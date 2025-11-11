Teemalähetys 19.11.2025: Mitä palveluja sote-asemilta saa ja miten niihin pääsee?
Marraskuun teemalähetyksessä puhutaan sote-asemista, lähiasemista ja lähiasiointipisteistä.
Teams Livellä pidettävässä verkkolähetyksessä keskiviikkona 19.11.2025 klo 17.30–18.30 Pirkanmaan hyvinvointialueen asiantuntijat esittelevät sosiaali- ja terveysasemien eli sote-asemien palveluja ja ajankohtaisia asioita. Saat tietoa muun muassa omalääkärimallista, fysioterapeutin suoravastaanotoista, hammashoidon monihuonemallista, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä työikäisten sosiaalipalveluista.
Lähetyksessä keskustellaan myös siitä, mitä eroa on sote-asemalla, lähiasemalla ja lähiasiointipisteellä – ja miksi nykyisin puhutaan terveysaseman sijaan sosiaali- ja terveysasemista.
Mitä sinä haluaisit tietää sote-asemista ja niiden palveluista? Voit lähettää kysymyksiä 17.11.2025 saakka. Osa niistä poimitaan mukaan lähetykseen: Lähetä kysymyksesi
Lähetystä pääset seuraamaan pirha.fi/teemalahetykset -sivulla olevan linkin kautta. Samalta sivulta löydät myös kysymyslomakkeen sekä myöhemmin tilaisuuden tallenteen.
Teemalähetys on osa Palvelut tutuiksi -sarjaa, jossa esitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja.
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Hoitotarvikepalvelun asiakas: tilaa hoitotarvikkeet ennen jouluruuhkia11.11.2025 11:07:04 EET | Tiedote
Pitkäkestoisen sairauden hoitoon tai seurantaan tarkoitetut maksutta jaettavat hoitotarvikkeet kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen joulun pakettiruuhkia. Jos hoitotarvikkeet ovat loppumassa vuodenvaihteessa, nyt on hyvä hetki tehdä tilaus.
Pohjois-Pirkanmaan vammaispalvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi – aluehallitus hyväksyi kaksi liikkeenluovutusta11.11.2025 10:09:17 EET | Tiedote
Pohjois-Pirkanmaan vammaispalvelut siirtyvät Kolmostien Terveydeltä ja Keiturin Sotelta Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2026 alkaen. Muutoksen myötä yhteensä noin 85 työntekijää siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Muutos ei vaikuta merkittävästi asiakkaiden saamiin palveluihin.
Aluehallitus käsitteli osavuosikatsausta ja palautti vainajien säilytyksestä perittävän maksun valmisteltavaksi uudelleen10.11.2025 09:38:39 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli tammi-syyskuun osavuosikatsausta ja hyväksyi kuntoutuksen yhdistämistä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen. Vainajien säilytyksestä perittävä maksu palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.
Tekniikansiirtotyöt Tays Keskussairaalan Lääkärintien varrella alkavat7.11.2025 13:24:04 EET | Tiedote
Tulevan M-sairaalarakennuksen rakentamista valmistelevat työt lähtevät liikkeelle marraskuussa tekniikansiirroilla Lääkärintien varrella. Tiistaista 11.11. alkaen tulevia poikkeusreittejä valmistellaan käyttökuntoon. Marraskuun loppupuolella Lääkärintien liikenne siirtyy työmaa-alueen kiertäville poikkeusreiteille.
Satatuhatta pirkanmaalaista on saanut omalääkärin ja -hoitajan7.11.2025 11:02:40 EET | Tiedote
Pirkanmaalla on syksyn aikana nimetty omalääkäri ja -hoitaja paljon palveluja tarvitseville, monisairaille ja merkittävimpiä kansansairauksia sairastaville henkilöille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme