Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset jakavat tietoa verkkokauppiaille tuottajavastuusta
Moni ulkomainen verkkokauppias ei tunne lakisääteistä tuottajavastuuvelvollisuuttaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden tuottajavastuuviranomaiset ovat avanneet yhteistyössä verkkosivun ja järjestävät webinaarin auttaakseen yrityksiä hoitamaan velvollisuutensa.
Verkko-ostosten lisääntyessä kansalliset tuottajavastuuviranomaiset ovat huolissaan siitä, että monet myyjät rikkovat tietämättään jätehuoltovelvoitteitaan.
- Viimeisen vuoden aikana sähköinen kaupankäynti on lisääntynyt merkittävästi alueellamme, erityisesti aasialaisten myyjien toimesta, sanoo osastopäällikkö Thomas Bangsgaard Vestergaard Tanskan ympäristönsuojeluvirastosta.
Vuonna 2024 kaikista EU:hun saapuvista enintään 150 euron arvoisista sähköisen kaupankäynnin lähetyksistä 91 prosenttia oli peräisin Kiinasta, mikä vastaa yli 4 miljardia lähetystä. Monet näistä lähetyksistä toimitettiin Pohjoismaihin ja Baltian maihin.
Suuntaus on johtanut Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaisten tiiviimpään yhteistyöhön.
- Kansallisina tuottajavastuuviranomaisina yhdistämme voimamme lisätäksemme tietoisuutta ja tukeaksemme ulkomaisia yrityksiä ymmärtämään velvollisuuksiaan, Vestergaard sanoo.
Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?
EU:n laajuisessa tuottajavastuulainsäädännössä edellytetään, että yritykset ottavat vastuun markkinoille saattamiensa tuotteiden jätteiden keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä. Tämä velvoite koskee myös verkkokauppiaita riippumatta siitä, missä ne toimivat.
Pohjoismaissa ja Baltian maissa tuottajavastuu kattaa pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, akut, kertakäyttöiset muovituotteet, muovia sisältävät kalastusvälineet ja ajoneuvot. Lisäksi eri maissa on kansallisia tuoteryhmiä. Tulevaisuudessa tuottajavastuun piiriin ovat EU-tasolla tulossa tekstiilit, kengät, lääkkeet ja kosmetiikka.
- Monet verkkokauppiaat eivät ymmärrä, että jos he myyvät kuluttajille pieniäkin määriä tuottajavastuun alaisia tuotteita, kuten mitä tahansa pakattuja tavaroita, he ovat vastuussa jätehuollosta kohdemaassa. Tämä tietämättömyys johtaa epäoikeudenmukaisiin kustannuksiin yrityksille, jotka jo noudattavat sääntöjä, sanoo ryhmäpäällikkö Mika Heinonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Mitä tapahtuu, jos ei noudata tuottajavastuulainsäädäntöä?
Kansalliset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että yritykset hoitavat velvoitteensa. Jos yritys jättää tahallaan noudattamatta velvollisuutensa, se voi kohdata seuraamuksia.
- Välttääkseen sanktiot tai rajoitukset markkinoillepääsyssä, yritysten kannattaa osallistua tulevaan etämyyjille suunnattuun webinaariimme. Webinaarissa saa kattavan yleiskatsauksen tuottajavastuuvelvoitteisiin ja ohjeita niiden hoitamiseksi. Esittelemme myös uusimmat EU-säädökset, sanoo Viron ilmastoministeriön elinympäristöstä ja kiertotaloudesta vastaava apulaispääsihteeri Ivo Jaanisoo.
Lisätietoa kampanjasivulla ja webinaarissa
Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaiset ovat julkaisseet kampanjasivun, jolla on monipuolisesti tietoa tuottajavastuusta ja sen hoitamisesta. Tutustu sivuun:
- How to manage Extended Producer Responsibility – Online Sellers (epr-nordicbaltic.com)
Lisäksi 3.12.2025 järjestetään maksuton webinaari etämyyjille. Rekisteröityä voi tästä linkistä:
- Free webinar: How to Manage EPR in the Nordics and Baltics? (events.teams.microsoft.com)
Lisätietoa tuottajavastuusta:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirkanmaan ELY-keskus:
Tiina Vermaete, ylitarkastaja,
tiina.vermaete(a)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 271
Kuvat
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Tyytyväisyys Pirkanmaan maanteiden kuntoon parani viime vuodesta5.11.2025 08:08:34 EET | Tiedote
Kesän 2025 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kertoo, että niin ammattiautoilijoiden kuin yksityishenkilöidenkin tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon parani edellisvuodesta Pirkanmaalla.
Velaatantie (mt 338) palautettu liikenteelle Kaanaassa Tampereella3.11.2025 11:40:18 EET | Tiedote
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus peruskorjaa Kaanaassa Velaatantien (mt 338) Kaanaan sillan. Kannen nostotyön vuoksi katkaistu tie on palautettu liikenteelle perjantai-iltana 31.10.2025.
Maaseudun huoltovarmuusiltapäivässä 3.11.2025 keskustellaan ruokaturvasta ja kylien kriisinkestävyydestä – vielä ehtii ilmoittautua31.10.2025 15:21:31 EET | Tiedote
Miten kotimainen ruoantuotanto ja kyläyhteisöt tukevat kriisinkestävyyttä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta? Pirkanmaan ELY-keskuksen, Leader-ryhmien ja kuntien maaseutupalveluiden järjestämässä webinaarissa 3.11.2025 klo 12-16 pureudutaan maaseudun huoltovarmuuteen asiantuntijapuheenvuorojen ja käytännön kokemusten kautta. Luvassa on asiaa muassa suomalaisen ruoan huoltovarmuudesta, kylien yhteisöllisestä varautumisesta sekä kunnan ja kylien varautumisyhteistyöstä.
Pirkanmaalla siirrytään talvinopeuksiin keskiviikkona 29.10.27.10.2025 11:33:30 EET | Tiedote
Pirkanmaan maanteillä otetaan käyttöön talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset keskiviikkona 29.10. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan perjantaihin 31.10. mennessä, ja uudet rajoitukset astuvat voimaan heti merkkien vaihduttua.
Maantie 338 poikki Kaanaassa Tampereella siltatyön vuoksi 29.10.–11.11.202524.10.2025 13:51:15 EEST | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus uusii Kaanaassa maantiellä 338 (Velaatantie) sillan betonikannen. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Siltatyö tehdään 29.10.–11.11. välisenä aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme