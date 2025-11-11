Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntatyönsä – tavoitteena entistä aktiivisempi ja vaikuttavampi verkosto

Nykyinen valiokuntatyön malli on palvellut pitkään, mutta uuden strategian myötä valiokuntarakenteen uudistus tuli ajankohtaiseksi. Uudistuksen myötä toiminta keskittyy kolmeen teemavaliokuntaan ja kolmeen toimialavaliokuntaan. Uudet teemavaliokunnat ovat Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta, Osaamis- ja työelämävaliokunta ja Infravaliokunta. Kolme toimialavaliokuntaa ovat Teknologia- ja teollisuusvaliokunta, Kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta sekä Digivaliokunta.

”Valiokuntien toimintaa ohjaa Hämeen kauppakamarin strategian painopisteet: Yritysten kestävän kasvun ja kansainvälistämisen vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuuden vahvistaminen ja alueen saavutettavuuden kehittäminen. Haluamme, että valiokuntatyö on aidosti vaikuttavaa ja innostavaa sekä, että työssä syntyy uusia ajatuksia ja yhteistyötä alueemme elinkeinoelämän hyväksi”, Vanhala korostaa.

Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntien kokoonpanoja siten, että mukana on edustajia laaja-alaisesti toimialoilta, eri kokoluokan yrityksistä ja muista kauppakamarille tärkeistä sidosryhmistä. Mukaan kutsutaan myös nuorkauppakamarin edustajia tuomaan uusia näkökulmia ja verkostoja.

Selkeämpi, strategialähtöisempi ja vaikuttavampi valiokuntamalli

Uudistus perustuu laajaan vertailuun muiden kauppakamareiden valiokuntarakenteista ja parhaista käytännöistä. ”Tavoitteena on luoda Hämeen alueelle entistä selkeämpi, strategialähtöisempi ja vaikuttavampi valiokuntamalli, jolla vahvistetaan ja tuodaan vaikuttamistyötä näkyvämmäksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta.

Valiokuntien puheenjohtajina toimivat jäsenyritysten edustajat, ja valiokuntien maksimikoko rajataan 30 jäseneen työskentelyn tehostamiseksi. Valiokuntien kokoonpanot vahvistettiin Hämeen kauppakamarin syyskokouksessa 6.11.2025.

Hämeen kauppakamarin valiokunnat ja puheenjohtajat vuonna 2026:

Teemavaliokunnat

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta

Puheenjohtaja Marika Mesimäki, Senior Advisor, Mesimäki Company Oy

Varapuheenjohtaja Hannu Impola, yrittäjä, GoToGrow

Osaamis- ja työelämävaliokunta

Puheenjohtaja Teija Ikäheimonen, HR Manager, Wipak Oy

Varapuheenjohtaja Anu Teppo, koulutusjohtaja, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Infravaliokunta

Puheenjohtaja Kimmo Heiniaho, Sales Director, Ramboll Finland Oy

Varapuheenjohtaja Risto Pekola, toimitusjohtaja, Pekolan Liikenne Oy

Toimialavaliokunnat

Teknologia- ja teollisuusvaliokunta

Puheenjohtaja Wille Viittanen, toimitusjohtaja, Wiitta Oy

Varapuheenjohtaja Joni Kaski, toimitusjohtaja, Tambest Oy

Kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta

Puheenjohtaja Minna Kainulainen, toimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa

Varapuheenjohtaja Sari Räsänen, toiminnanjohtaja, Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry

Digivaliokunta

Puheenjohtaja Piia Aaltonen, Partner, Lunni Oy

Varapuheenjohtaja Joni Kukkamäki, tutkimuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy