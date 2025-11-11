Hyvinvointialuejohtajan haku avoinna 14.11.-17.12.

Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten perustetaan valmisteluryhmä. Siihen kuuluvat aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi valtuustoryhmistä, jotka eivät ole edustettuna puheenjohtajistoissa, on valmisteluryhmässä mukana Marika Visakorpi-Kemppainen (kd.), Elma Hyöky (vihr.) ja Joni Parkkonen (ps.). Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä.

- Uskomme hyvinvointialuejohtajan viran kiinnostavan laajaa hakijajoukkoa. Vaikka hyvinvointialueen tilanne onkin haastava, on kehittämisestä kiinnostuneelle henkilölle tarjolla todellinen näköalapaikka. Valinnan osalta toimimme mahdollisimman nopealla aikataululla, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto toteaa.

Haun tukena tullaan käyttämään rekrytointi- ja suorahakupalvelua. Rekrytoinnin tavoiteaikatauluna on, että aluevaltuusto voi päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.

Periaatteet vuokra-asetuksen mukaisten vuokrasopimusten uudistamiseksi

Aluehallitus päätti hyväksyä periaatteet valtioneuvoston vuokra-asetuksen mukaisten vuokrasopimusten uudistamiseksi.

Periaatteiden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue ja kunnat neuvottelevat kuntakohtaisesti uudet sopimukset syksyn 2025 aikana, hyvinvointialue solmii lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 12 kuukauden irtisanomisajalla, uudet vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.1.2026 ja osassa voimassa olevissa sopimuksissa voidaan käyttää optiota kun aluevaltuusto on tehnyt palveluverkon toista vaihetta koskevan päätöksen.

Aluehallitus muutti yksimielisesti seuraavaa periaatteiden kohtaa muotoon ”hyvinvointialueen toimintoja keskitetään jatkossa pääasiallisesti suurempiin kokonaisuuksiin ja samanaikaisesti luovutaan vajaakäyttöisten, pienien sekä teknisesti ja toiminnallisesti heikkokuntoisten rakennusten vuokraamisesta ellei vuokraaminen ole kokonaisharkinnan perusteella erityisesti tarkoituksenmukaista”.

Yli puolet hyvinvointialueen toimitiloista siirtyi hyvinvointialueelle voimaanpanolain ja valtioneuvoston vuokra-asetuksen mukaisilla ehdoilla ja näiden toimitilojen omistajina ovat Keski-Suomen kunnat. Vuokrasopimukset ovat asetuksen mukaisesti voimassa vuosina 2023-2025 ja niissä on optio vuodelle 2026. Tilat sijaitsevat 370 eri osoitteessa ja tilojen vuotuiset vuokrakustannukset ovat noin 58,7 miljoonaa euroa. Reilu kolmannes toimitiloista on hyvässä kunnossa, reilu kolmannes tyydyttävässä kunnossa ja viidennes tekniseltä kunnoltaan vanhentuneita ja/tai toiminnallisesti heikkoja.

Selvitys silmätautien yhteistyöaluetasoisesta työnjaosta jatkuu

Aluehallitus päätti, että silmätautien osalta jatketaan yhteistyöaluetasoisen työnjaon selvittämistä.

Jos muut itäisen yhteistyöalueen hyvinvointialueet hyväksyvät selvityksen jatkamisen käynnistetään silmätautien osalta ulkopuolinen selvitys, joka keskittyy järjestämisen ja tuotannon liiketoiminnallisiin, taloudellisiin ja juridisiin kysymyksiin. Selvitystä varten etsitään selvityshenkilö, jonka työn kustannukset jaetaan hyvinvointialueiden kesken.

Aluehallitus kumosi päätöksensä nuorisopsykiatrian yhteisprofessuurin perustamisesta

Aluehallitus päätti kumota vuonna 2023 tehdyn päätöksensä nuorisopsykiatrian yhteisprofessuurin perustamisesta Itä-Suomen yliopiston kanssa. Professuuria ei ole saatu täytettyä ja siitä koituisi kustannuksia, jotka ovat vuositasolla arviolta 105 000 - 125 000 euroa. Myös arviointiryhmä on kiinnittänyt huomiota siihen, että hyvinvointialueen tulee mahdollisimman nopeasti irtautua sellaisista kustannusvastuista, jotka eivät sellaisinaan kuulu hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin.

Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen puheenjohtajan tehtävänkuvauksen

Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen puheenjohtajan tehtäväkuvauksen. Aluehallituksen puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa aluehallituksen päätöksenteon, valmistelun ja toimeenpanon johdonmukaisuus sekä poliittisen yhteistyön toimivuus. Tehtävä painottuu poliittiseen johtamiseen, strategiseen ohjaukseen ja hyvinvointialueen edustamiseen. Tehtävänkuvan pohjana on hyvinvointialueen hallintosäännössä oleva kuvaus, mutta sitä on tarkennettu.

