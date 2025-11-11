Neuvolapalveluihin tulee muutoksia vuoden 2026 alussa

Hikiän, Humppilan, Launosten, Läyliäisten, Rengon ja Ypäjän neuvolapalvelut siirtyvät muihin hyvinvointialueen toimipisteisiin. Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen.

Palvelut siirtyvät vaiheittain joulukuun aikana, kuitenkin viimeistään 1. tammikuuta alkavalla viikolla.

Forssan seudulla

Humppilan neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Forssan neuvolassa (Kujalankatu 3, 2.krs. ).

Ypäjän neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Jokioisten neuvolassa (Keskuskatu 25).

Hämeenlinnan seudulla

Rengon neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Rengon koululla (Urheilutie 2, ). Muutto tehdään 15.12. alkavalla viikolla, jolloin toiminta Rengon koululla käynnistyy vaiheittain.





Riihimäen seudulla

Hikiän neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Oitin neuvolassa (Kuusitie 10-18).

Launosten ja Läyliäisten neuvolapalvelut tarjotaan jatkossa Lopen kirkonkylän neuvolassa (Pajatie 1).





Näin asioit jatkossa



Neuvolaan saat yhteyden soittamalla Äitiys- ja lastenneuvolan Ensilinjaan 03 629 6200. Perhesuunnittelun Ensilinjaan 03 629 6201 Voit myös asioida neuvola-chatin kautta. Molemmat ovat avoinna ma, ke ja to klo 08–15, ti ja pe klo 08–12.





Miksi muutos tehdään?





Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Silloin päätettiin, että Oma Häme tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja laajasti kolmessa palvelukeskuksessa Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Näiden lisäksi perustetaan yhdeksän palvelupistettä, joista kolme sijaitsee Hämeenlinnassa: Hauholla, Kalvolassa ja Lammilla. Muutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella.

Rengon neuvolan osalta muutos on väliaikainen. Hämeenlinnassa sote-palveluja järjestetään uudelleen vielä lähivuosina. Kun Assi-sairaalan toiminta alkaa keväällä 2026, vanhasta keskussairaalasta vapautuu tilaa uusille palveluille. Muutot tapahtuvat vaiheittain sitä mukaa, kun tiloja vapautuu ja ne saadaan korjattua tarpeiden mukaan.