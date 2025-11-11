SDP:n Suhonen: EU-tuomioistuimen päätös voitto suomalaiselle työehtosopimusjärjestelmälle
Euroopan unionin tuomioistuin on tänään antanut päätöksen, jonka mukaan EU:n vähimmäispalkkadirektiivi pysyy pääosin voimassa. Päätös merkitsee merkittävää voittoa suomalaiselle työmarkkinamallille ja työehtosopimusjärjestelmälle, joka perustuu neuvotteluihin ja sopimiseen lakisääteisen minimipalkan sijaan, sanoo SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.
– Tämä on hyvä päivä suomalaiselle sopimusyhteiskunnalle. Päätös vahvistaa, että työehtosopimusjärjestelmä on edelleen kestävin tapa turvata työntekijöiden palkat ja työehdot, toteaa Suhonen.
Tuomioistuin hylkäsi Tanskan vaatimuksen direktiivin täydellisestä kumoamisesta ja päätti ainoastaan poistaa direktiivistä ne osat, jotka liittyivät lakisääteisten vähimmäispalkkojen määrittelyyn ja yhdenmukaistamiseen. Samalla kuitenkin säilyy direktiivin ydin: velvoite edistää työehtosopimustoimintaa ja vahvistaa työmarkkinaosapuolten asemaa palkanmuodostuksessa.
– Päätös on voitto suomalaiselle TES-järjestelmälle ja palkansaajille. Direktiivin säilyminen antaa suojaa tulevaisuuteen, jos työehtosopimusten kattavuus uhkaisi heiketä. Nyt on selvää, että EU tunnustaa työehtosopimusneuvottelujen keskeisen merkityksen oikeudenmukaisen palkkatason turvaamisessa, Suhonen linjaa.
Suomalaiset palkansaajien keskusjärjestöt ovat alusta alkaen suhtautuneet vähimmäispalkkadirektiiviin myönteisesti. Suomalainen työmarkkinamalli täyttää jo pääosin direktiivin vaatimukset.
– On tärkeää, että Euroopan unioni tukee työehtosopimuksiin perustuvaa järjestelmää eikä pyri syrjäyttämään sitä. Suomessa on pitkään rakennettu mallia, jossa työntekijät ja työnantajat sopivat palkoista ja ehdoista yhdessä. Nyt tämä linja sai EU:lta vahvan tuen, Suhonen korostaa.
Suhosen mukaan päätös osoittaa, että Suomi on valinnut oikean tien pitäessään kiinni vahvasta työehtosopimusjärjestelmästä ja yhteistyöstä työmarkkinaosapuolten välillä.
– Tämä ratkaisu muistuttaa, että työntekijöiden turvaa rakennetaan vahvan sopimisen ja yhteisen vastuun kautta. On tärkeää, että Suomessa jatkossakin pidetään kiinni työehtosopimusten vahvasta ja laajasta kattavuudesta, Suhonen summaa.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
