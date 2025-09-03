Tekniikan akateemiset - TEKTekniikan akateemiset - TEKTekniikan akateemiset - TEK

Vuoden paras väitöstyö kohentaa kvanttitietokoneiden nopeutta ja tarkkuutta

12.11.2025 10:03:23 EET | Tekniikan akateemiset - TEK | Tiedote

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakavat väitöskirjapalkinnon Eric Hyypälle Helsingissä tänään.

Eric Hyyppä seisoo harmaan verhon edessä.
Tekniikan tohtori Eric Hyyppä teki tutkimuksensa IQM Quantum Computers -yrityksessä ja väitteli tohtoriksi Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, teknillisen fysiikan laitoksella. Jari Härkönen Jari Härkönen

Vuoden paras tekniikan alan väitöstyö on Eric Hyypän Aalto-yliopistoon tekemä tutkimus ”Tarkkojen alkeisoperaatioiden implementointi suprajohtavissa kvanttitietokoneissa”, joka auttaa tekemään kvanttilaskennasta entistä tarkempaa ja nopeampaa. Palkinnon arvo on 7 500 euroa.

– Jos kvanttitietokoneiden laskentaoperaatiot saavuttavat riittävän tarkkuuden, kvanttitietokoneilla on potentiaalia tehostaa merkittävästi esimerkiksi materiaalien ja kemiallisten systeemien simulointia sekä tietynlaisten optimointiongelmien ratkaisua, Eric Hyyppä kertoo.

– Tekniikan jatkokoulutus antaa valmiudet tunnistaa yhteiskunnallisesti ja teollisesti merkittäviä ongelmia sekä kehittää niihin ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön. Väitöskirjatyö opettaa samalla johtamaan vaativia teknologian kehityshankkeita ja viemään ideat tutkimuspöydältä käytännön sovelluksiin, korostaa TFiF:in toiminnanjohtaja Annika Nylander.

Väitöskirjapalkinnon lisäksi TEK ja TFiF jakavat vuosittain diplomityöpalkinnon. Tänä vuonna sen saa Tuomas Uusnäkki Aalto-yliopistoon tekemällään tutkimuksella ”Quantum Heat Engine Based on Superconducting Circuits”. Tutkimus edistää energiatehokasta lämmönhallintaa suprajohtavissa kvanttipiireissä. Työ loi mahdollisesti tavan hyödyntää kvanttitietokoneiden hukkalämpöä. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

– Laaja-alainen osaaminen on tärkeää, kun teknologialla luodaan ratkaisuja yhteiskunnan isoihin ongelmiin ja kun teknologiaa otetaan käyttöön. Osaaminen antaa kyvyn hahmottaa vaikutuksia yli tieteenalojen rajojen ja luoda ratkaisuja, jotka parantavat maailmaa, TEKin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä sanoo.

Vuoden paras matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma on Miika Manun Jyväskylän yliopistoon tekemä tutkimus ”Geodeettisen sädemuunnoksen ja valonsädemuunnoksen injektiivisyys”, jota voi hyödyntää esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa. Palkinnon arvo on 5 000 euroa ja sen jakaa Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry MAL.

Tuomas Uusnäkki seisoo portaikossa.
Diplomi-insinööri Tuomas Uusnäkki teki työnsä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.
Miika Manun kasvokuva, taustalla viherkasveja.
Filosofian maisteri Miika Manu teki työnsä Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
