Tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyö voisi tarjota luovia ratkaisuja biodiversiteettikriisiin

Luonnon monimuotoisuuden hupenemisen on akuutti globaali kriisi, jonka ratkaiseminen vaatii uusia keinoja. Luonnonsuojelijoiden ja taiteilijoiden välinen yhteistyö voisi olla avainasemassa, käy ilmi tuoreesta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Ricardo Correia työskentelee Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä.

Luontokato uhkaa ruokaturvaa, talousjärjestelmää, elinympäristöjä, lukemattomien lajien selviytymistä sekä yhteiskuntien vakautta. Paljon on siis pelissä.

Uudessa tutkimuksessa kansainvälinen ryhmä tutkijoita ja taiteilijoita esittää, että luonnonsuojelijoiden – niin akateemisten tutkijoiden kuin aktivistienkin – yhteistyö taiteilijoiden kanssa voisi tuoda toivottuja ratkaisuja.

– Taiteen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun väliset potentiaaliset synergiat ovat valtavat, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, apulaisprofessori Ricardo Correia Turun yliopistosta.

Eri näkökulmien sekoittaminen saattaisi luoda uusia lähestymistapoja vaikeisiin ongelmiin luonnonsuojelussa, tutkijat esittävät.

Taiteilijat voivat vahvistaa tieteellistä viestiä sekä muokata yleisön asenteita ja sosiaalisia normeja. Luonnonsuojelijat puolestaan voisivat tukea taidetta muun muassa asiantuntemuksella ja tieteellisellä tiedolla.

Yhteistyö voi tuottaa uutta tietoa, houkutella rahoitusta, lisätä näkyvyyttä ja jopa toimia muutoksen ajurina, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja Ivan Jarić Pariisin-Saclayn yliopistosta Ranskasta ja Tšekin tiedeakatemiasta.

– Yhdessä työskentelemällä taiteilijat ja luonnonsuojelijat voivat yhdessä luoda ideoita, tuoda uusia näkökulmia luonnonsuojelun haasteisiin sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja.

Rahoitusta ja tasavertaista kumppanuutta

Taiteen ja luonnonsuojelun välisen yhteistyön merkitys kasvaa, mutta edessä on edelleen suuria haasteita: rajallinen rahoitus, institutionaalinen vastustus ja kapeat uramahdollisuudet.

Yhteistyön vahvistaminen edellyttää tutkimuksen mukaan lisää rahoitusta, institutionaalista tukea sekä taiteilijoiden työn arvon aitoa tunnustamista. Selkeän, yhteisen kielen ja työkalujen kehittäminen on olennaista tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi.

Taiteellisia menetelmiä pidetään toisinaan tieteen näkökulmasta puutteellisina. Taiteella on kuitenkin valtaa muokata yleisön käsityksiä luonnosta.

Tutkijat korostavat tarvetta tasavertaisille kumppanuuksille, jossa tiedettä ja taidetta arvostetaan yhtä lailla.

– Luovien lähestymistapojen omaksuminen edellyttää, että taiteen tuomaa syvällistä ja monimuotoista näkemystä arvostetaan, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, Christina Lux Kalifornian yliopistosta.

Tutkijat kehottavat luomaan tilaa yhteistyölle muun muassa taiteilijaresidenssien kautta. Taide voi tarjota inspiraatiota, luoda innovaatioita, parantaa hyvinvointia ja tarjota uusia tapoja ymmärtää monimutkaisia kysymyksiä.

– Viime kädessä taiteilijoiden ja luonnonsuojelijoiden välinen syvempi synergia voi johtaa laajempaan julkiseen tukeen. Se hyödyttäisi paitsi luonnonsuojelua ja taiteita, myös koko planeetan terveyttä, ehdottaa yksi tutkimuksen kirjoittajista, Stephanie Januchowski-Hartley Floridan kansainvälisestä yliopistosta.

Bridging worlds: exploring synergies between the arts and biodiversity conservation. 

