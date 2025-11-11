Neuvolapalveluihin tulee muutoksia vuoden 2026 alussa
Hikiän, Humppilan, Launosten, Läyliäisten, Rengon ja Ypäjän neuvolapalvelut siirtyvät muihin toimipisteisiin.
Hikiän, Humppilan, Launosten, Läyliäisten, Rengon ja Ypäjän neuvolapalvelut siirtyvät muihin hyvinvointialueen toimipisteisiin. Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen.
Palvelut siirtyvät vaiheittain joulukuun aikana, kuitenkin viimeistään 1. tammikuuta alkavalla viikolla.
Forssan seudulla
- Humppilan neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Forssan neuvolassa (Kujalankatu 3, 2.krs. ).
- Ypäjän neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Jokioisten neuvolassa (Keskuskatu 25).
Hämeenlinnan seudulla
- Rengon neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Rengon koululla (Urheilutie 2, ). Muutto tehdään 15.12. alkavalla viikolla, jolloin toiminta Rengon koululla käynnistyy vaiheittain.
Riihimäen seudulla
- Hikiän neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Oitin neuvolassa (Kuusitie 10-18).
- Launosten ja Läyliäisten neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Lopen kirkonkylän neuvolassa (Pajatie 1).
Näin asioit jatkossa
Neuvolaan saat yhteyden soittamalla Äitiys- ja lastenneuvolan Ensilinjaan 03 629 6200. Perhesuunnittelun Ensilinjaan 03 629 6201 Voit myös asioida neuvola-chatin kautta. Molemmat ovat avoinna ma, ke ja to klo 08–15, ti ja pe klo 08–12.
Miksi muutos tehdään?
Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Silloin päätettiin, että Oma Häme tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja laajasti kolmessa palvelukeskuksessa Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Näiden lisäksi perustetaan yhdeksän palvelupistettä, joista kolme sijaitsee Hämeenlinnassa: Hauholla, Kalvolassa ja Lammilla. Muutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella.
Rengon neuvolan osalta muutos on väliaikainen. Hämeenlinnassa sote-palveluja järjestetään uudelleen vielä lähivuosina. Kun Assi-sairaalan toiminta alkaa keväällä 2026, vanhasta keskussairaalasta vapautuu tilaa uusille palveluille. Muutot tapahtuvat vaiheittain sitä mukaa, kun tiloja vapautuu ja ne saadaan korjattua tarpeiden mukaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tea Hanssonperhekeskuspalveluiden vs. palvelupäällikköPuh:040 330 5550tea.hansson@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus käsitteli talousasioita sekä hyte-työn etenemistä hyvinvointialueella11.11.2025 14:29:16 EET | Uutinen
Asukkaiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja Hyte-kertoimen parantaminen ovat Oma Hämeen strategisia tavoitteita.
Oma Häme valitti hallinto-oikeuteen Valviran erikoissairaanhoidon jonoja koskevasta päätöksestä10.11.2025 17:11:29 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti valittaa uhkasakosta. Jonojen purku jatkuu erikoissairaanhoidossa.
Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa mahdollisia viiveitä lauantaina 15.11.202510.11.2025 08:31:41 EET | Tiedote
Oma Häme päivittää Lifecare-potilastietojärjestelmänsä 15.11.2025, jolloin järjestelmässä on käyttökatko. Tämän vuoksi terveyspalveluissa voi esiintyä viiveitä. Päivitys parantaa järjestelmän toimivuutta ja mahdollistaa uusia ominaisuuksia. Asukkaita kehotetaan varautumaan käyttökatkoon ja asioimaan kiireettömissä tapauksissa muina ajankohtina.
Isätyön verkosto näkyy ja kuuluu - Isäasiaa-podcastin ensimmäinen jakso on julkaistu7.11.2025 15:56:13 EET | Tiedote
Isien asemaa halutaan vahvistaa hyvinvointialueen perhepalveluissa.
Rengon terveysaseman palvelut siirtyvät muihin toimipisteisiin joulukuussa7.11.2025 10:29:15 EET | Tiedote
Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme