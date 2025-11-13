Osallistu hiljaiseen kynttiläkulkueeseen 25.11. naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi
Helsinki järjestää hiljaisen kynttiläkulkueen Esplanadin puistossa 25.11.2025 klo 17 ja valaisee Havis Amandan oranssiksi osana YK:n kansainvälistä Oranssit päivät – kampanjaa. Tilaisuuden tavoitteena on kiinnittää huomiota naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan ja kannustaa kaikkia toimimaan väkivallan lopettamiseksi. Kynttiläkulkue järjestetään yhteistyössä UN Women Suomen kanssa.
Oranssit päivät -kampanja nostaa esiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ongelmia, kuten lähisuhdeväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja häirintää, ihmiskauppaa, lapsiavioliittoja ja digitaalista väkivaltaa. Oranssi väri ja valo symboloivat toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.
Liity mukaan kynttiläkulkueeseen
Hiljainen kynttiläkulkue lähtee liikkeelle 25.11.2025 klo 17 Esplanadin puiston länsipäädystä. Osallistujia pyydetään pukeutumaan mustaan tai oranssiin ja tuomaan mukanaan oman kynttilän, jossa on suojakansi. Kynttilöitä jaetaan myös kulkueen lähtöpisteessä, mutta niitä on tarjolla rajoitetusti.
Kynttiläkulkue matkaa Esplanadin puiston läpi ja pysähtyy Espan lavan edessä. Espan lavalla on ohjelmassa puheenvuoroja sekä Sing & Shine Kuorojen esitys. Kuoroja johtaa Sanna Valvanne.
Kulkue päättyy kynttilöiden laskuun oranssiksi valaistun Havis Amandan patsaan ympärille. Tilaisuuden arvioidaan päättyvän noin klo 18.
Järjestöjä ja yksityishenkilöitä pyydetään ilmoittautumaan kulkueeseen etukäteen, jotta järjestäjät voivat varautua osallistujien määrään. Kulkueeseen voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoa kulkueesta löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hel.fi/hiljainenkynttilakulkue.
Havis Amandan patsas on valaistuna oranssiksi 25.11.2025 kello 15–24. Valaistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa valaistussuunnittelija Mia Erlin. Valaistuksen mahdollistavat Nylund Group Oy ja Sun Effects Oy.
Jokaisella on oikeus elää turvassa
Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta koskettavat Suomessa vuosittain tuhansia ihmisiä.
– Väkivaltaa ei pidä koskaan hyväksyä. Meidän jokaisen vastuulla on ottaa väkivalta ja sen uhka puheeksi, välittää toisistamme ja puuttua tilanteisiin, joissa havaitsemme väkivaltaa. Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään, toteaa Helsingin lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori Paula Salmi.
– Toivottavasti mahdollisimman moni liittyy mukaan kynttiläkulkueeseen. Yhdessä voimme muuttaa asioita.
Helsingin kaupungilla on tärkeä rooli asukkaidensa turvallisuuden edistämisessä ja väkivallan ehkäisemisessä. Kaupunkistrategian turvallisuustavoitteisiin kuuluu tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sekä muun sukupuolittuneen häirinnän ja väkivallan kitkeminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää aktiivista puuttumista, tukipalveluiden lisäämistä sekä väkivallan ehkäisyä tukevia toimia, joiden avulla Helsingistä rakennetaan entistä turvallisempi ja yhdenvertaisempi paikka elää ja asua kaikille asukkaille.
Lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanja rohkaisee hakemaan apua
Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua kehen tahansa läheiseen ihmiseen – lapseen, sukulaiseen, ystävään tai kumppaniin. Väkivalta voi olla paitsi fyysistä myös henkistä, taloudellista tai seksuaalista. Koulutusten järjestäminen ja viestintä ovat keskeisiä toimia kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä, jota tehdään yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
Tuo väkivalta päivänvaloon -kampanja näkyy kaupungin katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa marraskuussa. Kampanja rohkaisee hakemaan apua lähisuhdeväkivaltaan. Avuntarjoajien yhteystiedot on koottu kaupungin verkkosivulle osoitteeseen hel.fi/apuavakivaltaan. Apua on tarjolla sekä lähisuhdeväkivallan kokijoille että tekijöille.
Yhteyshenkilöt
Paula SalmiProjektipäällikkö, lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunkiPuh:040 1580925paula.salmi@hel.fi
Heidi HagmanHyvinvoinnin edistämisen päällikkö, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunkiPuh:040 5865959heidi.hagman@hel.fi
Emma WinieckiViestinnän ja vaikuttamistyön päällikkö, UN Women SuomiPuh:040 7786767emma.winiecki@unwomen.fi
