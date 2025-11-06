Eurooppalainen demokratian kilpi ja EU:n kansalaisyhteiskuntastrategia vahvistavat demokratioiden resilienssiä

Eurooppalaisessa demokratian kilvessä ja EU:n kansalaisyhteiskuntastrategiassa esitetään, miten voimme suojella demokraattisten järjestelmiemme kulmakiviä. Näitä ovat vapaa kansa, vapaat ja rehelliset vaalit, vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet, elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ja vahvat demokraattiset instituutiot.

Eurooppalainen demokratian kilpi

Eurooppalaisessa demokratian kilvessä esitetyllä toimilla parannetaan entisestään valmiuksiamme torjua tiedonmanipulointia ja disinformaatiota. Lisäksi toimilla vahvistetaan koko yhteiskunnan resilienssiä. Demokratian kilven toimet voidaan jakaa kolmeen osioon: 1) informaatiotilan eheyden turvaaminen, 2) vahvemmat instituutiot, oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit sekä vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet ja 3) yhteiskunnallisen resilienssin ja kansalaisosallistumisen parantaminen.

Eurooppalaisen demokratian kilven myötä perustetaan uusi demokratioiden selviytymiskyvyn eurooppalainen keskus, johon kootaan asiantuntemusta ja resursseja EU:sta ja jäsenmaista. Keskuksen avulla voimme ennakoida ja havaita uhkia paremmin, reagoida niihin tehokkaammin sekä kehittää demokratioiden selviytymiskykyä. Keskus helpottaa tiedon jakamista ja tukee valmiuksien kehittämistä yhteisiä uhkia – kuten ulkomaista tiedonmanipulointia ja häirintää sekä disinformaatiota – vastaan.

Keskuksen yhteyteen perustetaan sidosryhmäfoorumi, joka helpottaa vuoropuhelua luotettavien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja tiedeyhteisön, faktantarkistajien ja tiedotusvälineiden tarjoajien, kanssa.

Informaatiotilan eheyden turvaaminen

Informaatiotilan eheyden vahvistaminen on tärkeää, jotta ihmiset voivat käyttää oikeuksiaan ja osallistua demokraattiseen toimintaan. Komissio jatkaa yhteistyötä disinformaatiota koskeviin käytännesääntöihin sitoutuneiden tahojen kanssa. Lisäksi se valmistelee digipalvelusäädökseen liittyvää poikkeama- ja kriisiprotokollaa, jolla helpotetaan viranomaisten välistä koordinointia. Uusi riippumaton faktantarkistajien eurooppalainen verkosto parantaa faktantarkistusvalmiuksia kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja eurooppalainen digitaalisen median seurantafoorumi kehittää uusia riippumattomia seuranta- ja analyysikeinoja tilannetietoisuuden tehostamiseksi.

Vahvemmat instituutiot, oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit sekä vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet

Vaikka vaalien järjestäminen kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan, vaaleihin liittyy yhteisiä haasteita, joihin on tarpeen puuttua EU:n tasolla. Komissio aikoo myös antaa ohjeita siitä, miten tekoälyä voidaan käyttää vastuullisesti vaaliprosesseissa, ja päivittää digipalvelusäädökseen liittyvää vaalivälineistöä.

Uudesta tiedotusvälineiden resilienssiä edistävästä ohjelmasta myönnetään lisää taloudellista tukea riippumattomalle ja paikallisjournalismille. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä komissio arvioi, miten yleisen edun mukaisten mediapalvelujen näkyvyyttä voidaan parantaa ja miten mainontasääntöjä voidaan nykyaikaistaa ja siten edistää EU:n tiedotusvälineiden kestävyyttä.

Yhteiskunnallisen resilienssin ja kansalaisosallistumisen parantaminen

Komission tavoite on kohentaa kaiken ikäisten medialukutaitoa ja digitaalista lukutaitoa. Lisäksi se edistää osaltaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

EU:n kansalaisyhteiskuntastrategia

EU:n kansalaisyhteiskuntastrategialla tehostetaan yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä tuetaan ja suojellaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita niiden työssä.

Strategialla on kolme keskeistä tavoitetta:

Yhteistyön edistäminen: Perustetaan uusi kansalaisyhteiskuntafoorumi viimeistään ensi vuoden aikana. Foorumi helpottaa EU:n arvojen suojelusta ja edistämisestä käytävää vuoropuhelua.

Tuki ja suojelu: Perustetaan kansalaistoimintaympäristön tietokeskus, joka toimii verkossa. Sen kautta voi saada helposti tietoa nykyisistä hankkeista ja välineistä, myös olemassa olevista suojakeinoista.

Kestävä ja läpinäkyvä rahoitus: Komissio esitti uutta monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessaan, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioille annettavaa rahoitusta lisätään merkittävästi. Lisäksi komissio pohtii, miten organisaatioiden mahdollisuuksia saada rahoitusta eri lähteistä voidaan parantaa ja miten yhteyksiä yksityisiin lahjoittajiin ja pro bono -tahoihin voidaan vahvistaa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2660