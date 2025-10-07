Solidium Oy

Solidium tukee Stora Enson Ruotsin metsäomaisuuden suunniteltua eriyttämistä

14.11.2025 11:00:09 EET | Solidium Oy | Tiedote

Stora Enso Oyj:n pitkäaikainen ja suurin osakkeenomistaja Solidium tukee Stora Enson suunnitelmaa eriyttää Ruotsin metsäomaisuus uudeksi pörssilistatuksi yhtiöksi osittaisjakautumisen kautta, kuten Stora Enso on esittänyt tänään julkaistussa tiedotteessaan.

Solidium arvioi, että suunniteltu osittaisjakautuminen terävöittäisi strategista fokusta, optimoisi pääoman allokointia ja tarjoaisi mahdollisuuden arvioida pakkausliiketoiminnan ja metsäomaisuuden arvoa helpommin, mikä vahvistaisi pitkäaikaista arvonluontia kaikille osakkeenomistajille.

”Stora Enson suunnitelma eriyttää Ruotsin metsäomaisuus omaksi pörssiyhtiökseen perustuu selkeään teolliseen logiikkaan. Yksi puhtaasti metsätaloutta harjoittava yritys ja toinen uusiutuvien pakkausten yritys loisivat kaksi vahvaa alustaa kestävälle ja kannattavalle kasvulle ja tehokkaalle pääoman käytölle. Tuemme Stora Enson hallituksen ja johdon esittelemää suunnitelmaa”, sanoo Matts Rosenberg, Solidiumin toimitusjohtaja.

Kuten Stora Enso ilmoitti, suunniteltu jakautuminen on ehdollinen tavanomaiselle valmistelulle ja viranomaishyväksynnälle. Stora Enson hallituksen on allekirjoitettava jakautumissuunnitelma, ja se on hyväksyttävä yhtiökokouksessa.

Solidium on Stora Enson suurin omistaja, joka omistaa 10,7 prosenttia pääomasta ja 27,4 prosenttia äänistä.

Lisätietoja:
Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Solidium
Natalie Nevaste 044 362 9198

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka luo pitkäaikaista taloudellista arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa, kansallisesti merkittävissä pörssiyhtiöissä ja pääomasijoituksiin suomalaisissa, listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa, mitä teemme. Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 9,1 miljardia euroa. www.solidium.fi.

