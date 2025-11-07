Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 11.11.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 11.11.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Lehikoinen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
09 310 85504, sari.lehikoinen@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 11.11.20257.11.2025 09:46:13 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 11.11.2025. Kokouksen asialista on julkaistu.
Kampanjen Barnkultur för alla! bjuder in familjer att gratis upptäcka konst- och kulturhobbyer5.11.2025 15:11:00 EET | Pressmeddelande
På Internationella barndagen den 20 november öppnar ett stort antal barnkulturaktörer i Helsingfors sina dörrar för barn och familjer. Det är Helsingfors stad som har sammankallat kampanjen Barnkultur för alla! för att göra barnkultur mer känd och främja barnens rätt till konst och kultur.
Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanja kutsuu perheet tutustumaan maksutta taide- ja kulttuuriharrastuksiin5.11.2025 15:06:19 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. suuri joukko helsinkiläisiä lastenkulttuuritoimijoita avaa ovensa lapsille ja perheille. Helsingin kaupungin koolle kutsuman Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanjan tarkoituksena on tehdä lastenkulttuuria tunnetummaksi ja edistää lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Palettilammen uuden huoltorakennuksen sekä Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen.4.11.2025 18:34:07 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 4.11.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kampin liikuntakeskus peruskorjataan vuosina 2027–2028 ja Palettilammen huoltorakennus valmistuu elokuussa 2028. Huoltorakennus tarjoaa tilat pukuhuoneille, pesu- ja saunatiloille, kahvilalle sekä alueen kunnossapidon ja valvonnan tarpeisiin.
Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 30.10.202530.10.2025 18:04:28 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 30.10.2025 päätöstiedote on julkaistu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme