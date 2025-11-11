Lapissa järjestetään kolmas elinkeinoelämälle suunnattu maanpuolustuskurssi

Lapin alueellinen erikoismaanpuolustuskurssi on kolmas alueellinen erikoiskurssi, joka on suunnattu elinkeinoelämälle. Kurssille osallistuu yli 50 lappilaista elinkeinoelämän osaajaa. Erikoismaanpuolustuskurssin avaa Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi.

”Erikoismaanpuolustuskurssin tarkoituksena on paneutua ajankohtaisiin ja päivän polttaviin turvallisuusteemoihin, aikana jolloin turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtuu paljon", toteaa Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi. "Kokonaisturvallisuuden tärkeä osa on elinkeinoelämä, joka omalta osaltaan varmistaa yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden häiriötilanteissa."

”Tämä erikoiskurssi on suunniteltu nimenomaan yrityksille, lisäämään heidän tietoisuuttaan ja valmiuksia muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Tänä vuonna kurssin teemana on vasta julkaistu yhteiskunnan turvallisuusstrategia, joka on viitekehys Suomen kokonaisturvallisuudelle. Kurssilla yritykset pääsevät harjoittelemaan varautumista käytännön esimerkkien kautta”, kertoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Ensi vuonna Lapin alueelliset maanpuolustuskurssit järjestää Lupa- ja valvontavirasto

Lapissa on järjestetty alueellisia maapuolustuskursseja vuodesta 1964 lähtien, jatkokursseja vuodesta 1986. Alueellisille maanpuolustuskursseille kutsutaan alueen kuntien ja muun julkishallinnon sekä talous- ja elinkeinoelämän, median ja eri yhteisöjen edustajia. Lapin aluehallintovirasto järjesti ensimmäinen elinkeinoelämälle suunnatun maanpuolustuskurssin vuonna 2023.

Lapin aluehallintoviraston toiminta päättyy tämän vuoden lopussa. Suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä siirtyy uuteen Lupa- ja valvontavirastoon, myös alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen. Ensi vuodesta alkaen Lapin alueellisen maanpuolustuskurssin järjestää Lupa- ja valvontavirasto.