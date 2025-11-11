Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntatyönsä – tavoitteena entistä aktiivisempi ja vaikuttavampi verkosto
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntarakenteensa vuoden 2026 alusta alkaen. ”Uudistuksen tavoitteena on lisätä valiokuntatyön vaikuttavuutta ja vahvistaa uuden strategian täytäntöönpanoa. Valiokuntien kokoonpanot rakennetaan jatkossakin monipuolisesti niin, että mukana ovat laaja-alaisesti toimialat, eri kokoluokan yritykset ja muut kauppakamarille tärkeät sidosryhmät. Lisäksi kokoonpanoissa vahvistetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellista kattavuutta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Nykyinen valiokuntatyön malli on palvellut pitkään, mutta uuden strategian myötä valiokuntarakenteen uudistus tuli ajankohtaiseksi. Uudistuksen myötä toiminta keskittyy kolmeen teemavaliokuntaan ja kolmeen toimialavaliokuntaan. Uudet teemavaliokunnat ovat Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta, Osaamis- ja työelämävaliokunta ja Infravaliokunta. Kolme toimialavaliokuntaa ovat Teknologia- ja teollisuusvaliokunta, Kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta sekä Digivaliokunta.
”Valiokuntien toimintaa ohjaa Hämeen kauppakamarin strategian painopisteet: Yritysten kestävän kasvun ja kansainvälistämisen vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuuden vahvistaminen ja alueen saavutettavuuden kehittäminen. Haluamme, että valiokuntatyö on aidosti vaikuttavaa ja innostavaa sekä, että työssä syntyy uusia ajatuksia ja yhteistyötä alueemme elinkeinoelämän hyväksi”, Vanhala korostaa.
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntien kokoonpanoja siten, että mukana on edustajia laaja-alaisesti toimialoilta, eri kokoluokan yrityksistä ja muista kauppakamarille tärkeistä sidosryhmistä. Mukaan kutsutaan myös nuorkauppakamarin edustajia tuomaan uusia näkökulmia ja verkostoja.
Selkeämpi, strategialähtöisempi ja vaikuttavampi valiokuntamalli
Uudistus perustuu laajaan vertailuun muiden kauppakamareiden valiokuntarakenteista ja parhaista käytännöistä. ”Tavoitteena on luoda Hämeen alueelle entistä selkeämpi, strategialähtöisempi ja vaikuttavampi valiokuntamalli, jolla vahvistetaan ja tuodaan vaikuttamistyötä näkyvämmäksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta.
Valiokuntien puheenjohtajina toimivat jäsenyritysten edustajat, ja valiokuntien maksimikoko rajataan 30 jäseneen työskentelyn tehostamiseksi. Valiokuntien kokoonpanot vahvistettiin Hämeen kauppakamarin syyskokouksessa 6.11.2025.
Hämeen kauppakamarin valiokunnat ja puheenjohtajat vuonna 2026:
Teemavaliokunnat
Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta
Puheenjohtaja Marika Mesimäki, Senior Advisor, Mesimäki Company Oy
Varapuheenjohtaja Hannu Impola, yrittäjä, GoToGrow
Osaamis- ja työelämävaliokunta
Puheenjohtaja Teija Ikäheimonen, HR Manager, Wipak Oy
Varapuheenjohtaja Anu Teppo, koulutusjohtaja, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Infravaliokunta
Puheenjohtaja Kimmo Heiniaho, Sales Director, Ramboll Finland Oy
Varapuheenjohtaja Risto Pekola, toimitusjohtaja, Pekolan Liikenne Oy
Toimialavaliokunnat
Teknologia- ja teollisuusvaliokunta
Puheenjohtaja Wille Viittanen, toimitusjohtaja, Wiitta Oy
Varapuheenjohtaja Joni Kaski, toimitusjohtaja, Tambest Oy
Kaupan, palvelun ja matkailun valiokunta
Puheenjohtaja Minna Kainulainen, toimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa
Varapuheenjohtaja Sari Räsänen, toiminnanjohtaja, Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry
Digivaliokunta
Puheenjohtaja Piia Aaltonen, Partner, Lunni Oy
Varapuheenjohtaja Joni Kukkamäki, tutkimuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta, p. 044 329 6654
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
