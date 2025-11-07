Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä 12.–13.11.2025: istuntokatsaus

11.11.2025 16:27:01 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa Brysselissä 12.–13. marraskuuta mepit äänestävät yritysvastuun yksinkertaistamisesta, päästövähennystavoitteen asettamisesta vuodelle 2040 sekä meppien mahdollisuudesta äänestää valtakirjalla lapsen syntymän yhteydessä. Asialistalla ovat myös muun muassa keskustelut EU:n seuraavasta monivuotisesta budjetista, EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta sekä lokakuun EU-huippukokouksesta.

Parlamentti keskustelee Eurooppa-neuvoston lokakuun kokouksesta 

Torstaiaamuna mepit keskustelevat lokakuun huippukokouksen päätelmistä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costan ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

Keskustelu komission monivuotisesta budjettisuunnitelmasta 

Mepit keskustelevat EU:n vuosien 2028–2034 budjetin hallinnosta ja rakenteesta komission puheenjohtaja von der Leyenin ja neuvoston kanssa.

Mepit äänestävät yritysvastuun yksinkertaistamisesta 

Parlamentti äänestää torstaina yritysten kestävyysraportoinnin ja huolellisuusvelvoitteiden yksinkertaistamisesta.

EU:n uusien turvapaikka- ja muuttoliikesääntöjen toimeenpano ja seuraavat vaiheet 

Parlamentti, komissio ja neuvosto keskustelevat keskiviikkona seuraavista vaiheista EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen toimeenpanossa.

EU:n ilmastotavoite vuodelle 2040 

Torstaina mepit äänestävät 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 (vuoden 1990 tasoon verrattuna) matkalla kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050.

Mepeille mahdollisuus valtuuttaa sijainen äänestämään lapsen syntymän yhteydessä 

Täysistunto äänestää torstaina ehdotuksesta, joka sallisi mepeille mahdollisuuden valtuuttaa kollegan äänestämään puolestaan raskausaikana ja synnytystä seuraavina kuukausina.

Muita aiheita 

Myös asialistalla

