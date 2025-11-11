Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Neljä joukkuetta taistelee mestaruudesta Naisten Vaahteraliigassa

11.11.2025 21:00:15 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Naisten Vaahteraliigassa nähdään kaudella 2026 neljä joukkuetta: viime kaudelta jatkavat Helsinki Wolverines, Turku Trojans ja Tampere Saints sekä paluun ylimmälle sarjatasolle tekevä Oulu Northern Lights.

Naisten Vaahteraliiga 2026
Naisten Vaahteraliiga 2026 SAJL

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton hallitus vahvisti maanantain kokouksessaan Naisten Vaahteraliigan lisenssit kaudelle 2026. Sarja tiivistyy viidestä neljään joukkueeseen, kun Wasa Royals ja Kuopio Steelers eivät hakeneet lisenssiä tulevalle kaudelle. Edellisen kerran Naisten Vaahteraliiga pelattiin neljällä joukkueella kaudella 2023, jolloin mestaruudesta taistelivat samat neljä joukkuetta, jotka mukana 2026.

Naisten amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta on pelattu vuodesta 2008. Mestaruussarja nimettiin Naisten Vaahteraliigaksi kaudelle 2016, ja kausi 2026 on järjestyksessään 19.

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisnaisten vaahteraliiga

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Naisten Vaahteraliiga 2026
Naisten Vaahteraliiga 2026
SAJL
Lataa

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye