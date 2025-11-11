Minja Koskela: Verotietojen avoimuus ja varallisuuserojen tilastointi on demokratiateko

– Olen huolissani varallisuuserojen kehityksestä. Nyt vaurain kymmenys omistaa Suomessa noin puolet kotitalouksien nettovarallisuudesta, mutta neljäsosalla nettovarallisuutta ei ole juuri lainkaan, Koskela sanoo.

Verottajan julkaisemat verotiedot eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Tietoja esimerkiksi verovapaista osingoista ja perinnöistä ei julkaista eikä monen rikkaan varallisuus näy verottajalle tai tule julkisuuteen.

– Verotietoja olisi syytä täydentää, jotta kuvamme varallisuuden jakautumisesta yhteiskunnassa olisi parempi. Olisi tärkeää tietää vielä tarkemmin, miten suurituloiset järjestävät verotuksensa ja miten tulo- ja varallisuuserot muodostuvat, Koskela sanoo.

Varallisuusvero lakkautettiin Suomessa vuonna 2006. Se vahvisti valtion tulopohjaa, mutta tarjosi myös merkittävää tietoa varallisuuden jakautumisesta. Varallisuusveroja on käytössä esimerkiksi Norjassa, Espanjassa ja Sveitsissä.

– Varallisuusveron lakkauttamisen vuoksi menetimme demokratian ja yhteiskunnan tasa-arvokehityksen kannalta arvokasta tietoa. Olemme ehdottaneet maltillista 1 prosentin miljonääriveroa, jolla paikkaisimme valtiontaloutta miljardilla eurolla ja lisäisimme tietoa varallisuuseroista, Koskela sanoo.