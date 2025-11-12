Kokkolan kaupunki

Kokkola aloittaa yksilölajien kummiurheilijayhteistyön – hakuaikaa marraskuun loppuun

13.11.2025 08:15:00 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote

Kokkolan kaupunki on tehnyt pitkään yhteistyötä joukkueurheilun edustustason joukkueiden kanssa. Nyt käynnistettävä kummiurheilijatoiminta tarjoaa yhteistyömahdollisuuden myös yksilölajien edustajille.

Kolme urheilijaa juoksuradalla rinnakkain, juoksemassa kohti maaliviivaa. Kuvituskuva.

Kummiurheilijaksi voi hakea Suomen huippua lajissaan tavoitteleva 16–24-vuotias yksilöurheilija, joka edustaa kokkolaista urheiluseuraa, tai jonka kasvattajaseura on ollut kokkolalainen. Tässä haussa valitaan vuosille 2026–2027 yhteensä enintään kolme kummiurheilijaa. Yhteistyöhön varattava summa määritellään vuosittain.

Kummiurheilijaksi valittavilta henkilöiltä edellytetään urheilun eettisten periaatteiden, Suomen antidopingsäännöstön sekä Kokkolan kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman noudattamista.

Ensimmäinen kummiurheilijahaku on auki 30.11. asti. Valinnat tehdään joulukuussa 2025.

