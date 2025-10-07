Solidium tukee Stora Enson Ruotsin metsäomaisuuden suunniteltua eriyttämistä
Stora Enso Oyj:n pitkäaikainen ja suurin osakkeenomistaja Solidium tukee Stora Enson suunnitelmaa eriyttää Ruotsin metsäomaisuus uudeksi pörssilistatuksi yhtiöksi osittaisjakautumisen kautta, kuten Stora Enso on esittänyt tänään julkaistussa tiedotteessaan.
Solidium arvioi, että suunniteltu osittaisjakautuminen terävöittäisi strategista fokusta, optimoisi pääoman allokointia ja tarjoaisi mahdollisuuden arvioida pakkausliiketoiminnan ja metsäomaisuuden arvoa helpommin, mikä vahvistaisi pitkäaikaista arvonluontia kaikille osakkeenomistajille.
”Stora Enson suunnitelma eriyttää Ruotsin metsäomaisuus omaksi pörssiyhtiökseen perustuu selkeään teolliseen logiikkaan. Yksi puhtaasti metsätaloutta harjoittava yritys ja toinen uusiutuvien pakkausten yritys loisivat kaksi vahvaa alustaa kestävälle ja kannattavalle kasvulle ja tehokkaalle pääoman käytölle. Tuemme Stora Enson hallituksen ja johdon esittelemää suunnitelmaa”, sanoo Matts Rosenberg, Solidiumin toimitusjohtaja.
Kuten Stora Enso ilmoitti, suunniteltu jakautuminen on ehdollinen tavanomaiselle valmistelulle ja viranomaishyväksynnälle. Stora Enson hallituksen on allekirjoitettava jakautumissuunnitelma, ja se on hyväksyttävä yhtiökokouksessa.
Solidium on Stora Enson suurin omistaja, joka omistaa 10,7 prosenttia pääomasta ja 27,4 prosenttia äänistä.
Lisätietoja:
Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Solidium
Natalie Nevaste 044 362 9198
Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka luo pitkäaikaista taloudellista arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa, kansallisesti merkittävissä pörssiyhtiöissä ja pääomasijoituksiin suomalaisissa, listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa, mitä teemme. Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 9,1 miljardia euroa. www.solidium.fi.
Avainsanat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Solidium Oy
Solidiums verkställande direktör har bolagets och statens ägarförtroende7.10.2025 09:00:02 EEST | Pressmeddelande
Solidiums styrelse och bolagets verkställande direktör Matts Rosenberg har på statens ägarstyrnings begäran fört en omfattande diskussion om hur principerna för god förvaltning och personalpolitik som hör till verkställande direktörens uppgifter har tillämpats i hans tidigare förtroendeuppdrag.
Solidiumin toimitusjohtajalla on yhtiön ja valtio-omistajan luottamus7.10.2025 09:00:02 EEST | Tiedote
Solidiumin hallitus ja yhtiön toimitusjohtaja Matts Rosenberg ovat valtio-omistajan toiveesta käyneet kattavan keskustelun toimitusjohtajan tehtävään kuuluvien hyvän hallinnon ja henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutumisesta hänen aiemmissa luottamustehtävissään.
Solidium’s CEO has the confidence of the company and the state owner7.10.2025 09:00:02 EEST | Press release
At the request of the state owner, the Board of Directors of Solidium and CEO Matts Rosenberg have held comprehensive discussions on the implementation of the principles of good governance and personnel policy related to the duties of the CEO in his previous positions of trust.
Solidiums halvårsöversikt 1.1.-30.6.2025: Aktieinnehavens avkastning var 13,3 procent, ny verkställande direktör utnämndes22.8.2025 09:34:30 EEST | Pressmeddelande
Solidiums aktieinnehav gav en avkastning på 13,3 procent under rapportperioden 1.1–30.6.2025. Värdet på aktieinnehaven steg under perioden från 6 867 miljoner euro till 7 584 miljoner euro. I början av rapportperioden delade Solidium 312 miljoner euro som dividend till den finska staten.
Solidiumin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025: Osakeomistusten tuotto oli 13,3 prosenttia, uusi toimitusjohtaja nimitettiin22.8.2025 09:34:30 EEST | Tiedote
Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.1.–30.6.2025 oli 13,3 prosenttia. Osakeomistusten arvo nousi katsauskauden aikana 6 867 miljoonasta eurosta 7 584 miljoonaan euroon. Solidium tuloutti katsauskauden alussa 312 miljoonaa euroa voitonjakoa Suomen valtiolle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme