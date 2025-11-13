Pertti Jarlan elämä – kuinka syrjitystä pikkupojasta tuli Suomen rakastetuin sarjisheebo

Sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarlan lapsuus Nastolassa 70- ja 80-luvuilla oli kovaa aikaa.

– Etenkin yläasteen alussa olin sosiaalisesti ihan pohjalla, kertoo Jarla tuoreessa elämäkerrassaan Pertti Jarlan elämä.

80-luvulla pojan odotettiin menestyvän urheilussa ja sulautuvan joukkoon. Nuori Pertti ei nauttinut koulukavereiden suosiosta, mutta pelastukseksi koitui joukko “friikkejä”, jotka ottivat kömpelön ja ajatuksiinsa unohtuvan maalaispojan porukkaansa.

– Olen yhä tosi kiitollinen niille kavereille, jotka antoivat minulle mahdollisuuden, vaikka olin sosiaalisesti ruttoinen. Muutama tyyppi tuli juttelemaan. Se oli tosi hienoa, Jarla muistelee.

Ajalle oli tyypillistä, ettei erilaisuutta hyväksytty, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä rääkättiin avoimesti, ja mielenterveysongelmat jäivät huomioimatta.

– Silloin kouluaikana ajateltiin, että on normaaleja ihmisiä ja sitten niitä, jotka ovat mielisairaalassa, Jarla toteaa.

Yksinäiset lapset

54-vuotias Pertti Jarla ihmettelee, kuinka yksin lapset ja nuoret jätettiin aikoinaan. Moni vain jätti tulematta kouluun. Kunnes jossain vaiheessa kuultiin, että koulukaveri oli kuollut.

Koulumaailma ei antanut hääppöisiä eväitä elämään.

– Joistain koululuokista ei välttämättä ole enää yhtään kundia hengissä, Jarla pohtii elämäkerrassaan.

– Ja tosiaan, onhan joku koulukuraattori ollut, mutta kuka niille nyt on mennyt puhumaan? En tunne ketään, joka olisi mennyt koulukuraattoreille puhumaan.

Nuoren Pertin tilannetta ei helpottanut, että hän alkoi saada ylä-asteen lopussa paniikkikohtauksia.

– Luulin että tulen hulluksi ja kuolen. Mutta en viitsinyt siitäkään hirveästi puhua.

Onneksi Pertti selvisi. Että saimme Fingerporin, jota koko Suomi rakastaa.

Riemukas ääniteos

Toisinaan synkistä teemoistaan huolimatta Pertti Jarlan elämä on riemukas teos, jossa sarjakuvapiirtäjä höpöttelee mikrofonin ääressä.

Äänikirjan mittaisessa kuulokuvassa Jarla käy läpi elämänsä 1970-luvulta tähän päivään, kertoo Fingerporin synnystä ja avaa ajatuksiaan sen hahmoista, kuten Heimo Vesasta, Rivo-Riitasta ja Asko Vileniuksesta. Piirtäjä ei säästele sanojaan tai tee itsestään sankaria, vaan ennemminkin hassun tyypin, joka toilailee ja mokailee rakastettavasti.

– Vajaassa kuudessa tunnissa kuulee kaiken, mitä minulla on sanottavaa – ilman että pitäisi tuntea minut vuosia. Siinä mielessä tämä on tehokasta, Jarla kuvaa.

Elämäkerran tekeminen sujui hänen mukaansa luontevasti. Varsinkin kun teos tehtiin suoraan ääneksi.

– Juteltiin, ja lopulta materiaalia oli valtavasti. Ei ollut tuskallinen synnytys. Teos etenee sujuvasti ja viihdyttävästi, Jarla sanoo.





Kuulokuva uudistaa äänikerrontaa

Pertti Jarlan elämä on äänikustantamo Kuulokuvan ensimmäinen julkaistu teos. Se ei ole perinteinen äänikirja eikä podcast, vaan uusi äänellisen tarinankerronnan muoto.

– Äänikirjoissa ei yleensä ole dokumentaarisia haastatteluja tai näyteltyjä kohtauksia. Rikas äänimaailma vie kuulijan lähelle Jarlaa, kertoo teoksen ohjannut, käsikirjoittanut ja äänisuunnitellut Sami Kuusela, Kuulokuvan perustaja.

Teoksen rytmin muodostavat myös sarjakuvat: mukana on 26 kuunnelmaksi dramatisoitua Fingerpori-strippiä. Hahmojen ääninä kuullaan julkisuudesta tuttuja Fingerporin ystäviä, kuten juontaja Ellen Jokikunnasta ja “Alivaltiosihteeri” Jyrki Liikkaa.





Fanit rakastavat Fingerporia

Vuonna 2026 Fingerpori-sarjakuva täyttää 20 vuotta. Kuusi kertaa viikossa Helsingin Sanomissa ilmestynyt sarjis on tehnyt piirtäjästään ihaillun ja mystisen hahmon.

Fingerporin fanit ovat poikkeuksellisen omistautuneita. Sen huomaa myös Jarlan saamien ideoiden määrästä.

– Saan lukijoilta kymmeniä strippejä koskevia ideoita päivässä, Jarla sanoo.

Myös sosiaalisessa mediassa Fingerpori elää vahvasti. Esimerkiksi “Fingerporin ymmärtäjät” -Facebook-ryhmässä on yli 260 000 jäsentä – lähes kymmenesosa suomalaisista aktiivisista Facebook-käyttäjistä.

Jarla toivoo, että fanit tarttuvat myös äänielämäkertaan.

– Toivon, että edes osa seuraajista käy kuuntelemassa, minkälaisista aivoista, hermostosta ja kokemuksista nämä päivittäiset stripit kumpuavat, Jarla sanoo.



Tietoja teoksesta



Teos: Pertti Jarlan elämä

Julkaisija: Kuulokuva Oy

Ohjaus, käsikirjoitus ja äänisuunnittelu: Sami Kuusela

Musiikit: Sami Rahola

Kesto: 5 h 35 min

Hinta: 17,90 €

Julkaisu: Marraskuu 2025, kuulokuva.com

Arvostelukappale – Kuuntele teos





