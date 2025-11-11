Eurojackpotissa perjantaina jaossa 18 miljoonaa

Eurojackpotin kierroksen 46/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 8, 24, 25, 41 ja 50. Tähtinumerot ovat 8 ja 9.

Kierroksen suurin voitto osui yhdelle 5+1-tulokselle, jolla Espanjaan matkasi reilut 1,2 miljoonaa euroa.

Lähes 175 000 euron arvoisia 5+0-osumia matkasi kolme kappaletta Saksaan ja yksi Unkariin.

Suomen suurimmat voitot tulivat 4+2-osumilla ja näitä löytyi viisi kappaletta. Kukin voittaja nappasi 4 803,80 euron voiton.

Eurojackpotin tulos ja voitonjako viivästyivät tiistaina teknisen vian vuoksi.

Milli-pelin tiistaisen arvonnan oikea rivi on 8, 15, 21, 25, 29, 39 ja lisänumero 18. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta yksi 5+1 oikein tulos löytyi. Onnekas voittaja nappasi sillä 5 000 euron voiton. Pienempiä voittoja arvonnassa löytyi yhteensä lähes 22 000 kappaletta.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 2 8 2 6 6 7 8. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Tallinna 60. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

