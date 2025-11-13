Ponttonisilta Kaivopuiston edustalta Uunisaareen asennetaan 17.11.
Merisataman rannassa Ehrenströmintien ja Pohjoisen Uunisaaren välinen kävelyponttonisilta asennetaan paikoilleen maanantaina 17. marraskuuta 2025. Ponttonisilta on ulkoilijoiden käytössä tiistaihin 14. huhtikuuta 2026 asti. Silta poistetaan jäätilanteen niin salliessa keskiviikkona 15.4.2026.
Jalankulkijoilla on pian jälleen suora reitti Kaivopuiston edustalla sijaitsevaan Uunisaareen, kun ponttonisilta asennetaan Merisatamanrannasta Pohjoiseen Uunisaareen maanantaina 17.11.2025. Kävelysilta jalankulkijoille mahdollistaa Uunisaaren virkistyskäytön talvikaudella, katkaisten samalla saaren ja rannan välillä kulkevan veneväylän. Silta on käytössä maanantaina viimeistään klo 14, mikäli sääolot ovat asennukselle suotuisat, arvioi tiimiesihenkilö Tomi Bruns kaupungin liikuntapalveluista.
Kaivopuiston edustalla sijaitseva, noin kolmen hehtaarin kokoinen Uunisaari muodostuu toisiinsa yhdistetyistä pohjoisesta ja eteläisestä saaresta. Uunisaaresta kulkee myös kävelysilta viereiseen Liuskasaareen, mikä laajentaa kaupunkilaisten suosimien Kaivopuiston, Eiran rannan ja Merisataman virkistysalueita ympärivuotisesti.
Saaressa toimii myös ravintola Uunisaari.
