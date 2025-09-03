Vuoden paras väitöstyö kohentaa kvanttitietokoneiden nopeutta ja tarkkuutta

Vuoden paras tekniikan alan väitöstyö on Eric Hyypän Aalto-yliopistoon tekemä tutkimus ”Tarkkojen alkeisoperaatioiden implementointi suprajohtavissa kvanttitietokoneissa”, joka auttaa tekemään kvanttilaskennasta entistä tarkempaa ja nopeampaa. Palkinnon arvo on 7 500 euroa.

– Jos kvanttitietokoneiden laskentaoperaatiot saavuttavat riittävän tarkkuuden, kvanttitietokoneilla on potentiaalia tehostaa merkittävästi esimerkiksi materiaalien ja kemiallisten systeemien simulointia sekä tietynlaisten optimointiongelmien ratkaisua, Eric Hyyppä kertoo.

– Tekniikan jatkokoulutus antaa valmiudet tunnistaa yhteiskunnallisesti ja teollisesti merkittäviä ongelmia sekä kehittää niihin ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön. Väitöskirjatyö opettaa samalla johtamaan vaativia teknologian kehityshankkeita ja viemään ideat tutkimuspöydältä käytännön sovelluksiin, korostaa TFiF:in toiminnanjohtaja Annika Nylander.

Väitöskirjapalkinnon lisäksi TEK ja TFiF jakavat vuosittain diplomityöpalkinnon. Tänä vuonna sen saa Tuomas Uusnäkki Aalto-yliopistoon tekemällään tutkimuksella ”Quantum Heat Engine Based on Superconducting Circuits”. Tutkimus edistää energiatehokasta lämmönhallintaa suprajohtavissa kvanttipiireissä. Työ loi mahdollisesti tavan hyödyntää kvanttitietokoneiden hukkalämpöä. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

– Laaja-alainen osaaminen on tärkeää, kun teknologialla luodaan ratkaisuja yhteiskunnan isoihin ongelmiin ja kun teknologiaa otetaan käyttöön. Osaaminen antaa kyvyn hahmottaa vaikutuksia yli tieteenalojen rajojen ja luoda ratkaisuja, jotka parantavat maailmaa, TEKin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä sanoo.

Vuoden paras matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma on Miika Manun Jyväskylän yliopistoon tekemä tutkimus ”Geodeettisen sädemuunnoksen ja valonsädemuunnoksen injektiivisyys”, jota voi hyödyntää esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa. Palkinnon arvo on 5 000 euroa ja sen jakaa Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry MAL.