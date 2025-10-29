Jaakko Kammonen jatkaa KOVA ry:n puheenjohtajana
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n puheenjohtajana jatkaa Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kammonen. Hänellä alkaa kolmas vuosi puheenjohtajana vuonna 2026. Valinnan teki tänään Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Samalla valittiin KOVAn muukin hallitus, johon tuli useita muutoksia. Uuden hallituksen toimikausi käynnistyy vuoden 2026 alussa.
- On suuri kunnia johtaa KOVAa. Turvallinen ja hyvä asuminen on ihmisen perustarpeisiin ja -oikeuksiin kuuluva asia. Kohtuuhintainen asuminen merkitsee sitä, että vuokran tai vastikkeen maksun jälkeen ihmiselle jää rahaa käytettäväksi muuhunkin elämään. Tämä on erityisen ajankohtainen kysymys nyt, kun elinkustannukset ovat nousseet, työmarkkinatilanne on haastava ja asumisen tukia on leikattu. Ihmisten kohtuullisten asumisolojen järjestäminen edistää hyvinvointia, yhteiskunnan turvallisuutta ja työmarkkinoiden toimintaa. KOVAn jäsenet tekevät erittäin tärkeää työtä tarjoamalla monipuolisia asumisvaihtoehtoja vastatakseen näihin tarpeisiin, KOVAn puheenjohtaja Jaakko Kammonen linjaa.
Hallituksen uutena varapuheenjohtajana aloittaa valtakunnallisesti toimivan TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen. Hän on toiminut KOVAn hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lukien.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Maria Aspala (Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsinki), Teppo Forss (TVT Asunnot Oy, Turku), Jukka Helminen (Asuntosäätiö sr, Espoo), Timo Hyttinen (Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy, Jyväskylä), Marja Kokko (Tyvene Oy, Helsinki), Kirsi Konola (Tukena-säätiö sr, Tampere), Jarmo Kuosa (KAS asunnot Oy, Helsinki), Hannu Kurki (Savonlinnan Vuokratalot Oy, Savonlinna) ja Minna Sjöblom (Isonkyrön Asuntovuokraus Oy, Isokyrö). Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia. Hallituksen jäsenistä Maria Aspala, Jukka Helminen, Timo Hyttinen, Kirsi Konola ja Hannu Kurki ovat uusia.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan rahoituksen saatavuuden turvaaminen on edellytys asuntomarkkinoiden toimivuudelle koko Suomessa. KOVA ja kohtuuhintaiset asuntotoimijat peräänkuuluttavat toimia kohtuuhintaisen asumisen rahoituksen saatavuuden parantamiseksi koko Suomessa. Rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat eivät kosketa ainoastaan kasvukeskuksien ulkopuolisia alueita, vaan laajasti Suomea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Jaakko Kammonenhallituksen puheenjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:050 550 0836jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 137 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KOVA ry
Muistutus: KOVAn ajankohtaisseminaari 12.11.2025 – Alueiden ja asumisen polarisaatio29.10.2025 08:55:16 EET | Tiedote
Tervetuloa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n järjestämään ajankohtaisseminaariin keskiviikkona 12.11.2025 klo 12.30-17.00 otsikolla "Alueiden ja asumisen polarisaatio".
Noora Salokangas KOVA ry:n juristiksi27.10.2025 09:42:39 EET | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n juristiksi on valittu VT, OTM, LKV ja FM Noora Salokangas. Hän aloittaa tehtävässään 10.11.2025. Noora Salokangas siirtyy tehtävään Asianajotoimisto Roihu Oy:n asianajajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa eri asianajotoimistoissa ja Satakunnan käräjäoikeudessa. Hän on toiminut myös suomen kielen opettajana.
Kommentti: Valtion tukemien asuntojen vuokrat nousivat vähiten yli kahteen vuoteen16.10.2025 09:06:43 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat nousivat keskimäärin 3,3 prosenttia vuoden takaisesta, mikä on matalin vuosimuutos yli kahteen vuoteen. Eniten nousivat yksiöiden vuokrat (+3,5 %) ja vähiten kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat (+3,1 %). Keskimääräinen vuokra valtion tukemissa asunnoissa oli koko maan tasolla 13,46 euroa neliömetriltä kuukaudessa, mikä on yli 22 prosenttia vähemmän kuin keskimääräinen vapaarahoitteisen asunnon vuokra. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta aineistosta.
Kutsu: KOVAn ajankohtaisseminaari 12.11.2025 – Alueiden ja asumisen polarisaatio8.10.2025 15:07:29 EEST | Tiedote
Tervetuloa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n järjestämään ajankohtaisseminaariin keskiviikkona 12.11.2025 klo 12.30-17.00 otsikolla "Alueiden ja asumisen polarisaatio".
KOVA: Kohtuuhintaisten asuntojen hakijamäärä on kasvanut jopa reilulla 60 prosentilla7.10.2025 03:30:00 EEST | Tiedote
Valtion tukemien, kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen hakijamäärä on tänä vuonna keskimäärin 2,4 prosenttia korkeampi kuin ennen vuosien 2024 ja 2025 sosiaaliturvamuutoksia. Hakijamäärien muutos vaihtelee kuitenkin huomattavasti alueellisesti ja on ollut suurimmillaan yli 60 prosenttia. Eniten ovat lisääntyneet yksiöihin (+17 %) ja kaksioihin (+9 %) kohdistuvat asuntohakemukset. Hakemukset kolmioihin (-6 %) sekä neliöihin ja sitä suurempiin (-3 %) ovat sitä vastoin vähentyneet. Tulokset käyvät ilmi Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n syyskuussa jäsenyhteisöilleen teettämästä kyselystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme