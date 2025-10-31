Uutuuskirja listaa 100 asiaa, jotka voit oppia suomalaisilta lääkäreiltä
Idea kirjaan syntyi, kun pienen paikkakunnan ainoana lääkärinä työskentelevä Joonas Tolvanen kirjoitti potilastyötä helpottaakseen itselleen ylös kollegoiden viisauksia.
Yleislääkäri ja Shaolin kung-fu -entusiasti Joonas Tolvanen on koonnut uutuuskirjaansa 100 mietettä suomalaisilta lääkäreiltä. Itärajan tuntumassa pienen paikkakunnan ainoana lääkärinä työskentelevä Joonas on koonnut kirjaansa osin filosofisia (“Jos kuulet kavioiden kopsetta, se on yleensä hevonen eikä seepra”) ja osin hyvin käytännönläheisiä oivalluksia (“Ohimenevät halvausoireet on otettava vakavasti”), jotka ovat olleet hänelle itselleen erityisen tärkeitä.
Lääkärien ajatukset liikunnasta, mielenterveydestä ja ruokailutottumuksista jäävät lukijalle helposti mieleen. Kirjan mietteet ovat helppoja ja konkreettisia sekä vievät kohti pitkäkestoista tulosta ja hyvää elämää.
“Terveyden ylläpitäminen ei perustu nopeisiin ratkaisuihin tai taikatemppuihin – sen sijaan se rakentuu arjen valinnoista, johdonmukaisuudesta ja vastuullisuudesta”, Tolvanen toteaa.
Ravinto, uni, liikunta ja mielen tasapaino ovat terveyden peruspilareita, mutta samalla on ymmärrettävä, että täydellisinkään elämäntapa ei ole vakuutus sairauksia vastaan. Moni potilas on vuosien varrella yrittänyt tehdä kaiken oikein ja silti joutunut kohtaamaan vakavia sairauksia.
“Tärkein oppi, jonka lääkärinä haluan välittää, on se, että sairastuessasi olet edelleen sama ihminen – arvokas ja tärkeä”, Tolvanen kirjoittaa.
Todellinen elinvoimasi tarjoaa sata yksinkertaista ja viisasta ajatusta terveydestä ja sairaudesta. Kirja painottaa omien valintojen merkitystä ja kehottaa kuuntelemaan niin kehoa kuin muita ihmisiä. Tärkeää on muistaa kohtuullisuus, jättää aikaa levolle ja hyväksyä virheet.
Todellinen elinvoimasi on yleislääkäriksi erikoistuvan Joonas Tolvasen (s. 1989) kahdeksas kirja. Hän asuu Kontiolahdessa perheensä kanssa.
Todellinen elinvoimasi – 100 asiaa jotka voit oppia suomalaisilta lääkäreiltä on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.11. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Ilkka Villin lukemana äänikirjana.
