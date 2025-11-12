Kokkola aloittaa yksilölajien kummiurheilijayhteistyön – hakuaikaa marraskuun loppuun
Kokkolan kaupunki on tehnyt pitkään yhteistyötä joukkueurheilun edustustason joukkueiden kanssa. Nyt käynnistettävä kummiurheilijatoiminta tarjoaa yhteistyömahdollisuuden myös yksilölajien edustajille.
Kummiurheilijaksi voi hakea Suomen huippua lajissaan tavoitteleva 16–24-vuotias yksilöurheilija, joka edustaa kokkolaista urheiluseuraa, tai jonka kasvattajaseura on ollut kokkolalainen. Tässä haussa valitaan vuosille 2026–2027 yhteensä enintään kolme kummiurheilijaa. Yhteistyöhön varattava summa määritellään vuosittain.
Kummiurheilijaksi valittavilta henkilöiltä edellytetään urheilun eettisten periaatteiden, Suomen antidopingsäännöstön sekä Kokkolan kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman noudattamista.
Ensimmäinen kummiurheilijahaku on auki 30.11. asti. Valinnat tehdään joulukuussa 2025.
Yhteyshenkilöt
Jonne SandbergKehitysjohtajaPuh:0447809093jonne.sandberg@kokkola.fi
Päivi KorpisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:044 780 9095paivi.korpisalo@kokkola.fi
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
