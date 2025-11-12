S-market Järvelän uudistus on valmis – raikas ilme ja laajempi valikoima

S-market Järvelä sai modernin ja raikkaamman ilmeen. Samalla myymälän pohjaratkaisua selkeytettiin, esimerkiksi leipä-, hedelmä- ja vihannesosastot ovat avarammat ja helpommat kulkea.

– Tunnelma uudistetussa myymälässä on avara, valoisa ja värimaailmaltaan viihtyisä, kuvailee marketpäällikkö Auli Raateoja.

Kaikki myymälän kylmäkalusteet uusittiin nykyaikaisiin ja energiatehokkaisiin malleihin. Kylmälaitteiden uusiminen mahdollisti S-market Järvelässä erityisesti pakasteiden ja muiden kylmätuotteiden valikoimien laajentumisen ja nykyaikaisemman esillepanon.

Valikoimissa on huomioitu asiakkaiden toiveita ja tarpeita, esimerkiksi gluteiinittomia leipätuotteita on aiempaa enemmän. Myymälän uutuuksia ovat asiakkaiden toivoma paistopiste ja kaasun myynti. Kesäkaudella myymälästä saa myös kukka- ja istutusmultaa.

– Uudistus sujui hienosti, ja moderni myymälä palvelee entistä paremmin asiakkaitamme. Iso kiitos asiakkaillemme ja henkilökunnallemme kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä uudistuksen aikana, kiittää ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen.