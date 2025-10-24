Multitude 9M/2025: Vahvaa kannattavuuden kasvua ja operatiivista kehitystä
Zug, Sveitsi, 13.11.2025 – Multitude AG (jatkossa “Multitude” tai “konserni”) on eurooppalainen, Frankfurtin pörssissä listattu fintech-yritys, joka tarjoaa digitaalisia laina- ja verkkopankkipalveluita kuluttajille ja pk-yrityksille sekä toisille fintech-yrityksille (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755). Multitude on julkaissut 9M/2025 lukunsa, jotka kertovat jatkuvasta hyvästä kehityksestä kaikissa liiketoimintayksiköissä eli kuluttajapankkitoiminnassa (Ferratum), pk-yrityspankkitoiminnassa (CapitalBox) ja tukkupankkitoiminnassa (Multitude Bank).
|
Avainluvut, miljoonaa euroa
|
9M/2025
|
9M/2024
|
muutos %
|
Liikevaihto
|
195,9
|
193,9
|
1,0
|
Korkotuotot
|
186,6
|
193,9
|
(3,8)
|
Korkokate
|
153,3
|
163,8
|
(6,4)
|
Nettopalkkio- ja komissiotuotot
|
7,9
|
0,1
|
-
|
9M tulos
|
20,3
|
12,8
|
59,3
Taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta huolimatta Multitude on parantanut kannattavuuttaan merkittävästi vakaan liikevaihdon ansiosta sekä vahvistanut tasettaan kurinalaisella riskienhallinnalla ja rakenteellisten muutosten avulla. Vuoden 2025 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana yhtiö saavutti 20,3 miljoonan euron voiton, mikä merkitsee 59,3 % kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (9kk 2024: 12,8 miljoonaa euroa). Tulosparannus johtui etupäässä jatkuneesta positiivisesta trendistä lainakannan arvonalentumisten vähenemisessä, nettopalkkio- ja komissiotuottojen vahvasta kehityksestä sekä kasvaneista osakkuusyhtiöiden tulososuuksista.
Konsernin liikevaihto nousi 195,9 miljoonaan euroon ja se jatkoi vakaata kehitystään vuodentakaiseen verrattuna (9kk 2024: 193,9 miljoonaa euroa). Korkotuotot laskivat hieman 186,6 miljoonaan euroon (9kk 2024: 193,9 miljoonaa euroa), koska korkeammat lainavolyymit kompensoivat vain osittain alhaisempien korkojen ja yksiköiden myyntien vaikutuksia. Korkotuottojen laskua kompensoivat korkeat palkkio- ja komissiotuotot, joita saatiin 7,7 miljoonaa euroa (9kk 2024: 0,1 miljoonaa euroa).
Arvonalentumistappiot pienenivät edelleen 16,5 prosenttia 61,5 miljoonaan euroon (9kk 2024: 73,6 miljoonaa euroa), mikä kertoo merkittävistä parannuksista luotonmyöntö- ja luotonhallintaprosesseissa. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista parani merkittävästi ja kehittyi vuoden 2024 vastaavan jakson 0,2 miljoonan euron tappiosta 2,0 miljoonan euron voittoon.
Konsernin tase kasvoi 20,7 prosenttia 1 325,6 miljoonaan euroon (joulukuu 2024: 1 098,7 miljoonaa euroa). Nettosaamiset, joka sisältää lainat asiakkaille sekä velkainstrumentit, kasvoi merkittävästi 15,4 prosenttia 880,1 miljoonaan euroon verrattuna edellisen vuoden loppuun (joulukuu 2024: 762,5 miljoonaa euroa).
Talletukset, konsernin tärkein rahoituslähde, kasvoivat 22,8 prosenttia 983,1 miljoonaan euroon. Konsernin oma pääoma nousi 201,0 miljoonaan euroon, minkä seurauksena omavaraisuusaste pysyi suhteellisen vakaana 22,5 prosentissa (joulukuu 2024: 23,2 %).
Parannusta kaikissa liiketoimintayksiköissä
Kuluttajapankkitoiminnassa liikevaihdon kehitys oli suhteellisen tasaista edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kertyi 154,0 miljoonaa euroa (9kk 2024: 160,7 miljoonaa euroa), ja tulos ennen veroja (EBT) nousi 3,1 prosenttia yhteensä 24,2 miljoonaan euroon. Segmentin palkkio- ja komissiotuotot nousivat 7,7 miljoonaan euroon (9kk 2024: 0,1 miljoonaa euroa) liikevaihdon monipuolistamishankkeiden ansiosta. Nettosaamiset kasvoi edellisvuodesta tasaisesti 8,1 prosenttia 517,0 miljoonaan euroon vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen lopulla.
