Vihreiden Ohisalo: EU-tuomioistuimen päätös vähimmäispalkkadirektiivistä on historiallinen

“Tämä on iso voitto jopa kymmenille miljoonille työntekijöille eri puolilla Eurooppaa. Jos teet täyttä työaikaa, mutta sinulla ei silti ole varaa maksaa laskuja, vuokraa, ruokaa, perustarpeita, jokin on pahasti vialla. Tämä päätös antaa vahvan viestin siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus palkkaan, jolla tulee toimeen,” Maria Ohisalo sanoo.

Direktiivillä on jo sen voimaantulon jälkeen 2022 ollut myönteinen vaikutus ja se on nostanut työntekijöiden palkkoja ja elintasoa ympäri Eurooppaa. Samalla se vahvistaa työehtosopimusten asemaa ja tukee reilua kilpailua sekä oikeudenmukaisia työoloja.

“Nyt jokaisen jäsenmaan on aika viedä direktiivi lainsäädäntöönsä, mutinoiden aika on ohi. Komission on valvottava, että toimeenpano toteutuu pikaisesti. Päätös antaa vahvan selkänojan myös tulevalle EU-lainsäädännölle. Meidän on jatkettava eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuntaa koko EU-alueella ja seuraavaksi tarvitsemmekin EU:n minimitoimeentulon määrittelyn ja toimeenpanon,” Ohisalo sanoo.