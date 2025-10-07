Solidium tukee Stora Enson Ruotsin metsäomaisuuden suunniteltua eriyttämistä

Solidium arvioi, että suunniteltu osittaisjakautuminen terävöittäisi strategista fokusta, optimoisi pääoman allokointia ja tarjoaisi mahdollisuuden arvioida pakkausliiketoiminnan ja metsäomaisuuden arvoa helpommin, mikä vahvistaisi pitkäaikaista arvonluontia kaikille osakkeenomistajille.

”Stora Enson suunnitelma eriyttää Ruotsin metsäomaisuus omaksi pörssiyhtiökseen perustuu selkeään teolliseen logiikkaan. Yksi puhtaasti metsätaloutta harjoittava yritys ja toinen uusiutuvien pakkausten yritys loisivat kaksi vahvaa alustaa kestävälle ja kannattavalle kasvulle ja tehokkaalle pääoman käytölle. Tuemme Stora Enson hallituksen ja johdon esittelemää suunnitelmaa”, sanoo Matts Rosenberg, Solidiumin toimitusjohtaja.

Kuten Stora Enso ilmoitti, suunniteltu jakautuminen on ehdollinen tavanomaiselle valmistelulle ja viranomaishyväksynnälle. Stora Enson hallituksen on allekirjoitettava jakautumissuunnitelma, ja se on hyväksyttävä yhtiökokouksessa.

Solidium on Stora Enson suurin omistaja, joka omistaa 10,7 prosenttia pääomasta ja 27,4 prosenttia äänistä.

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Solidium

Natalie Nevaste 044 362 9198

