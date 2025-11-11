Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päivä Paloasemalla -tapahtuma järjestetään Päijät-Hämeessä kahdeksalla sopimuspalokunnan asemalla
Koko perheen Päivä Paloasemalla -turvallisuustapahtumassa pääsee muistuttamaan mieleen turvallisuustaitoja ja tutustumaan palokuntatoimintaan. Päijät-Hämeessä tapahtuma järjestetään lauantaina 22.11. kahdeksalla sopimuspalokunnan paloasemalla.
Päivästä Paloasemalla on vuosien mittaan muodostunut suuri valtakunnallinen turvallisuustapahtuma, jossa viihdytään ja opitaan paloturvallisuustaitoja. Tapahtumat ovat myös erinomainen mahdollisuus tutustua monipuoliseen ja yleishyödylliseen sopimuspalokuntatoimintaan.
– Paloasemilla pääsee tutustumaan paloturvallisuusasioihin ja sopimuspalokuntatoimintaan matalalla kynnyksellä. Paloautot ja kalusto on usein se ykkösjuttu, mikä tapahtumiin vetää, ja sitä on tarjolla kaikissa meidän alueemme tapahtumissa. Muuten ohjelma vaihtelee asemittain, koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.
Päivä Paloasemalla -tapahtumat ovat valtakunnallisesti suurimmaksi osaksi sopimuspalokuntien järjestämiä, niin myös Päijät-Hämeessä. Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli pelastustoimessa. Päijät-Hämeessä toimii 21 sopimuspalokuntaa, vähintään yksi jokaisessa kunnassa. Hälytysosastoissa on mukana yli 500 jäsentä. Lisäksi noin 500 henkilöä on mukana harrastustoiminnassa nuoriso-osastojen, naisosastojen ja tukiosastojen kautta.
Päivä Paloasemalla -tapahtuma käynnistää valtakunnallisen paloturvallisuusviikon kampanjan, jonka teemana on tänä vuonna lieden paloturvallinen käyttö. Kampanja päättyy 1.12. palovaroitinpäivään.
Avoinna olevat asemat ja tapahtuma-ajat
Asikkala
Asikkalan puolivakinainen palokunta
kello 10–13
Anianpellontie 142, Vääksy
Iitti
Iitin VPK
kello 10–13
Veteraanitie 5, Kausala
Hollola
Hakosilta-Nostava VPK
kello 10–14
Nostavantie 539, Hollola
Kosken VPK
kello 11–14
Keskustie 10, Hämeenkoski
Kärkölä
Järvelän VPK
kello 11–14
Hähkäniementie 27, Järvelä
Lahti
Harjunalustan VPK
kello 10–14
Kiekkostenkatu 11, Lahti
Lahden VPK
kello 10–13
Vaihdekatu 4, Lahti
Renkomäen VPK
kello 11–14
Ronnilankuja 6, Lahti
Kaikkien Päivä Paloasemalla -tapahtumaan osallistuvien asemien aukioloajat ja osoitteet löytyvät osoitteesta https://paivapaloasemalla.fi/tapahtumapaikat/. Tänä vuonna tapahtumia on noin 320 paloasemalla eri puolilla Suomea.
Päivää Paloasemalla koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Hankkeeseen on saatu Palosuojelurahaston avustus.
Yhteyshenkilöt
Mari UkkonenkoulutuspäällikköPuh:0440 773 207mari.ukkonen@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vastuu palovaroittimista siirtyy pian rakennuksen omistajalle11.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Palovaroittimia koskevan lainsäädännön siirtymäaika loppuu vuoden vaihteessa, muistuttaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Tulevat muutokset kohdistuvat erityisesti asunto-osakeyhtiöihin ja vuokrataloyhtiöihin. Käytännössä uusi laki vaatii taloyhtiöitä huolehtimaan asuntojen palovaroittimista, kun aiemmin vastuu oli asukkailla.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vaikuttamistoimielimet nimettiin – nuorisovaltuustoon hakijaryntäys10.11.2025 13:32:48 EET | Tiedote
Aluehallitus nimesi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten jäsenet ja varajäsenet uudelle toimikaudelle 1.1.2026–31.5.2029.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtiolta kiittävää palautetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä digitalisaation etenemisestä10.11.2025 11:18:47 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai jälleen valtiolta kiittävää palautetta vuotuisissa hyvinvointialueneuvotteluissa, jotka käytiin viime viikolla Helsingissä. Lakisääteiset hyvinvointialueneuvottelut järjestetään alueiden ja valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajien kesken.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kalasteluviestejä on liikkeellä sosiaali- ja terveyspalveluiden nimissä5.11.2025 11:17:00 EET | Tiedote
Useilta hyvinvointialueilta on raportoitu tietojenkalasteluviestejä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Käyttökatko Päijät-Sote-sovelluksessa 6.-7.11.20253.11.2025 09:12:23 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Päijät-Sote-sovelluksessa tehdään päivityksiä, jonka vuoksi palvelussa on käyttökatko torstaina 6.11. kello 17.00 alkaen. Käyttökatko kestää perjantaiaamuun 7.11. kello 6.00 asti. Tänä aikana sovellus ei ole käytettävissä, eikä kirjautuminen palveluun ole mahdollista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme