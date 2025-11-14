Varsinais-Suomen työvoimabarometri: Työttömyys kasvussa, mutta investoinnit tuovat toivoa

Työttömyys on kasvanut Varsinais-Suomessa nopeasti, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Myös nuorten ja korkeakoulutettujen työttömyys on ollut nousussa. Työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vaatimatonta viimeisen parin vuoden aikana, joka on vauhdittanut negatiivista kehitystä.

Turun Kauppakamarin kyselyn mukaan noin 70 % varsinaissuomalaisista yrityksistä löytääkin työvoimaa ilman vaikeuksia. Vaikka työvoiman saatavuus on yleisesti hyvällä tasolla, joistakin erityisosaajista on silti pulaa. Erityisesti keskuskaupunkien, kuten Turun, ulkopuolella rekrytointi saattaa olla haastavampaa.

Työvoiman kysyntää ennakoidaan olevan varsinkin alla olevissa ammateissa Varsinais-Suomessa seuraavan vuoden aikana:

Sairaanhoitajat ym.

Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Psykologit

Yleislääkärit

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

Koneenasettajat ja koneistajat

Lastentarhanopettajat

Muut sähköasentajat

Erityisopettajat

Laivojen konepäälliköt ja -mestarit

Tietoverkkojen erityisasiantuntijat

Palkanlaskijat

Hotellin vastaanottovirkailijat

Työvoiman osaamistarpeissa taas korostuvat mm. tekoäly, monikulttuurisuusosaaminen, datan hallinta, digitaaliset palveluprosessit, joustavuus sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot.

Teknologian kehitys muuttaa osaamistarpeita, rekrytointihaasteita pienemmillä paikkakunnilla

Syksyn 2025 Työvoimabarometrissä tarkasteltiin tarkemmin kolmen alan kehitysnäkymiä lähitulevaisuudessa. Nämä alat olivat sosiaali- ja terveysala, teknologiateollisuus ja -palvelut sekä liiketoiminta ja hallinto.

Sosiaali- ja terveysalalla palvelutarve kasvaa väestön ikääntyessä, mutta hyvinvointialueiden puutteellinen rahoitus asettaa isoja haasteita tällä hetkellä, joka heijastuu myös yksityiselle sektorille. Myös työvoiman saatavuus pienemmillä paikkakunnilla saattaa olla ajoittain hankalaa. Rekrytointivaikeuksiakin esiintyy, vaikka työvoiman tarjonta on vielä tällä hetkellä hyvä. Pitkällä aikavälillä alalle olisi tärkeä houkutella uusia ammattilaisia. Uuden teknologian, digitalisaation ja tekoälyn käyttöönotto vaikuttaa tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin alalla, mutta ihmisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taidot pysyvät keskeisinä.

Teknologiateollisuudessa näkymät ovat varovaisen positiiviset, mutta kasvun realisoituminen riippuu uusista tilauksista, joilla olisi välitön vaikutus työvoiman tarpeeseen. Alalla on kysyntää esimerkiksi hitsaajista ja koneistajista, ja työvoiman kysyntä voi kasvaa nopeasti merkittävien tilausten myötä. Meriteollisuus ja puolustusteknologia kasvavat vahvasti ja isot investoinnit auttavat työllisyystilannetta Turun seudulla. Tärkeimmät osaamiset tulevaisuudessa liittyvät tekoälyyn, datan hallintaan, monikulttuurisuusosaamiseen sekä erilaisiin teknisiin taitoihin.

Liiketoiminnan ja hallinnon alalla teknologian käytön kasvu muuttaa osaamisvaatimuksia, mutta vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot säilyvät tärkeinä. Rekrytointi saattaa olla haastavaa keskuskaupunkien ulkopuolella. Työvoiman kysyntää esiintyy esimerkiksi palkanlaskijoissa, laskentatoimen asiantuntijoissa sekä tilintarkastajissa. Osaamistarpeissa korostuvat tekoäly, kielitaito sekä toimisto- ja taloushallintaohjelmistojen osaaminen. Itsepalvelun ja automaation lisääntyessä työtehtävät muuttuvat, mutta työvoiman tarve säilyy.

Investoinnit ja julkiset rakennushankkeet tuovat toivoa työllisyystilanteeseen

Tulevaisuudessa näkyy myös valon pilkahduksia. Maakunnassa on tekeillä useita investointeja, jotka vaikuttavat työllisyyteen suoraan tai välillisesti. Tällaisia ovat muun muassa Meyer Turun risteilijätilaukset, Orionin ja Bayerin investoinnit, Uudenkaupungin aurinkovoimapuisto sekä Raision ja Salon datakeskukset. Myös julkiset investoinnin rakennusalalla, kuten isot tiehankkeet, uuden matkustajaterminaalin rakentaminen Turun satamaan sekä Kupittaan Kärki -kokonaisuuden toteutus, tulevat vaikuttamaan työllisyyteen positiivisesti.

Työvoimabarometri perustuu laajaan tiedonkeruuseen: tietoa kerätään haastattelemalla yrityksiä, työnantajia ja järjestöjä sekä tilastoista ja alueellisista työpajoista. Barometri tarjoaa ajantasaista tietoa työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta sekä kohtaantotilanteesta seuraavan vuoden ajalle.

Tutustu Varsinais-Suomen ja muun maan työvoimatietoon Työvoimabarometrin sivuilta.

Lisätietoja: