Ponttonisilta Kaivopuiston edustalta Uunisaareen asennetaan 17.11.

Osallistu hiljaiseen kynttiläkulkueeseen 25.11. naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi 13.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Helsinki järjestää hiljaisen kynttiläkulkueen Esplanadin puistossa 25.11.2025 klo 17 ja valaisee Havis Amandan oranssiksi osana YK:n kansainvälistä Oranssit päivät – kampanjaa. Tilaisuuden tavoitteena on kiinnittää huomiota naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan ja kannustaa kaikkia toimimaan väkivallan lopettamiseksi. Kynttiläkulkue järjestetään yhteistyössä UN Women Suomen kanssa.