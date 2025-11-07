Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä 12.–13.11.2025: istuntokatsaus

Parlamentti keskustelee Eurooppa-neuvoston lokakuun kokouksesta

Torstaiaamuna mepit keskustelevat lokakuun huippukokouksen päätelmistä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costan ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

Keskustelu komission monivuotisesta budjettisuunnitelmasta

Mepit keskustelevat EU:n vuosien 2028–2034 budjetin hallinnosta ja rakenteesta komission puheenjohtaja von der Leyenin ja neuvoston kanssa.

Mepit äänestävät yritysvastuun yksinkertaistamisesta

Parlamentti äänestää torstaina yritysten kestävyysraportoinnin ja huolellisuusvelvoitteiden yksinkertaistamisesta.

EU:n uusien turvapaikka- ja muuttoliikesääntöjen toimeenpano ja seuraavat vaiheet

Parlamentti, komissio ja neuvosto keskustelevat keskiviikkona seuraavista vaiheista EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen toimeenpanossa.

EU:n ilmastotavoite vuodelle 2040

Torstaina mepit äänestävät 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 (vuoden 1990 tasoon verrattuna) matkalla kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050.

Mepeille mahdollisuus valtuuttaa sijainen äänestämään lapsen syntymän yhteydessä

Täysistunto äänestää torstaina ehdotuksesta, joka sallisi mepeille mahdollisuuden valtuuttaa kollegan äänestämään puolestaan raskausaikana ja synnytystä seuraavina kuukausina.

