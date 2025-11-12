Ylen ja avustusjärjestöjen tukikonsertilla kerättiin yli 970 000 euroa sodista kärsivien lasten hyväksi

Konsertti tavoitti liki 1 miljoonaa katsojaa Yle TV1:llä keskikatsojamäärän ollessä 381 000. Tallenne konsertista on katsottavissa Yle Areenassa. Konserttia oli mahdollista myös kuunnella Yle Radio Suomesta.

Tukikonsertti ei ollut ensimmäinen laatuaan. Yle on aiemmin järjestänyt yhdessä avustusjärjestöjen kanssa kaksi tukikonserttia Ukrainan lasten ja nuorten hyväksi vuosina 2022 ja 2023. Ylen konserteissa rahaa kerättiin yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa. Lahjoitusten avulla kyettiin tuolloin tavoittamaan miljoonia ukrainalaisia.

”On hienoa, että pystyimme tällaisella konkreettisella keinolla auttamaan. Konsertti oli onnistunut ja tärkeä monella tavalla, siitä kertoo jo se, että suomalaiset lahjoittivat noin ison summan lasten auttamiseen Ukrainassa ja Gazassa. Iso kiitos menee yleisön lisäksi kaikille illan esiintyjille ja yhteistyöjärjestöille”, sanoo Ylen tapahtumapäällikkö Jyri Kataja-Rahko.

Tukikonsertti järjestettiin yhteistyössä Suomen UNICEFin, Kirkon Ulkomaanavun sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Lahjoitukset jaetaan tasan Ukrainan ja Gazan kohteiden kanssa kolmen avustusjärjestön kesken. Lahjoituksilla pystytään tukemaan perustarpeiden lisäksi välttämättömän terveydenhuollon järjestämistä, henkisen tuen tarjoamista sekä lasten koulunkäynnin jatkumista kriisin pitkittyessä.

”Jokainen lahjoitus on lapsille elintärkeä. Lahjoitusvaroin lapset saavat ravintoa, suojelua ja mahdollisuuden käydä koulua. Olemme äärimmäisen kiitollisia jokaiselle lahjoittajalle ja yhteistyötaholle Gazan ja Ukrainan lasten puolesta. Viemme avun kiitollisina perille”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Sanna Kuusisto.

Konsertissa lavalle nousivat Jenni Vartiainen, Samuli Putro, Vesterinen yhtyeineen, Komiat, Suvi Teräsniska, Eini, Ege Zulu, Viivi, Tuure Kilpeläinen, Mikko Kuustonen, Emma Salokoski, ja Saija Tuupanen.

Konsertin Yle TV1:llä juonsi toimittaja Rosa Kettumäki ja Radio Suomessa toimittaja Aki Laine.

Keräys on voimassa 17.11.2025 asti. Lahjoittaa voi edelleen MobilePaylla, soittamalla, tekstiviestillä tai verkkosivujen kautta. Keräyssivu sisältää lahjoitusohjeet ja se löytyy osoitteesta hätäapu.fi.



Yle tukee avustustyötä omalla ohjelmatoiminnallaan. Marraskuun alussa Ylen hyväntekeväisyysviikolla kerättiin varoja A-klinikkasäätiön sekä Ensi- ja turvakotien liiton työlle. Mukana olivat 3.11. Puoli seitsemän, 5.–7.11. X3M:n 66h 6min med Kjell sekä 6.–7.11. YleX:n Naurumaraton 42km, jotka keräsivät viikon aikana yhteensä yli 500 000 euroa järjestöjen Huolimöykky-kampanjalle. Kampanjan tarkoituksena on pitää huolta siitä, ettei kenenkään tarvitse pelätä kotona. Lisää tietoa kampanjasta: huolimoykky.fi

Lähde: Finnpanel TV-mittaritutkimus



Lue tiedote verkossa