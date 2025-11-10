Työvoimabarometri kertoo työvoiman kohtaanto-ongelmista Lapissa
Tänään julkaistussa työvoimabarometrissa tarkastellaan tulevan vuoden näkymiä sekä työvoiman saatavuutta ammattien ja osaamisten näkökulmasta. Lappi-tason tarkastelun lisäksi työvoimabarometrissa arvioidaan kolmea valtakunnallisesti valittua toimialaa: liiketoiminta ja hallinto, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala sekä teknologiateollisuus ja -palvelut.
Lapin myönteiset kehitysnäkymät ja muuta maata positiivisempi työllisyyskehitys ovat heijastuneet työmarkkinoihin. Työvoiman kysynnän notkahduksesta huolimatta työtä on ollut tarjolla ja osaajista myös pulaa.
- Työvoiman tarve voi kuitenkin vaihdella nopeasti suurten teollisuusyhtiöiden ja -projektien reagoidessa geopoliittiseen epävarmuuteen, verotuksen muutoksiin tai poliittisiin päätöksiin, toteaa Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä.
Syksyn aikana muutamien isojen toimijoiden käynnistämät muutosneuvottelut ovat heikentäneet työllisyyskehityksen ennustettavuutta. Sosiaali- ja terveysalalla Lapin hyvinvointialueen sopeuttamistoimet heijastuvat tuleviin rekrytointeihin sekä henkilöstö- ja osaamistarpeisiin. Julkisen sektorin säästövelvoitteet rajoittavat rekrytointeja eläköitymisestä huolimatta.
Toimialakohtaiset ja alueelliset erot huomattavia
Lapissa työvoimapula kohdentuu erityisesti matkailualan ammatteihin. Matkailun kasvulla on heijastevaikutuksia muille toimialoille työvoiman tarpeen lisääntymisenä. Näitä aloja ovat mm. henkilöstön vuokraus, kauppa, logistiikka ja rakentaminen.
Työvoiman saatavuus on keskeinen haaste ja kasvun este Lapissa. Työvoiman saatavuudessa korostuvat alueelliset, toimialakohtaiset ja ammattien keskinäiset erot. Kaupan alalla on tarvetta asiantuntija- ja erikoismyyjistä. Kaupungeissa työntekijöiden löytäminen on helpompaa kuin pienillä paikkakunnilla.
- Syrjäisillä alueilla yhdenkin työntekijän, kuten lääkärin, puuttumisella voi olla merkittävä vaikutus palveluun, Perälä mainitsee.
Ammatit ja osaamiset, joissa on arvioitu olevan eniten pulaa Lapissa tulevan vuoden aikana:
|AMMATIT
|OSAAMISET
|toimisto- ja laitossiivoojat ym.
|kielitaito
|ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
|ammattipätevyys
|tarjoilijat
|asiakaspalvelu
|matkaoppaat
|työelämä- ja vuorovaikutustaidot
|linja-autokuljettajat
|henkilöstöjohtaminen
|lähihoitajat
|digitaaliset palvelut
|muut sähköasentajat
|tekoäly
|varhaiskasvatuksen opettajat
|tiedolla johtaminen
|sairaanhoitajat ym.
|tuoteasiantuntijuus
|myyjät
|à la carte -osaaminen
Lähde: Syksyn 2025 Työvoimabarometri.
Lapissa kohtaanto-ongelmien syyt moninaisia
Kohtaanto kuvaa sitä, kuinka hyvin avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaavat toisensa työmarkkinoilla. Kohtaanto-ongelmien syynä Lapissa voivat olla pitkät etäisyydet, työpaikan osaamisvaatimukset, työn houkuttelevuus tai työehdot.
- Myös asuntopula ja julkisen liikenteen puutteellisuus vaikeuttavat vakituisen ja kausityövoiman saatavuutta ja pysyvyyttä, lisää Perälä.
Yhtenä ratkaisuna osaajatarpeisiin on kansainvälisten osaajien rekrytointi, joka on laajentunut matkailun ammateista myös muille aloille. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuushaasteisiin vastataan ensi vuonna Oulussa ja Rovaniemellä alkavalla monimuotokoulutuksella.
Lapissa ammattipätevyyksien ja -osaamisten lisäksi korostuu haaste löytää työntekijöitä, joilla on riittävä kielitaito tai digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvää osaamista. Myös työelämä-, vuorovaikutus- sekä asiakaspalvelutaitoa tarvitaan yleisesti työelämässä.
Arvioitujen toimialojen Lapin tarkempiin tuloksiin voi tutustua Työvoimabarometri -sivustolla. Lisäksi Lapin luotsi -sivustolle on koottu toimialatyöpajoihin osallistuneiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Lapin ELY-keskus kiittää lämpimästi Työvoimabarometri-prosessiin osallistuneita asiantuntijoita.
Mikä on Työvoimabarometri?
Työvoimabarometri on lyhyen aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitietoa tuottava väline, joka toteutetaan syksyisin KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten yhteistyönä. Työvoimabarometrissa tarkastellaan alueen ja toimialojen kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuutta sekä merkittävimpiä työvoimapula-ammatteja ja osaamistarpeita vuoden aikajänteellä. Työvoimabarometriarvioinnissa keskeisessä roolissa ovat ELY-keskusten järjestämissä alue- ja toimialatilaisuuksissa saadut asiantuntijanäkemykset.
Yhteyshenkilöt
Lapin ELY-keskus
johtaja Marja Perälä, p. 0295 037 050
yksikön päällikkö Satu Huikuri, p. 0295 037 049
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
