KOVA: Rahoituksen saatavuuden turvaaminen on edellytys asuntomarkkinoiden toimivuudelle koko Suomessa
Tänään 12.11.2025 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n jäsenet toteavat rahoituksen saatavuuden turvaamisen olevan ehdoton edellytys asuntomarkkinoiden toimivuudelle koko Suomessa. KOVA ja kohtuuhintaiset asuntotoimijat ovat huolissaan alueiden eriytymisestä Suomessa. Tämä tarkoittaa muun muassa rahoituksen saatavuuden vaihtelua paitsi kohtuuhintaisessa, myös vapaarahoitteisessa asumisessa.
KOVA pitää hallituksen tavoitetta helpottaa asuntorahoituksen saatavuutta vapaarahoitteiseen asuntokantaan tervetulleena. Samalla KOVA kuitenkin muistuttaa, että kohtuuhintaisen asumisen rahoituksessa on pahoja saatavuusongelmia. Rahoituksen saatavuus keskittyy pääosin yhdelle toimijalle, kuntien ja valtion omistamalle Kuntarahoitus Oyj:lle. Liikepankkien kiinnostus kohtuuhintaisen asuntotuotannon rahoitukseen on valitettavan vähäinen tällä hetkellä. Tämä vähentää kilpailua, joka toimii hyvin yksityishenkilöiden asuntorahoituksessa. KOVA ja kohtuuhintaiset asuntotoimijat toivovatkin, että valtio purkaisi esteitä kohtuuhintaisten asuntotuotannon ja sen korjaamisen rahoituksen saatavuuden lisäämiseksi.
KOVA on omalta osaltaan pyrkinyt edistämään eri tavoin vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden rahoituksen saatavuutta. Olemme tehneet paitsi asiaan liittyvää edunvalvontaa, mutta myös laatineet työkaluja jäsenillemme, viimeisimpänä keväällä 2025 valmistunut selvitysraportti ja siihen liittyvä muu materiaali, joilla vuokrataloyhtiöt voivat suunnitella talouttaan ja toimintaansa pidemmällä aikavälillä.
Kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen liittyy väistämättä valtion rooli rahoituksen varmistajana. Korkotukijärjestelmässä se tarkoittaa täytetakausta korkotukilainoille. Kyse on toissijaisesta vakuudesta, sillä näiden lainojen ensisijaisina vakuuksina toimivat reaalivakuutena olevat asuinkiinteistöt. KOVA ja kohtuuhintaiset asuntotoimijat kannattavat kohtuuhintaiseen rahoitukseen mallia, jossa raha kiertää järjestelmän sisällä. Tällaiset järjestelmät ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja tehokkaiksi pääoman kierron näkökulmasta. Nämä mallit eivät vaadi yhteiskunnan jatkuvaa rahallista tukea, vaan kerran tehty sijoitus pyörii järjestelmässä uudelleen ja uudelleen.
Alueiden eriytymiskehitystä tulisi vähentää myös asuntopoliittisesti. Kohtuuhintaiset asuntotoimijat muistuttavat, että asuntoja tulee korjata myös kasvukeskusten ulkopuolella. Lisäksi uutta, energiatehokasta ja esteetöntä asuntokantaa tarvitaan kaikkialla Suomessa, myös niillä alueilla, joilla on yleisesti ottaen tarvetta sopeuttaa asuntokantaa.
Asuinalueiden ja asumisen eriytymisen torjunta on vaikea ongelma. Ratkaisut vaativat laajaa yhteistyötä valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden eri toimijoiden kesken. KOVA on mielellään mukana yhtenä toimijana tässä työssä.
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 137 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
