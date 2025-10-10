Avun Ketju -valmiusharjoituksella parannetaan Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiutta
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisella valmiusharjoituksella vahvistetaan Suomen Punaisen Ristin kykyä auttaa häiriö- ja kriisitilanteissa. Harjoitus järjestetään 14.–15. marraskuuta.
Harjoituksia järjestetään ympäri Suomen ja niihin osallistuu satoja vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja viranomaisia. Harjoituksessa testataan muun muassa avustustarvikkeiden jakamista, evakuoinnin ja hätämajoituksen järjestämistä ja muonitusta.
– Avun Ketju tarjoaa mahdollisuuden harjoitella yhdessä ja rakentaa luottamusta ja yhteistä toimintakulttuuria. Harjoittelu on tärkeää, jotta oikeissa auttamistilanteissa voimme toimia tehokkaasti, sanoo Marja Raunio, Suomen Punaisen Ristin valmius- ja maahanmuuttotyön johtaja.
Harjoituksessa simuloidaan tilannetta, jossa suuri joukko ihmisiä on evakuoitunut laajojen sähkö- ja tietoliikennekatkojen vuoksi. Ympäri Suomen harjoitellaan hieman eri painopisteillä. Esimerkiksi Helsingissä Punaisen Ristin Kontti-secondhand-ketju harjoittelee ensimmäisen kerran auttamistoimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja Kuopiossa perustetaan häiriötilannekeskus yhdessä paikallisen viranomaisen kanssa.
Suomen Punainen Risti järjestää valtakunnallisia valmiusharjoituksia joka kolmas vuosi. Punaisen Ristin auttamisvalmiuden muodostavat tuhannet motivoituneet vapaaehtoiset, jotka ovat avun tarvitsijan tukena monin eri tavoin. Harjoituksessa on mukana liki 200 Punaisen Ristin paikallisosastoa kaikkialla Suomessa. Täältä voit katsoa, millä paikkakunnilla on harjoituksia: Avun Ketju 2025 - Punainen Risti
Lisätietoja:
Valmius- ja maahanmuuttotyön johtaja Marja Raunio, puh. 050 320 5181, marja.raunio@punainenristi.fi
Viestinnän asiantuntija Aku Suomalainen, puh. 040 581 0346, aku.suomalainen@punainenristi.fi
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
