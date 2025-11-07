Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 11.11.2025

Apunappi ‒ kätevä tapa oppijoille ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon ja sote-palveluihin 31.10.2025 08:54:39 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on otettu käyttöön uusi sähköinen palvelu, Apunappi. Lapset ja nuoret saavat sillä helposti yhteyden oman koulun kuraattoreihin, psykologeihin ja terveydenhoitajiin sekä nuorille tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Palvelu sai alkunsa lasten ja nuorten omasta toiveesta.