Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä 12.–13.11.2025: istuntokatsaus
Euroopan parlamentin täysistunnossa Brysselissä 12.–13. marraskuuta mepit äänestävät yritysvastuun yksinkertaistamisesta, päästövähennystavoitteen asettamisesta vuodelle 2040 sekä meppien mahdollisuudesta äänestää valtakirjalla lapsen syntymän yhteydessä. Asialistalla ovat myös muun muassa keskustelut EU:n seuraavasta monivuotisesta budjetista, EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta sekä lokakuun EU-huippukokouksesta.
Parlamentti keskustelee Eurooppa-neuvoston lokakuun kokouksesta
Torstaiaamuna mepit keskustelevat lokakuun huippukokouksen päätelmistä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costan ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.
Keskustelu komission monivuotisesta budjettisuunnitelmasta
Mepit keskustelevat EU:n vuosien 2028–2034 budjetin hallinnosta ja rakenteesta komission puheenjohtaja von der Leyenin ja neuvoston kanssa.
Mepit äänestävät yritysvastuun yksinkertaistamisesta
Parlamentti äänestää torstaina yritysten kestävyysraportoinnin ja huolellisuusvelvoitteiden yksinkertaistamisesta.
EU:n uusien turvapaikka- ja muuttoliikesääntöjen toimeenpano ja seuraavat vaiheet
Parlamentti, komissio ja neuvosto keskustelevat keskiviikkona seuraavista vaiheista EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen toimeenpanossa.
EU:n ilmastotavoite vuodelle 2040
Torstaina mepit äänestävät 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 (vuoden 1990 tasoon verrattuna) matkalla kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050.
Mepeille mahdollisuus valtuuttaa sijainen äänestämään lapsen syntymän yhteydessä
Täysistunto äänestää torstaina ehdotuksesta, joka sallisi mepeille mahdollisuuden valtuuttaa kollegan äänestämään puolestaan raskausaikana ja synnytystä seuraavina kuukausina.
Myös asialistalla
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Kutsu toimittajakoulutukseen EU-päätöksenteosta 20.11.7.11.2025 11:41:15 EET | Tiedote
Miten unionin päätöksenteko oikeasti toimii? Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden kannattaa seurata? Koulutuksemme myötä opit kaivamaan kansalaisia kiinnostavat näkökulmat, viestimään päätöksistä vaikuttavasti ja asettamaan kontekstit kohdalleen EU-uutisoinnissa. Saat myös asiantuntijoiden parhaat vinkit lähteisiin sekä tehokkaaseen tiedonhakuun.
Kestävyysraportointi ja yritysvastuu: Euroopan parlamentti äänestää kannastaan marraskuussa22.10.2025 15:14:29 EEST | Tiedote
EU-parlamentti äänestää 13.11. kannastaan yritysten raportointi- ja huolellisuusvelvoitteiden keventämiseen.
Andrzej Poczobut och Mzia Amaglobeli: vinnare av Sacharovpriset 202522.10.2025 13:52:50 EEST | Pressmeddelande
De två journalisterna som sitter fängslade i Belarus och Georgien vinner Sacharovpriset för tankefrihet 2025. Priset delas ut av Europaparlamentet den 16 december.
Vuoden 2025 Saharov-palkinnon saavat Andrzej Patšobut ja Mzia Amaglobeli22.10.2025 13:52:50 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnetään vangituille toimittajille Valko-Venäjällä ja Georgiassa. Seremonia pidetään 16.12.
Venäläisen kaasun ja öljyn tuontikielto: Euroopan parlamentin kanta hyväksytty22.10.2025 13:38:30 EEST | Tiedote
Esitys kaasun ja öljyn tuontikiellosta on vastaus energiatoimitusten välineellistämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme