6G-professori Mehdi Bennis nimetty maailman viitatuimpien tutkijoiden joukkoon jo kuudetta vuotta peräkkäin

Mehdi Bennisin pääsy listalle korostaa hänen pitkäaikaista vaikutustaan langattoman tietoliikenteen tutkimuksessa, erityisesti tulevaisuuden mobiiliviestinnän parissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana hänen työnsä on ollut keskeisessä roolissa 5G- ja 6G-järjestelmien kehittämisessä. Bennis korostaa, että tunnustus ei ole vain henkilökohtainen hänen työnsä arvostus.

”Tuntuu hienolta, mutta tämä on ennen kaikkea osoitus ryhmäni, yhteistyökumppaneideni ja perheeni tuesta”, hän sanoo.

Vaikka Bennisin tutkimus kattaa laajan aihealueen, hän nostaa esiin erityisesti vuoden 2021 julkaisunsa semanttisesta viestinnästä. Lähestymistapa siinä keskittyy merkityksen välittämiseen raakadatan sijaan, mikä voi mullistaa verkkojen toimintatavan – erityisesti ympäristöissä, joissa nopeus, relevanssi ja tehokkuus ovat kriittisiä. Juuri ne ovat 6G-teknologioissa keskeisiä.

”Semanttinen viestintä vähentää viivettä ja energiankulutusta keskittymällä olennaiseen”, Bennis selittää.

Hän näkee semanttisen viestinnän osana laajempaa muutosta, joka alalla tulisi tehdä. Sen sijaan, että jatketaan vanhoilla oletuksilla, pitäisi kysyä, olemmeko ratkaisseet vääriä ongelmia. Olemmeko optimoineet tiedon toimitusta kysymättä, onko tieto itsessään hyödyllistä? Tällainen ajattelutavan muutos on hänen mukaansa välttämätön, jotta tulevaisuuden verkot olisivat nopeampia, tehokkaampia ja aidosti älykkäitä. Bennis ei pelkää kyseenalaistaa ja ajatella rohkeasti.

Bennis peräänkuuluttaa hitaampaa ja perustavanlaatuisempaa tiedettä. Hän uskoo, että merkittävät läpimurrot syntyvät vain, kun uskalletaan kyseenalaistaa vakiintuneet lähestymistavat ja alan perusoletukset. Tieteelle pitäisi hänen mielestään sallia myös hitaus, joka kuuluu perustutkimukseen ja uuden etsimiseen.

”Nykyisessä tutkimuskulttuurissa läpimurrot ovat vaikeita. Nuoret tutkijat kokevat valmistumispaineita, jolloin riskinotto ja totutun ajattelun haastaminen vähenee”, hän toteaa.

Tieteen kehittyminen Suomessa

Kysyttäessä, miten hän itse vie alaa eteenpäin, Bennis nostaa esiin ajatuksen, joka saattaa kuulostaa ristiriitaiselta omaa isoa ryhmää johtavalta akateemiselta keulakuvalta, joka julkaisee paljon.





”Pitäisi tehdä hitaampaa. Alallamme painotetaan nopeaa julkaisua ja välittömiä tuloksia, koska teollinen soveltaminen on niin nopeaa. Todellinen edistys syntyy ehkä kuitenkin vasta, kun otetaan aikaa syvällisille kysymyksille ilman painetta pysyä tutussa ja turvallisessa.”

Bennis johtaa ICON-tutkimusryhmää Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen keskuksessa. Ryhmä keskittyy langattomien järjestelmien peruskysymyksiin ja uusiin haasteisiin, kuten koneoppimiseen, reunalaskentaan ja järjestelmien koostettavuuteen. Hänellä on myös keskeinen rooli Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimuskokonaisuudessa.

Mehdi Bennisin lähes pysyvältä vaikuttava nousu Highly Cited Researchers -listalle vahvistaa entisestään Oulun asemaa langattoman viestinnän huippuosaamiskeskuksena.

Vaikka hänen työnsä vaikuttaa maailmanlaajuisesti, hän korostaa, että tieteellinen panos on myös syvästi paikallista. Nykyisessä geopoliittisessa ilmapiirissä hän pitää tärkeänä tuoda esiin kansainvälisten tutkijoiden roolia suomalaisessa tiedeyhteisössä.

”Juuri nyt meidän tulisi korostaa, miten tutkijat eri puolilta maailmaa rakentavat ja kehittävät Suomessa tehtävää tiedettä ja suomalaisuutta”, hän sanoo.

Maailman viitatuimpien tutkijoiden listalle pääsee, kun tutkijalla on useampi artikkeli, joka sijoittuu viittausten määrässä yhden prosentin parhaimmistoon omalla tieteenalallaan. Listaus tehdään Web of Science -viittaustietokannasta aina kymmenen edellisen vuoden ajalta. Suomessa työskenteleviä tutkijoita löytyy listalta tänä vuonna 18 henkeä.