Älä kulje ohi: AINOA ja Jumbo tekevät yhteistyötä kiusaamisen ehkäisemiseksi
Kauppakeskukset ovat monelle nuorelle tärkeä kohtaamispaikka. AINOA ja Jumbo haluavat varmistaa, että jokainen nuori voi tuntea olonsa turvalliseksi kauppakeskuksessa.
Kauppakeskus AINOA sai kunniamaininnan vastuullisuustyöstään Suomen Kauppakeskusyhdistyksen Vuoden kauppakeskusteko -palkitsemisessa. Tunnustus myönnettiin Älä kulje ohi -vastuullisuusteolle, joka rohkaisee aikuisia puuttumaan lasten ja nuorten kohtaamaan kiusaamiseen.
AINOAssa henkilöstöä on koulutettu tunnistamaan kiusaamistilanteet ja puuttumaan niihin. Kampanjan viesti on yksinkertainen: kun näet kiusaamista, älä kulje ohi.
– Kauppakeskukset ovat nuorten luontaisia kohtaamispaikkoja, ja siksi haluamme kantaa vastuumme. Kiusaamiseen puuttuminen on ennen kaikkea välittämistä. Pienikin teko voi muuttaa tilanteen nuoren näkökulmasta kokonaan, AINOAn kauppakeskusjohtaja Marja-Liisa Finska kertoo.
Tuomaristo kiitti Älä kulje ohi -tekoa siitä, että se tarttuu kiusaamisilmiöön uudella ja arkeen kiinnittyvällä tavalla. Kampanja pohjautuu nuorten omiin havaintoihin ja kokemuksiin, mikä tekee ilmiöstä tunnistettavan ja todellisen. Arvioissa korostui myös, että vastuullisuustyö antaa aikuisille konkreettisia keinoja ja tavan toimia silloin, kun he huomaavat kiusaamista. Lisäksi toimintamallin nähtiin olevan helposti laajennettavissa myös muihin kauppakeskuksiin.
Siksi seuraava askel oli luonteva: AINOA haastoi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen seminaarissa kauppakeskus Jumbon mukaan edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Kyse ei ole yksittäisestä kampanjasta, vaan jatkuvasta vastuun kantamisesta siitä, miten kohtelemme toisiamme yhteisissä tiloissa.
Jumbo otti kutsun vastaan, ja työ jatkuu nyt rinnakkain Espoossa ja Vantaalla.
– Otimme innolla vastaan AINOAn haasteen, sillä haluamme olla mukana varmistamassa, että jokainen lapsi ja nuori tuntee olonsa turvalliseksi. Älä kulje ohi -teko tukee hyvin asettamiamme vastuullisuustavoitteita ja Jumbon omaa Suomen suurin vastuullisuuskerroin -konseptiamme. Yhteistyöllä AINOAn kanssa ja hyväksi todettuja käytäntöjä jakamalla saamme yhdessä aikaan suuremman vaikuttavuuden, Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro sanoo.
AINOAn toiveena on, että Älä kulje ohi -teosta kasvaa toimintamalli, jonka myös muut kauppakeskukset voivat ottaa käyttöönsä. Kampanjan materiaalit ja koulutusrunko ovat jo valmiina ja helposti jaettavissa.
– Toivomme, että tästä kasvaa kaikkien kauppakeskusten yhteinen valtakunnallinen teko. Yhdessä meillä on konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa nuorten turvallisuuden tunteeseen joka päivä, Finska sanoo.
Kauppakeskus AINOA
Kauppakeskus AINOA on kasvanut Tapiolan honkien helmoissa uniikiksi, yli sadan rakkaudella rakennetun erikoisliikkeen, ravintolan ja kahvilan yhdistelmäksi. Vuonna 2024 AINOAssa vieraili ennätykselliset 10,2 miljoonaa kävijää ja myynti kohosi yli 230 miljoonaan euroon. AINOA on sydämeltään suuri kauppakeskus, jonka omistaa kotimainen Lähitapiolan Keskustakiinteistöt Oy.
