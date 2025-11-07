Helsinki ottamassa kannakseen: hylkeiden ja uhanalaisten vesilintujen metsästys tulisi kieltää kaupungin edustan merialueilla

Pasanen esittää, että Helsingin uloimmilla luodoilla tapahtuva metsästys kielletään uhanalaisiksi luokiteltujen merilintujen suojelemiseksi. Nykyisin Helsingin merialueilla saa metsästää hylkeitä ja uhanalaisia vesilintuja. Metsästyksen kieltäminen Helsingin aluevesillä vaatii kuitenkin valtion päätöstä.

“Helsingin uloimmilla luodoilla tapahtuva metsästys uhkaa monien uhanalaisten lintulajien, kuten allien, elinoloja. Helsingin saariston uloimmat luodot, kuten Halliluodon–Uppoluodon matalikko, ovat erityisen merkittäviä allien ja haahkan poikueiden ruokailualueita. Allin talvikanta Itämerellä on romahtanut jopa 75 prosenttia 1990-luvun alun jälkeen, ja laji on kansainvälisesti uhanalainen,” kertoo valtuutettu Amanda Pasanen.

Suomen nykyinen lainsäädäntö sallii yhä monien uhanalaisten lajien metsästämisen, mikä on ristiriidassa kansallisten luonnon monimuotoisuustavoitteiden kanssa.

Pasanen ja useat aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut katsovat, että metsästyskielto on luonnonsuojelullisesti perusteltu ja linjassa myös Helsingin ilmasto- ja luontotavoitteiden kanssa. Alli on Suomessa luokiteltu silmälläpidettäväksi ja myös haahka on erittäin uhanalainen. Hylkeiden pyyntiä ei kaupungin vesillä voi perustella kalastuksen turvaamisella, sillä ammattikalastusta ei alueella juuri harjoiteta.

“Helsingin ulkosaaristo on ainutlaatuinen osa kaupunkimme luontoa. Siellä pesii ja levähtää useita uhanalaisia lintulajeja, ja myös hallit synnyttävät poikasiaan samoilla luodoilla. On korkea aika rauhoittaa nämä alueet metsästykseltä. Uhanalaisten lintujen metsästys tulisi kieltää valtakunnallisesti ja on hienoa, että maamme pääkaupunki on ottamassa tämän viralliseksi kannakseen,” Pasanen toteaa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteen keskiviikkona 12. marraskuuta.