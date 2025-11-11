Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 18 miljoonaa

11.11.2025 23:59:30 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 18 miljoonan päävoitto.

Lottokone täynnä keltaisia lottopalloja, joissa on mustia numeroita.

Eurojackpotin kierroksen 46/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 8, 24, 25, 41 ja 50. Tähtinumerot ovat 8 ja 9.

Kierroksen suurin voitto osui yhdelle 5+1-tulokselle, jolla Espanjaan matkasi reilut 1,2 miljoonaa euroa.

Lähes 175 000 euron arvoisia 5+0-osumia matkasi kolme kappaletta Saksaan ja yksi Unkariin.

Suomen suurimmat voitot tulivat 4+2-osumilla ja näitä löytyi viisi kappaletta. Kukin voittaja nappasi 4 803,80 euron voiton.

Eurojackpotin tulos ja voitonjako viivästyivät tiistaina teknisen vian vuoksi.

Milli-pelin tiistaisen arvonnan oikea rivi on 8, 15, 21, 25, 29, 39 ja lisänumero 18. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta yksi 5+1 oikein tulos löytyi. Onnekas voittaja nappasi sillä 5 000 euron voiton. Pienempiä voittoja arvonnassa löytyi yhteensä lähes 22 000 kappaletta.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 2 8 2 6 6 7 8. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Tallinna 60. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Avainsanat

Veikkauseurojackpotjokerilomatonnimilli

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Lottokone täynnä keltaisia lottopalloja, joissa on mustia numeroita.
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye