Viikkokatsaus 17.–21.11.2025

13.11.2025 12:45:29 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. 

Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.

Kuva: Kai Widell.
Kuva: Kai Widell.

Blogikirjoitus ma 17.11.

Circblog: Muovin energiahyödyntämistä on rajoitettava muovinkierrätyksen tehostamiseksi

Muovipakkausten kierrätysasteen huomattava nostaminen nykyisestä edellyttää muutoksia sekä kotitalouksien että yritysten lajittelukäyttäytymisessä. Vaikka kotitalouksien lajitteluhalukkuuden lisäämiseen tarvitaan lisätoimia, huomiota tulee suunnata nykyistä selvästi enemmän yrityspakkauksiin, joiden keräykseen saattamisessa on paljon parantamisen varaa. Viime kädessä on tehtävä päätös siitä, miten kansallisesti suhtaudutaan muovijätteen energiahyödyntämiseen, kirjoittavat Syken erikoistutkija ​Jani Salminen ja tutkija Petra Rinne. 
Lue kaikki Circblogit Kiertotalousratkaisuja-sivustolla.

Lisätiedot: viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote ti 18.11.

Suunnitelma Itämeren pelastamiseksi: 34 toimenpide-ehdotusta merensuojelualueverkoston vahvistamiseksi

Itämeren luontoa uhkaavat rehevöityminen, saastuminen ja ilmastonmuutos. Useiden organisaatioiden yhteistyönä laadittu Suomen merensuojelualueverkoston kehittämisen tiekartta vuoteen 2030 esittää 34 konkreettista toimenpidettä, joilla voidaan parantaa meren tilaa, turvata arvokkaimmat merialueet ja saavuttaa kansainväliset suojelualuetavoitteet. Yhtä laajaa ja kattavaa suunnitelmaa meriluonnon suojelusta ei ole aiemmin tehty.

Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistiedote, Metsähallitus lähettää tiedotteen medialle. 

Lisätietojen antajat Sykessä: tutkimusprofessori Markku Viitasalo, puh. 029 525 1742 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 29 525 1242, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Tapahtuma ja uutinen ke 19.11.

Muovien kiertotalous Suomessa 2025: missä mennään ja mihin suuntaan

Muovien kiertotalous on käännekohdassa. Miten Suomi voi vähentää muovijätettä, lisätä kierrätystä ja kehittää kestäviä materiaalivaihtoehtoja? Näitä kysymyksiä pohditaan seminaarissa, joka pureutuu muovien kiertotalouden tilaan vuonna 2025 ja tuleviin askeliin kohti vastuullisempaa muovitaloutta. Etäosallistujaksi voi ilmoittautua 17.11. mennessä tapahtumasivun kautta (kiertotalousratkaisuja.fi)

Seminaari on muovien kestävän kiertotalouden kansallisen PlastLIFE-projektin puolivälin tulosseminaari ja sen järjestää Suomen ympäristökeskus osana EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa PlastLIFE-projektia. 

Lisätiedot: projektipäällikkö, erikoistutkija Helena Dahlbo, puh. 029 525 1095 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Miten Suomi nostetaan ekohyvinvoinnin mallimaaksi?

Politiikkasuositus: Nyt Suomessa tarvitaan hyvinvoinnin ekologista pohjaa vankistavaa, strategista ja vahvaa kestävyyspolitiikkaa, jossa ei anneta suhteetonta painoarvoa lyhyen aikavälin taloushuolille. Tutustu ORSI-hankkeen toimintasuosituksiin julkaisuarkisto HELDAssa tai selaa sitä ISSUUssa. ORSI on jo päättynyt, mutta julkaisut, blogikirjoitukset ja podcastit löytyvät yhä sen verkkosivuilta (ecowelfare.fi).

Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systematic Impact (ORSI) oli Tampereen yliopiston, Suomen ympäristökeskus (Syke), Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisponnistus. Tutkimusta rahoitti vuosina 2019-2025 strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lisätietoja julkaisusta: johtava tutkija Jari Lyytimäki, puh. 029 525 1397 ja kehittämispäällikkö Juha Peltomaa, puh. 029 525 1081, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

