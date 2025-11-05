Pirkanmaan ELY-keskus

Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset jakavat tietoa verkkokauppiaille tuottajavastuusta

12.11.2025 10:06:55 EET | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Moni ulkomainen verkkokauppias ei tunne lakisääteistä tuottajavastuuvelvollisuuttaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden tuottajavastuuviranomaiset ovat avanneet yhteistyössä verkkosivun ja järjestävät webinaarin auttaakseen yrityksiä hoitamaan velvollisuutensa.

Kuvassa on nainen, jolla on sylissään kannettava tietokone ja kädessään luottokortti.

Verkko-ostosten lisääntyessä kansalliset tuottajavastuuviranomaiset ovat huolissaan siitä, että monet myyjät rikkovat tietämättään jätehuoltovelvoitteitaan.  

- Viimeisen vuoden aikana sähköinen kaupankäynti on lisääntynyt merkittävästi alueellamme, erityisesti aasialaisten myyjien toimesta, sanoo osastopäällikkö Thomas Bangsgaard Vestergaard Tanskan ympäristönsuojeluvirastosta.  

Vuonna 2024 kaikista EU:hun saapuvista enintään 150 euron arvoisista sähköisen kaupankäynnin lähetyksistä 91 prosenttia oli peräisin Kiinasta, mikä vastaa yli 4 miljardia lähetystä. Monet näistä lähetyksistä toimitettiin Pohjoismaihin ja Baltian maihin.   

Suuntaus on johtanut Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaisten tiiviimpään yhteistyöhön.

- Kansallisina tuottajavastuuviranomaisina yhdistämme voimamme lisätäksemme tietoisuutta ja tukeaksemme ulkomaisia yrityksiä ymmärtämään velvollisuuksiaan, Vestergaard sanoo.

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?  

EU:n laajuisessa tuottajavastuulainsäädännössä edellytetään, että yritykset ottavat vastuun markkinoille saattamiensa tuotteiden jätteiden keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä. Tämä velvoite koskee myös verkkokauppiaita riippumatta siitä, missä ne toimivat.  

Pohjoismaissa ja Baltian maissa tuottajavastuu kattaa pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, akut, kertakäyttöiset muovituotteet, muovia sisältävät kalastusvälineet ja ajoneuvot. Lisäksi eri  maissa on kansallisia tuoteryhmiä. Tulevaisuudessa tuottajavastuun piiriin ovat EU-tasolla tulossa tekstiilit, kengät, lääkkeet ja kosmetiikka.  

- Monet verkkokauppiaat eivät ymmärrä, että jos he myyvät kuluttajille pieniäkin määriä tuottajavastuun alaisia tuotteita, kuten mitä tahansa pakattuja tavaroita, he ovat vastuussa jätehuollosta kohdemaassa. Tämä tietämättömyys johtaa epäoikeudenmukaisiin kustannuksiin yrityksille, jotka jo noudattavat sääntöjä, sanoo ryhmäpäällikkö Mika Heinonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.  

Mitä tapahtuu, jos ei noudata tuottajavastuulainsäädäntöä? 

Kansalliset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että yritykset hoitavat velvoitteensa. Jos yritys jättää tahallaan noudattamatta velvollisuutensa, se voi kohdata seuraamuksia.  

- Välttääkseen sanktiot tai rajoitukset markkinoillepääsyssä, yritysten kannattaa osallistua tulevaan etämyyjille suunnattuun webinaariimme. Webinaarissa saa kattavan yleiskatsauksen tuottajavastuuvelvoitteisiin ja ohjeita niiden hoitamiseksi. Esittelemme myös uusimmat EU-säädökset, sanoo Viron ilmastoministeriön elinympäristöstä ja kiertotaloudesta vastaava apulaispääsihteeri Ivo Jaanisoo.

Lisätietoa kampanjasivulla ja webinaarissa

Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset ovat julkaisseet kampanjasivun, jolla on monipuolisesti tietoa tuottajavastuusta ja sen hoitamisesta. Tutustu sivuun: 

Lisäksi 3.12.2025 järjestetään maksuton webinaari etämyyjille. Rekisteröityä voi tästä linkistä:


Lisätietoa tuottajavastuusta:

