Yrittäjät: EU-tuomioistuimen ratkaisu ei rajoita palkoista sopimista
EU-tuomioistuin antoi 11.11.2025 ratkaisun vähimmäispalkkadirektiivistä. Tuomioistuin kumosi direktiivin osittain. - Vaikka ratkaisulla ei ole välitöntä vaikutusta Suomelle, sen linjaukset vahvistavat sitä, että Suomessa voidaan kehittää työmarkkinajärjestelmää omista lähtökohdista, johtava asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä sanoo.
EU:n vähimmäispalkkadirektiivi joutui EU-tuomioistuimen arvioitavaksi, kun Tanska nosti kanteen koko direktiivin kumoamiseksi. Kanteen perusteena oli se, että EU olisi ylittänyt toimivaltansa säätämällä direktiivillä siitä, miten vähimmäispalkat on määriteltävä jäsenvaltioissa.
Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat itse valita, määritelläänkö vähimmäispalkat laissa vai työehtosopimuksin. Suomessa ei ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa, vaan palkoista sovitaan alakohtaisilla työehtosopimuksilla, jotka voidaan julistaa yleissitoviksi.
- Kumotut direktiivin kohdat koskevat lakisääteisiä vähimmäispalkkajärjestelmiä. Tuomiolla ei ole siksi välittömiä vaikutuksia Suomessa, Mäkelä sanoo.
EU-tuomioistuin otti kantaa myös niihin direktiivin määräyksiin, jotka koskevat palkkojen määräytymistä työehtosopimuksilla. Niiden osalta direktiiviä ei kumottu. Ratkaisun perusteluissa EU-tuomioistuin lausui kuitenkin tarkemmin direktiivin tulkinnasta suhteessa työehtosopimusjärjestelmiin.
Tuomioistuimen mukaan direktiivillä ei voida puuttua työehtosopimusten sisältöön tai osapuolten järjestäytymiseen. Lisäksi tuomioistuin lausui, ettei työehtosopimusten kattavuuden lasku alle direktiivissä määritellyn 80 prosentin rajan ole direktiivin rikkomista.
- Linjaukset selkeyttävät sitä, mitä direktiivi jäsenvaltioilta edellyttää. Direktiivi ei edellytä työehtosopimusten yleissitovuutta eikä sitä rikota, vaikka palkoista sovittaisiin nykyistä enemmän työpaikoilla. Tuomioistuin korosti ratkaisussaan sekä työnantajien että työntekijöiden järjestäytymisvapautta, Mäkelä sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Albert Mäkeläjohtava asiantuntijaPuh:040 7760 560albert.makela@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Tekoälyn käyttö on yleistynyt nopeasti Suomen pk-yrityksissä11.11.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Tekoälyn käyttö on kasvanut nopeasti suomalaisissa pk-yrityksissä. ”Tämä on erittäin lupaavaa suomalaisten yritysten osaamisen ja tuottavuuden kannalta. Tekoälyn käytöstä voi tulla suomalaiselle pk-kentälle merkittävä kilpailuetu, sillä kansainvälisen vertailun mukaan Suomi on tekoälyn käytön ykkösmaa Euroopassa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjägallup: Joka viides pk-yritys rekrytoimassa8.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Pienten ja keskisuurten yritysten rekrytointinäkymät ovat lupaavat: reilu joka viides (22 %) pk-yritys suunnittelee palkkaavansa uusia työntekijöitä seuraavan vuoden aikana. Erityisen aktiivisia ovat vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset, joista jopa 62 prosenttia aikoo rekrytoida. Itäinen Suomi rekrytoi aktiivisimmin.
Yrittäjägallup: Yli 40 000 yrittäjää etsii juuri nyt ostajaa yritykselleen – omistajanvaihdosten rahoitus on vaikeutunut6.11.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Omistajanvaihdos on ajankohtainen 15 prosentille yrittäjistä, mikä tarkoittaa yli 40 000 yritystä, osoittaa Yrittäjägallup. Teollisuudessa omistajanvaihdos on ajankohtainen 29 prosentille ja kaupan alalla joka viidennelle yrittäjälle. Vain noin joka neljäs yrittäjä tietää, kenelle voisi siirtää yrityksensä, jos luopuisi siitä.
Yrittäjät: Työterveyshuolto kaipaa muutoksia – työpaikoille tarvitaan lisää vapautta31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Työntekijöiden ja yrittäjien terveys on keskeinen osa hyvää työyhteisöä. Nykyinen työterveyshuoltojärjestelmä ei palvele riittävän hyvin tätä tarkoitusta. Siksi Suomen Yrittäjät esittää työterveyshuoltolain uudistamista vastaamaan paremmin pk-yritysten tarpeisiin, madaltamaan työllistämisen kynnystä ja avaamaan mahdollisuuksia pienille sote-yrittäjille. “Hyvä työnantaja huolehtii työntekijöiden terveydenhuollosta ja hyvinvoinnista. Nykyinen järjestelmä on kuitenkin kallis ja monien työnantajayrittäjien mielestä hyödytön”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo Suomen Yrittäjistä.
Yrittäjägallup: Rahoituksen saatavuus haaste pk-yrityksille – pankkien kannettava vastuunsa29.10.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Yrittäjät odottaa pankeilta nyt enemmän vastuuta kasvun tukemisesta. Joka viides pk-yritys (21 %) kokee, että rahoituksen saanti on vaikeutunut viimeisen vuoden aikana, osoittaa Yrittäjägallup. Vaikka tilanne on hieman parantunut syksyllä, rahoitushaasteet hidastavat edelleen yritysten kasvua ja hankkeiden toteutumista. "Joka viides kertoo, että rahoitushaasteet ovat hidastaneet kasvua. Teollisuudessa jopa 37 prosenttia kertoo, että kasvua tukevia hankkeita jää toteutumatta rahoituksen puutteesta," toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme