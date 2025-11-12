KOVA: Rahoituksen saatavuuden turvaaminen on edellytys asuntomarkkinoiden toimivuudelle koko Suomessa

KOVA pitää hallituksen tavoitetta helpottaa asuntorahoituksen saatavuutta vapaarahoitteiseen asuntokantaan tervetulleena. Samalla KOVA kuitenkin muistuttaa, että kohtuuhintaisen asumisen rahoituksessa on pahoja saatavuusongelmia. Rahoituksen saatavuus keskittyy pääosin yhdelle toimijalle, kuntien ja valtion omistamalle Kuntarahoitus Oyj:lle. Liikepankkien kiinnostus kohtuuhintaisen asuntotuotannon rahoitukseen on valitettavan vähäinen tällä hetkellä. Tämä vähentää kilpailua, joka toimii hyvin yksityishenkilöiden asuntorahoituksessa. KOVA ja kohtuuhintaiset asuntotoimijat toivovatkin, että valtio purkaisi esteitä kohtuuhintaisten asuntotuotannon ja sen korjaamisen rahoituksen saatavuuden lisäämiseksi.

KOVA on omalta osaltaan pyrkinyt edistämään eri tavoin vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden rahoituksen saatavuutta. Olemme tehneet paitsi asiaan liittyvää edunvalvontaa, mutta myös laatineet työkaluja jäsenillemme, viimeisimpänä keväällä 2025 valmistunut selvitysraportti ja siihen liittyvä muu materiaali, joilla vuokrataloyhtiöt voivat suunnitella talouttaan ja toimintaansa pidemmällä aikavälillä.

Kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen liittyy väistämättä valtion rooli rahoituksen varmistajana. Korkotukijärjestelmässä se tarkoittaa täytetakausta korkotukilainoille. Kyse on toissijaisesta vakuudesta, sillä näiden lainojen ensisijaisina vakuuksina toimivat reaalivakuutena olevat asuinkiinteistöt. KOVA ja kohtuuhintaiset asuntotoimijat kannattavat kohtuuhintaiseen rahoitukseen mallia, jossa raha kiertää järjestelmän sisällä. Tällaiset järjestelmät ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja tehokkaiksi pääoman kierron näkökulmasta. Nämä mallit eivät vaadi yhteiskunnan jatkuvaa rahallista tukea, vaan kerran tehty sijoitus pyörii järjestelmässä uudelleen ja uudelleen.

Alueiden eriytymiskehitystä tulisi vähentää myös asuntopoliittisesti. Kohtuuhintaiset asuntotoimijat muistuttavat, että asuntoja tulee korjata myös kasvukeskusten ulkopuolella. Lisäksi uutta, energiatehokasta ja esteetöntä asuntokantaa tarvitaan kaikkialla Suomessa, myös niillä alueilla, joilla on yleisesti ottaen tarvetta sopeuttaa asuntokantaa.

Asuinalueiden ja asumisen eriytymisen torjunta on vaikea ongelma. Ratkaisut vaativat laajaa yhteistyötä valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden eri toimijoiden kesken. KOVA on mielellään mukana yhtenä toimijana tässä työssä.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n syyskokous