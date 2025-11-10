Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote marraskuu 2025
Espoon väkiluku oli syyskuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 325 170. Työttömyyden kasvu jatkui, tosin kasvuvauhti hidastunut.
Espoon väkiluku oli syyskuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 325 170
Tammi-syyskuussa Espoon väestö kasvoi noin 4 230 asukkaalla tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mikä on 810 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Kuntien välinen muutto oli 170 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoon väestöä lisäsi tammi-syyskuussa 2025 eniten nettosiirtolaisuus (46 prosenttia). Seuraavaksi eniten väestöä lisäsi luonnollinen väestönkasvu (30 prosenttia). Kuntien välinen muutto lisäsi väestöä 24 prosenttia.
Espooseen syntyneiden lasten määrä (2 650 lasta) oli lähes 40 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 1 380 henkeä) oli noin 60 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli edelleen positiivinen (noin 1 270 henkeä), mutta se lisäsi kuitenkin väestöä noin 20 henkeä vuotta aiempaa vähemmän.
Väestö kasvoi tammi-syyskuussa kaikissa ikäryhmissä, eniten 30-44- ja 45-64-vuotiaissa sekä 65 vuotta täyttäneissä.
Jos Espoon väestönkasvu jatkuisi alkuvuoden tapaan, niin väestö kasvaisi kuluvana vuonna noin 5 650 hengellä. Ennustetietoa tarkennetaan vuoden edetessä.
Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä
Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa
Työttömyyden kasvu jatkui, tosin kasvuvauhti hidastunut
Syyskuun 2025 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 623 ja työttömien osuus työvoimasta oli 10,7 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,4 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1595 ja 50 vuotta täyttäneitä 5606. Naisia oli 47,4 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7723 eli 43,8 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 691 avointa työpaikkaa.
Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli syyskuussa 2025 työttömien osuus työvoimasta 3,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 6801 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole missään vaiheessa palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli syyskuun lopulla työttömiä 8,4 % (1368 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 10,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 16,6 % (227 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 40,1 % (2209 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen. Syyskuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 19,0 % (162 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.
Tuoreimmat työttömyysluvut PowerBI-esityksenä
Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain
Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa
Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/
Yhteyshenkilöt
Väestönmuutosten ennakkotiedot: Tutkija Päivi Kiviniemi, paivi.kiviniemi@espoo.fi, puh. 046 877 3468
Työttömyys: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
