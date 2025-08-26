Miten paljon rahaa tarvitaan kohtuulliseen elämään vuonna 2025? Uudet kohtuullisen minimin viitebudjetit julkaistaan Suomen Pankin Rahamuseolla 19.11.2025

– Viitebudjetit tarjoavat keinon ymmärtää elintasoa, jota kuluttajat pitävät kohtuullisena mutta minimitasoisena tämän päivän Suomessa. Viitebudjetit konkreettisesti esittävät, minkälaisella kulutuksella tämä voisi onnistua, hankkeen vetäjä, yliopistotutkija Essi Pöyry kertoo.

Kohtuullisen minimin viitebudjetteja on käytetty muun muassa talousneuvonnassa ja perusturvan riittävyyden arvioinnissa.

Viitebudjettien taustalla olevaan tutkimukseen voi tutustua tarkemmin Kuluttajatutkimuskeskuksen verkkosivuilla.

Mikä on kohtuullista ja kestävää kulutusta?

Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjetit on laadittu kohtuullisen minimin kulutustasolle, jonka kulutusmenot ovat alhaisemmat kuin suomalaisten keskimääräisen kulutus, mutta joka on samalla hieman yli pienituloisuusrajan.

Viitebudjetit tuovat yhden näkökulman ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun kulutuksesta ja talouskasvusta.

– Monelle viitebudjettien mukainen kulutustaso on liian korkea, ja rahat eivät riitä edes välttämättömiin menoihin. Samaan aikaan keskimääräisen suomalaisen kulutustasolla planetaariset rajat tulevat vastaan. Miten turvataan kaikille kohtuullinen elintaso? Toivon, että viitebudjetit herättävät moniäänistä keskustelua kuluttamisesta sekä yksittäisen kotitalouden että kansantalouden tasolla, pohtii johtaja Minna Markkanen Takuusäätiöstä.

Viitebudjetit talousneuvonnan välineenä

Takuusäätiö ja Marttaliitto ovat työstäneet viitebudjeteista helppolukuiset ja kuvitetut infograafit. Mitä eläminen maksaa? -infograafit auttavat hahmottamaan arjen menoja ja vertaamaan omaa kulutusta kohtuullisen minimin tasoon. Infograafit on laadittu neljälletoista erilaiselle esimerkkikotitaloudelle: yksinasuville, pariskunnille ja erilaisille lapsiperheille.

– Viitebudjettien infograafit toimivat hyvänä apuvälineenä oman kulutuksen tarkastelussa. Moni kaipaa vertailukohtaa, ja vertailu voi myös auttaa kiinnostumaan oman taloutensa seuraamisesta. Monelle nuorelle taas esimerkki kokonaisbudjetista voi olla silmiä avaava: mihin kaikkeen rahojen pitäisi riittää, kertoo Marttaliiton asiantuntija Katri Pellikka

Ammattilaisille infograafit toimivat keskustelunavauksena asiakastyössä. Infograafeista löytyy myös tyhjä pohja, johon asiakkaan kanssa voi kirjata asiakkaan omia menoja ja hahmotella omaa budjettia.

Takuusäätiön verkkosivujen digilaskurilla voi verrata omaa budjettiaan itseään lähimpänä olevaan kohtuullisen minimin viitebudjettiin. Laskurilla näkee konkreettisesti sen, miten omat menot eroavat viitebudjetista.

Viitebudjetteihin pohjautuviin infograafeihin voi tutustua Takuusäätiön ja Marttaliiton verkkosivuilla.

Viitebudjettien julkaisutilaisuus 19.11.2025 tuo yhteen tutkimuksen ja käytännön

Päivitetyt viitebudjetit ja niiden pohjalta tehdyt infograafit julkaistaan Suomen Pankin Rahamuseossa. Suomen Pankin Talousosaamiskeskus on keskeinen toimija Suomen kansallisen talousosaamisen strategian toteuttamissa ja tarjoaa foorumin strategiaa toimeenpanevien tahojen kohtaamiselle.

– Tehty tutkimus on monella tapaa erinomainen esimerkki talousosaamisen strategian toteuttamisesta, jossa yhdistyy eri sektoreiden tekemä yhteistyö, tutkimus ja käytäntö, kommentoi Suomen Pankin talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas.

Päivitetyt viitebudjetit ja niiden pohjalta tehdyt infograafit ja digilaskuri julkaistaan Suomen Pankin Rahamuseossa 19.11.2025 klo 13 alkaen. Tilaisuutta voi seurata myös striimin välityksellä klo 13–14. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja seuraa verkkolähetystä tilaisuudesta.

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus, Takuusäätiö, Marttaliitto ja Suomen Pankin Talousosaamiskeskus.