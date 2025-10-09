Suomen viihtyisimmät kirjamessut Jyväskylässä

Jyväskylän Kirjamessujen ohjelma tarjoaa tänä vuonna innostavia, sivistäviä ja yllättäviä keskusteluja ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja kirjallisista teemoista. Ohjelmalavoille nousevat muun muassa Seela Sella, Salla Simukka, Satu Rämö, Max Seeck, Maxim Fedorov, Matti Rönkä, Siri Kolu, Laura Malmivaara, Riina Tanskanen, Ilmari Käihkö, Janne Kataja, Juha Itkonen, Anna-Leena Härkönen, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Satu Silvo ja Paula Noronen.

Kirjamessuilla on paljon mielenkiintoisia näytteilleasettajia; kustantamoja, kirjakauppoja, antikvariaatteja ja muita kulttuuritoimijoita. Tänä vuonna mukaan on saatu myös uusia kustantamoja kuten Siltala, Teos ja Art House. Kokonaan uutena tapahtumassa on Levymessut, jossa on myynnissä satoja vinyyleitä ja cd-levyjä.

Kirjamessujen kanssa samana viikonloppuna Paviljongissa järjestetään Jyväskylän Viinimessut ja Jyväskylän Joulumessut, jotka tuovat oman tarjontansa ja tunnelmansa tapahtumaviikonloppuun.

Viinimessuilla mukana myös olut ja tisleet

Jyväskylän Viinimessut järjestetään 21.-22.11.2025. Muista viikonlopun messuista poiketen tapahtuma on avoinna perjantaina ja lauantaina. Paviljongin Event-tapahtumatilan viihtyisässä miljöössä tutustutaan viiniasiantuntijoiden ja maahantuojien valitsemiin laatutuotteisiin.

Lauantaina Viinimessuilla kokki ja tv-persoona Harri Syrjänen kertoo viinin käytöstä ruoassa ja ruoan kanssa.

Ensimmäistä kertaa tänä vuonna mukana on oma alue oluelle ja tisleille. Olutcornerissa voi tutustua pienpanimoihin ja erikoisoluisiin ja hostina tapahtumassa on olutsommelier Maria Markus. Perinteisten viinitastingien lisäksi messuilla on mahdollista osallistua olut- ja viskitastingiin.

Joulumessuilla ennätysmäärä näytteilleasettajia

Jyväskylän Joulumessuilla on mukana tänä vuonna ennätysmäärä näytteilleasettajia, joiden osastoilta löytyvät jouluherkut ja lahjaideat. Yli 150 näytteilleasettajaa saapuu tarjoamaan muun muassa käsitöitä, vaatteita, koruja, sisustus- ja somistustuotteita, jouluruokaa ja säilykkeitä, kodintarvikkeita, kosmetiikkaa, leluja, lahja- ja postikortteja ja paljon muuta.

Mukana myös jo perinteinen Suomen käsityöyrittäjien yhdistyksen käsityökortteli, josta löytyy paikallisten käsityöläisten ja pienyrittäjien rakkaudella tehdyt tuotteet.

Tapahtuma tarjoaa myös runsaasti ideoita joulun ja kodin valmisteluun.

Joulutupa-ohjelmalavaa emännöi aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan keittiömestari ja ravintoloitsija Maija Silvennoinen. Maijan kanssa kokkailemassa mielenkiintoisia vieraita Kirjamessuilta.

Joulumessujen työpajoissa päästään askartelemaan monenlaisia joulukoristeita, koristelemaan pipareita ja sitomaan kransseja. Perheen pienimmille ja miksei isommillekin on mahdollisuus kirjoittaa kirje Joulupukille – Joulupukki itse lukee kirjeitä myöhemmin ohjelmalavalla.

Paviljongin tapahtumaviikonlopun täydentävät perjantai- ja lauantai-iltojen stand up -esitykset, Mars vs. Venus? – Uusintaottelu ja Paviljongin Pikkujoulu Stand Up sekä Jyväskylän kaupunginteatterin esitykset.

”Tapahtumaviikonloppu on upea osoitus Paviljongin monipuolisuudesta ja tilaisuus kävijöille nauttia samalla kulttuurista sekä valmistautua joulun odotukseen ja hankkia lahjoja pukinkonttiin”, iloitsee Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen.

Viinimessuilla viihdyttiin Paviljongin uusitussa A-hallissa Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy

Jyväskylän Kirja- ja Joulumessut ovat avoinna:

La 22.11. klo 10-18

Su 23.11. klo 10-17

Jyväskylän Viinimessut ovat avoinna:

Pe 21.11. klo 16-21

La 22.11. klo 12-21