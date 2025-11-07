Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 11.11.2025

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lautakunnan tiistaina 11. marraskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta. 

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.11.2025

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 11. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa vuoden 2025 talousarvion kolmas toteutumisennuste Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat hankkeet: päätös osoitteessa Kyösti Kallion tie 1 sijaitsevan Kulosaaren korttelitalon laajennuksen tarveselvityksestä päätös Lauttasaaressa, osoitteessa Klaarantie 3 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Allin ja Osterin toiminnan lakkauttamisesta lausunto Katajanokalla osoitteessa Laivastokuja 6 sijaitsevan Katajanokan ala-asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta lausunto Katajanokalla osoitteessa Laivastokuja 4 sijaitsevan päiväkoti Luotsin perusparannuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Hjälpknappen – ett händigt sätt för elever och studerande att kontakta elev- och studerandevården samt social- och hälsovården

Helsingfors stads grundskolor och läroanstalter på andra stadiet har infört en ny elektronisk tjänst, Hjälpknappen. Med den kan barn och unga enkelt få kontakt med skolans kuratorer, psykologer och hälsovårdare samt social- och hälsovårdens tjänster för unga. Tjänsten kom till efter önskemål av barnen och ungdomarna själva.

