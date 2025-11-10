Viikkokatsaus 17.–21.11.2025
Blogikirjoitus ma 17.11.
Circblog: Muovin energiahyödyntämistä on rajoitettava muovinkierrätyksen tehostamiseksi
Muovipakkausten kierrätysasteen huomattava nostaminen nykyisestä edellyttää muutoksia sekä kotitalouksien että yritysten lajittelukäyttäytymisessä. Vaikka kotitalouksien lajitteluhalukkuuden lisäämiseen tarvitaan lisätoimia, huomiota tulee suunnata nykyistä selvästi enemmän yrityspakkauksiin, joiden keräykseen saattamisessa on paljon parantamisen varaa. Viime kädessä on tehtävä päätös siitä, miten kansallisesti suhtaudutaan muovijätteen energiahyödyntämiseen, kirjoittavat Syken erikoistutkija Jani Salminen ja tutkija Petra Rinne.
Lue kaikki Circblogit Kiertotalousratkaisuja-sivustolla.
Tiedote ti 18.11.
Suunnitelma Itämeren pelastamiseksi: 34 toimenpide-ehdotusta merensuojelualueverkoston vahvistamiseksi
Itämeren luontoa uhkaavat rehevöityminen, saastuminen ja ilmastonmuutos. Useiden organisaatioiden yhteistyönä laadittu Suomen merensuojelualueverkoston kehittämisen tiekartta vuoteen 2030 esittää 34 konkreettista toimenpidettä, joilla voidaan parantaa meren tilaa, turvata arvokkaimmat merialueet ja saavuttaa kansainväliset suojelualuetavoitteet. Yhtä laajaa ja kattavaa suunnitelmaa meriluonnon suojelusta ei ole aiemmin tehty.
Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistiedote, Metsähallitus lähettää tiedotteen medialle.
Tapahtuma ja uutinen ke 19.11.
Muovien kiertotalous Suomessa 2025: missä mennään ja mihin suuntaan
Muovien kiertotalous on käännekohdassa. Miten Suomi voi vähentää muovijätettä, lisätä kierrätystä ja kehittää kestäviä materiaalivaihtoehtoja? Näitä kysymyksiä pohditaan seminaarissa, joka pureutuu muovien kiertotalouden tilaan vuonna 2025 ja tuleviin askeliin kohti vastuullisempaa muovitaloutta. Etäosallistujaksi voi ilmoittautua 17.11. mennessä tapahtumasivun kautta (kiertotalousratkaisuja.fi)
Seminaari on muovien kestävän kiertotalouden kansallisen PlastLIFE-projektin puolivälin tulosseminaari ja sen järjestää Suomen ympäristökeskus osana EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa PlastLIFE-projektia.
Tutustuitko jo näihin?
- ACE CASE: Biokaasukuorma-autojen pilotointi elintarvikekuljetuksissa (uutinen hiilineutraalisuomi.fi:ssä)
- Puhtaan energian murros ja luonnon monimuotoisuus esillä Syke-tapahtumissa COP30 Suomi -paviljongissa (uutinen syke.fi:ssä)
- Vetoomus maailman johtajille kryosfäärin suojelemiseksi:
Suomen ympäristökeskus on allekirjoittanut Brasilian COP30-ilmastokokouksessa vetoomuksen, jossa useat tieteelliset järjestöt ja laitokset kehottavat maailman johtajia ryhtymään kiireellisiin toimiin kryosfäärin suojelemiseksi. Kryosfäärillä tarkoitetaan planeetan mannerjäätiköitä, merijäätä, lumipeitettä ja ikiroutaa. Vetoomus koskee muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen välitöntä vähentämistä, fossiilisten polttoaineiden infrastruktuurin laajenemisen pysäyttämistä, riittävää ilmastorahoitusta sekä kryosfäärin seurantaan ja varhaisvaroitusjärjestelmiin liittyviä investointeja. Katso vetoomus allekirjoittajineen Biochemical Exchanges at Sea Interfacesin (BEPSII) sivuilta.
Miten Suomi nostetaan ekohyvinvoinnin mallimaaksi?
Politiikkasuositus: Nyt Suomessa tarvitaan hyvinvoinnin ekologista pohjaa vankistavaa, strategista ja vahvaa kestävyyspolitiikkaa, jossa ei anneta suhteetonta painoarvoa lyhyen aikavälin taloushuolille. Tutustu ORSI-hankkeen toimintasuosituksiin julkaisuarkisto HELDAssa tai selaa sitä ISSUUssa. ORSI on jo päättynyt, mutta julkaisut, blogikirjoitukset ja podcastit löytyvät yhä sen verkkosivuilta (ecowelfare.fi).
Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systematic Impact (ORSI) oli Tampereen yliopiston, Suomen ympäristökeskus (Syke), Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisponnistus. Tutkimusta rahoitti vuosina 2019-2025 strategisen tutkimuksen neuvosto.
