Työvoimabarometri kertoo työvoiman kohtaanto-ongelmista Lapissa

Lapin myönteiset kehitysnäkymät ja muuta maata positiivisempi työllisyyskehitys ovat heijastuneet työmarkkinoihin. Työvoiman kysynnän notkahduksesta huolimatta työtä on ollut tarjolla ja osaajista myös pulaa.

- Työvoiman tarve voi kuitenkin vaihdella nopeasti suurten teollisuusyhtiöiden ja -projektien reagoidessa geopoliittiseen epävarmuuteen, verotuksen muutoksiin tai poliittisiin päätöksiin, toteaa Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä.

Syksyn aikana muutamien isojen toimijoiden käynnistämät muutosneuvottelut ovat heikentäneet työllisyyskehityksen ennustettavuutta. Sosiaali- ja terveysalalla Lapin hyvinvointialueen sopeuttamistoimet heijastuvat tuleviin rekrytointeihin sekä henkilöstö- ja osaamistarpeisiin. Julkisen sektorin säästövelvoitteet rajoittavat rekrytointeja eläköitymisestä huolimatta.

Toimialakohtaiset ja alueelliset erot huomattavia

Lapissa työvoimapula kohdentuu erityisesti matkailualan ammatteihin. Matkailun kasvulla on heijastevaikutuksia muille toimialoille työvoiman tarpeen lisääntymisenä. Näitä aloja ovat mm. henkilöstön vuokraus, kauppa, logistiikka ja rakentaminen.

Työvoiman saatavuus on keskeinen haaste ja kasvun este Lapissa. Työvoiman saatavuudessa korostuvat alueelliset, toimialakohtaiset ja ammattien keskinäiset erot. Kaupan alalla on tarvetta asiantuntija- ja erikoismyyjistä. Kaupungeissa työntekijöiden löytäminen on helpompaa kuin pienillä paikkakunnilla.

- Syrjäisillä alueilla yhdenkin työntekijän, kuten lääkärin, puuttumisella voi olla merkittävä vaikutus palveluun, Perälä mainitsee.

Ammatit ja osaamiset, joissa on arvioitu olevan eniten pulaa Lapissa tulevan vuoden aikana:

AMMATIT OSAAMISET toimisto- ja laitossiivoojat ym. kielitaito ravintola- ja suurtaloustyöntekijät ammattipätevyys tarjoilijat asiakaspalvelu matkaoppaat työelämä- ja vuorovaikutustaidot linja-autokuljettajat henkilöstöjohtaminen lähihoitajat digitaaliset palvelut muut sähköasentajat tekoäly varhaiskasvatuksen opettajat tiedolla johtaminen sairaanhoitajat ym. tuoteasiantuntijuus myyjät à la carte -osaaminen

Lähde: Syksyn 2025 Työvoimabarometri.

Lapissa kohtaanto-ongelmien syyt moninaisia

Kohtaanto kuvaa sitä, kuinka hyvin avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaavat toisensa työmarkkinoilla. Kohtaanto-ongelmien syynä Lapissa voivat olla pitkät etäisyydet, työpaikan osaamisvaatimukset, työn houkuttelevuus tai työehdot.

- Myös asuntopula ja julkisen liikenteen puutteellisuus vaikeuttavat vakituisen ja kausityövoiman saatavuutta ja pysyvyyttä, lisää Perälä.

Yhtenä ratkaisuna osaajatarpeisiin on kansainvälisten osaajien rekrytointi, joka on laajentunut matkailun ammateista myös muille aloille. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuushaasteisiin vastataan ensi vuonna Oulussa ja Rovaniemellä alkavalla monimuotokoulutuksella.

Lapissa ammattipätevyyksien ja -osaamisten lisäksi korostuu haaste löytää työntekijöitä, joilla on riittävä kielitaito tai digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvää osaamista. Myös työelämä-, vuorovaikutus- sekä asiakaspalvelutaitoa tarvitaan yleisesti työelämässä.

Arvioitujen toimialojen Lapin tarkempiin tuloksiin voi tutustua Työvoimabarometri -sivustolla. Lisäksi Lapin luotsi -sivustolle on koottu toimialatyöpajoihin osallistuneiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Lapin ELY-keskus kiittää lämpimästi Työvoimabarometri-prosessiin osallistuneita asiantuntijoita.

Mikä on Työvoimabarometri?

Työvoimabarometri on lyhyen aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitietoa tuottava väline, joka toteutetaan syksyisin KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten yhteistyönä. Työvoimabarometrissa tarkastellaan alueen ja toimialojen kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuutta sekä merkittävimpiä työvoimapula-ammatteja ja osaamistarpeita vuoden aikajänteellä. Työvoimabarometriarvioinnissa keskeisessä roolissa ovat ELY-keskusten järjestämissä alue- ja toimialatilaisuuksissa saadut asiantuntijanäkemykset.