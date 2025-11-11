Pirkanmaan hyvinvointialue

Teemalähetys 19.11.2025: Mitä palveluja sote-asemilta saa ja miten niihin pääsee?

11.11.2025 15:51:15 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Marraskuun teemalähetyksessä puhutaan sote-asemista, lähiasemista ja lähiasiointipisteistä.

Teams Livellä pidettävässä verkkolähetyksessä keskiviikkona 19.11.2025 klo 17.30–18.30 Pirkanmaan hyvinvointialueen asiantuntijat esittelevät sosiaali- ja terveysasemien eli sote-asemien palveluja ja ajankohtaisia asioita. Saat tietoa muun muassa omalääkärimallista, fysioterapeutin suoravastaanotoista, hammashoidon monihuonemallista, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä työikäisten sosiaalipalveluista. 

Lähetyksessä keskustellaan myös siitä, mitä eroa on sote-asemalla, lähiasemalla ja lähiasiointipisteellä – ja miksi nykyisin puhutaan terveysaseman sijaan sosiaali- ja terveysasemista.

Mitä sinä haluaisit tietää sote-asemista ja niiden palveluista? Voit lähettää kysymyksiä 17.11.2025 saakka. Osa niistä poimitaan mukaan lähetykseen:  Lähetä kysymyksesi

Lähetystä pääset seuraamaan pirha.fi/teemalahetykset -sivulla olevan linkin kautta. Samalta sivulta löydät myös kysymyslomakkeen sekä myöhemmin tilaisuuden tallenteen.

Teemalähetys on osa Palvelut tutuiksi -sarjaa, jossa esitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja.

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye