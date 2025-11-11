Lapissa järjestetään kolmas elinkeinoelämälle suunnattu maanpuolustuskurssi
Lapin aluehallintovirasto, Jääkäriprikaati ja Lapin Kauppakamari järjestävät Lapin alueellisen maanpuolustuksen erikoiskurssin Rovaniemellä 13.11.
Lapin alueellinen erikoismaanpuolustuskurssi on kolmas alueellinen erikoiskurssi, joka on suunnattu elinkeinoelämälle. Kurssille osallistuu yli 50 lappilaista elinkeinoelämän osaajaa. Erikoismaanpuolustuskurssin avaa Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi.
”Erikoismaanpuolustuskurssin tarkoituksena on paneutua ajankohtaisiin ja päivän polttaviin turvallisuusteemoihin, aikana jolloin turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtuu paljon", toteaa Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kristiina Poikajärvi. "Kokonaisturvallisuuden tärkeä osa on elinkeinoelämä, joka omalta osaltaan varmistaa yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden häiriötilanteissa."
”Tämä erikoiskurssi on suunniteltu nimenomaan yrityksille, lisäämään heidän tietoisuuttaan ja valmiuksia muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Tänä vuonna kurssin teemana on vasta julkaistu yhteiskunnan turvallisuusstrategia, joka on viitekehys Suomen kokonaisturvallisuudelle. Kurssilla yritykset pääsevät harjoittelemaan varautumista käytännön esimerkkien kautta”, kertoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.
Ensi vuonna Lapin alueelliset maanpuolustuskurssit järjestää Lupa- ja valvontavirasto
Lapissa on järjestetty alueellisia maapuolustuskursseja vuodesta 1964 lähtien, jatkokursseja vuodesta 1986. Alueellisille maanpuolustuskursseille kutsutaan alueen kuntien ja muun julkishallinnon sekä talous- ja elinkeinoelämän, median ja eri yhteisöjen edustajia. Lapin aluehallintovirasto järjesti ensimmäinen elinkeinoelämälle suunnatun maanpuolustuskurssin vuonna 2023.
Lapin aluehallintoviraston toiminta päättyy tämän vuoden lopussa. Suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä siirtyy uuteen Lupa- ja valvontavirastoon, myös alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen. Ensi vuodesta alkaen Lapin alueellisen maanpuolustuskurssin järjestää Lupa- ja valvontavirasto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari SeppäläPelastusylitarkastaja, Lapin aluehallintovirastoPuh:0295017349etunimi.sukunimi@avi.fi
Kristiina PoikajärviYlijohtaja, Lapin aluehallintovirastoPuh:0295 016 654etunimi.sukunimi@avi.fi
Liisa AnsalaToimitusjohtaja, Lapin KauppakamariPuh:044 577 7514liisa.ansala@chamber.fi
Mika PenttinenEverstiluutnantti, Lapin aluetoimiston päällikkö, JääkäriprikaatiPuh:0299455100etunimi.sukunimi@mil.fi
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