Aluevaltuusto valitsi Jani Ylälehdon aluehallituksen puheenjohtajaksi 3.11. Jani Ylälehto on ilmoittanut hoitavansa aluehallituksen puheenjohtajuutta 50 prosentin osa-aikaisuudella.

Aluehallitus nimesi Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen neuvottelukunnan

Aluehallitus päätti asettaa Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.12.2025 - 31.5.2027. Aluehallitus nimitti neuvottelukuntaan seuraavat jäsenet (varajäsen suluissa):

Etelä-Savon hyvinvointialue: Marika Huupponen, sosiaali- ja integraatiojohtaja (Saara Tavi, sosiaalipalveluiden toimialajohtaja)

Keski-Suomen hyvinvointialue: Marena Paahto, sosiaalihuollon johtaja (Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja)

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue: Tuuli Ollila, palvelujohtaja (Hannele Komu, vt. toimialuejohtaja)

Pohjois-Savon hyvinvointialue: Heli Pärnänen, sosiaalijohtaja (Kati Kantanen, toimialajohtaja)

Itä-Suomen yliopisto: Sari Rissanen, professori, dekaani (Elisa Tiilikainen, professori)

Jyväskylän yliopisto: Kati Närhi, sosiaalityön professori (Johanna Kiili, apulaisprofessori)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Johanna Hirvonen, yliopettaja (Sari Teittinen, koulutusjohtaja)

Karelia-ammattikorkeakoulu: Tuomas Lappalainen, koulutuspäällikkö (Katja Sorjonen, lehtori)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Katri Ylönen, yliopettaja (Merja Nybacka, lehtori)

Savonia-ammattikorkeakoulu: Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja (Anne Huovinen, koulutuspäällikkö)

Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat kesäkuussa 2025 allekirjoitetulla sopimuksella sopineet sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnasta Itä-Suomen yhteistyöalueella. Osaamiskeskusta kutsutaan Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseksi, ja sen hallinnoinnista vastaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen perustamissopimuksessa on sovittu osaamiskeskuksen ohjausta ja toiminnan tukea varten perustettavasta neuvottelukunnasta.

Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuuston toimintasäännön

Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuuston toimintasäännön ja -ohjeen. Jatkossa nuorisovaltuuston toimikausi on maksimissaan kaksi vuotta kun se on aiemmin ollut vuoden verran.

Toimintasäännössä todetaan muun muassa toimielimen lakisääteiset ja muut mahdolliset tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa. Toimintaohjeessa määritellään kokouskäytännöt sekä kauden toimintasuunnitelma.

Aluehallitus päätti hylätä sote-kuljetuspalvelun kilpailutuksesta tulleet oikaisuvaatimukset

Aluehallitus päätti hylätä sote-henkilökuljetusten välitys- ja kuljetuspalvelun kilpailutuksesta tehdyt hankintaoikaisuvaatimukset. Perusteluina on muun muassa, että hyvinvointialue on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hyvinvointialue on suhteuttanut tarjoukset toisiinsa tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja saattanut tarjoukset vertailukelpoiseksi. Tarjousten vertailu on toteutettu pisteytysmallilla, joka on johtanut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaan.

Hankinta on toteutettu yhteishankintana neljän eri hyvinvointialueen kanssa. Keski-Suomen hyvinvointialueen osalta ennakoitu hankinta-arvo on noin 11,6 miljoonaa euroa vuodessa ja siitä on arvioitu saatavan noin 2 miljoonan euron vuosisäästöt.

Sote-henkilökuljetuspalveluihin kuuluvat takseilla sekä inva- ja paariajoneuvoilla tuotettavat vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, lastensuojelu- ja erityishuoltolain mukaiset henkilöliikennepalvelut sekä kiireettömät hoitolaitosten väliset potilassiirrot ja kotilomakyydit.

Muut asiat

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Jani Ylälehdolle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsee Jani Ylälehdon tilalle aluevaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se toteaa aluevaltuuston puheenjohtajan kutsuvan uudeksi aluevaltuutetuksi Hanna Hautamäen edesmenneen Mika Huuskolan tilalle.

Lisäksi aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto valitsee Mervi Viirulle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja terveyden lautakuntaan.

Aluehallitus myös päätti esittää aluevaltuustolle, että se toteaa aluevaltuuston puheenjohtajan pyytävän aluevaalilautakuntaa nimeämään Keskustan valtuustoryhmään 21. varavaltuutetun.

Aluehallitus päätti, että aluehallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on aluevaltuuston puheenjohtajiston ja hyvinvointialuejohtajan lisäksi konsernipalveluiden toimialajohtajalla, viestintäjohtajalla ja pöytäkirjanpitäjänä toimivalla viranhaltijalla. Aluehallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii lakiasiainjohtaja tai hallintopalvelupäällikkö.