Pk-yrityspankkitoiminnassa liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 26,1 miljoonaan euroon. Vahvan alkuvuoden jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti hidastui hieman seuraavien kuukausien aikana. Arvonalentumiset vähenivät 28,8 prosenttia, mikä kertoo tehokkaasta luottoriskien hallinnasta ja parantuneesta toiminnan tehokkuudesta. Tulos ennen veroja (EBT) parani merkittävästi edellisvuodesta, ja yrityspankkitoiminnan tappiot laskivat 70,7 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon (9kk 2024: 9,2 miljoonaa euroa). Luottokanta kasvoi merkittävästi 19,5 prosenttia edellisvuodesta ja nousi 160,9 miljoonaan euroon (syyskuu 2024: 134,6 miljoonaa euroa), ja vakuudellisten lainojen osuus salkussa kasvoi.
Vuoden 2024 alussa toimintansa aloittanut Wholesale Banking eli tukkupankkitoiminta jatkoi liikevaihtonsa ja kannattavuutensa kasvattamista. Liikevaihto nousi 82,2 prosenttia 15,8 miljoonaan euroon. Liikevoiton ennen veroja (EBT) kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa, sillä se nousi 0,3 miljoonasta eurosta (9kk 2024) 1,8 miljoonaan euroon vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Nettosaamiset kasvoi 79,1 prosenttia edellisvuodesta 202,3 miljoonaan euroon, mikä korostaa liiketoimintayksikön hyvää skaalautuvuutta.
”Multitude Groupin liiketoiminta sujui vuoden 2025 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana odotustemme ja kannattavan kasvun tavoitteidemme mukaisesti. Nettotuloksen kasvu heijastaa saatavien laadun jatkuvaa vahvistumista, laadukkaan riskimallinnuksemme onnistunutta käyttöönottoa sekä tänä vuonna tekemiämme operatiivisia parannuksia. Multitude keskittyy jatkossakin palvelemaan huomiotta jätettyjä asiakkaita Euroopassa ja toteuttaa samalla kolmesta pilarista koostuvaa kasvustrategiaamme – kasvamme orgaanisesti sekä kumppanuuksien ja yrityskauppojen avulla”, toimitusjohtaja Antti Kumpulainen kommentoi julkaistuja tuloksia.
Capital Markets Day 2025
Yhtiö järjestää virtuaalisen 9M/2025-tulosjulkistuksen sekä pääomamarkkinapäivän tänään 13.11. klo 14.00 Suomen aikaa. Näiden kolmannen kvartaalin lukujen esittelyn lisäksi johtoryhmä antaa katsauksen yhtiön strategiasta ja liiketoiminnan yleisestä menestyksestä.
Virtuaalitapahtumaan voi ilmoittautua tästä linkistä:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KumpulainentoimitusjohtajaMultitude GroupPuh:+41 767 991 693antti.kumpulainen@multitude.com
Adam Hansson TönningHead of IR and TreasuryPuh:+46 733583171adam.tonning@multitude.com
Kuvat
Linkit
Multitude lyhyesti:
Multitude on pörssilistattu eurooppalainen fintech-yritys, joka tarjoaa digitaalisia laina- ja verkkopankkipalveluita kuluttajille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä muille fintech-yrityksille, jotka perinteiset pankit ovat jättäneet huomioimatta. Multitude tarjoaa palveluita kolmen itsenäisen liiketoimintayksikön kautta, joita palvelee sisäinen kasvualustamme. Multituden liiketoimintayksiköt ovat kuluttajapankkitoiminta (Ferratum), pk-yrityspankkitoiminta (CapitalBox) ja tukkupankkitoiminta (Multitude Bank). Multitude Group työllistää yli 700 henkilöä 25 maassa ja tarjoaa palveluita 17 maassa. Sen yhteenlaskettu liikevaihto oli 264 miljoonaa euroa vuonna 2024. Multitude perustettiin Suomessa vuonna 2005, se on rekisteröity Sveitsissä ja listattu vuodesta 2015 lähtien Frankfurtin pörssin Prime Standard -segmentissä tunnuksella 'MULT'
www.multitude.com
