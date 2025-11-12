Osuuskauppa Hämeenmaa

S-market Järvelän uudistus on valmis – raikas ilme ja laajempi valikoima

12.11.2025 13:31:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Uudistuneen S-market Järvelän avajaisia juhlitaan torstaina 13. marraskuuta. S-market Järvelässä uusittiin kylmälaitteet ja myymälän ulkoasu. Valikoimaa kasvatettiin asiakastoiveiden mukaan, ja myymälään tuli uutuutena asiakkaiden toivoma paistopiste.

S-market Järvelä sai modernin ja raikkaamman ilmeen. Samalla myymälän pohjaratkaisua selkeytettiin, esimerkiksi leipä-, hedelmä- ja vihannesosastot ovat avarammat ja helpommat kulkea.

– Tunnelma uudistetussa myymälässä on avara, valoisa ja värimaailmaltaan viihtyisä, kuvailee marketpäällikkö Auli Raateoja.

Kaikki myymälän kylmäkalusteet uusittiin nykyaikaisiin ja energiatehokkaisiin malleihin. Kylmälaitteiden uusiminen mahdollisti S-market Järvelässä erityisesti pakasteiden ja muiden kylmätuotteiden valikoimien laajentumisen ja nykyaikaisemman esillepanon.

Valikoimissa on huomioitu asiakkaiden toiveita ja tarpeita, esimerkiksi gluteiinittomia leipätuotteita on aiempaa enemmän. Myymälän uutuuksia ovat asiakkaiden toivoma paistopiste ja kaasun myynti. Kesäkaudella myymälästä saa myös kukka- ja istutusmultaa.

– Uudistus sujui hienosti, ja moderni myymälä palvelee entistä paremmin asiakkaitamme. Iso kiitos asiakkaillemme ja henkilökunnallemme kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä uudistuksen aikana, kiittää ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen.

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

