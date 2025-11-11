Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päivä Paloasemalla -tapahtuma järjestetään Päijät-Hämeessä kahdeksalla sopimuspalokunnan asemalla

Päivästä Paloasemalla on vuosien mittaan muodostunut suuri valtakunnallinen turvallisuustapahtuma, jossa viihdytään ja opitaan paloturvallisuustaitoja. Tapahtumat ovat myös erinomainen mahdollisuus tutustua monipuoliseen ja yleishyödylliseen sopimuspalokuntatoimintaan.

– Paloasemilla pääsee tutustumaan paloturvallisuusasioihin ja sopimuspalokuntatoimintaan matalalla kynnyksellä. Paloautot ja kalusto on usein se ykkösjuttu, mikä tapahtumiin vetää, ja sitä on tarjolla kaikissa meidän alueemme tapahtumissa. Muuten ohjelma vaihtelee asemittain, koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Päivä Paloasemalla -tapahtumat ovat valtakunnallisesti suurimmaksi osaksi sopimuspalokuntien järjestämiä, niin myös Päijät-Hämeessä. Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli pelastustoimessa. Päijät-Hämeessä toimii 21 sopimuspalokuntaa, vähintään yksi jokaisessa kunnassa. Hälytysosastoissa on mukana yli 500 jäsentä. Lisäksi noin 500 henkilöä on mukana harrastustoiminnassa nuoriso-osastojen, naisosastojen ja tukiosastojen kautta.

Päivä Paloasemalla -tapahtuma käynnistää valtakunnallisen paloturvallisuusviikon kampanjan, jonka teemana on tänä vuonna lieden paloturvallinen käyttö. Kampanja päättyy 1.12. palovaroitinpäivään.

Avoinna olevat asemat ja tapahtuma-ajat



Asikkala

Asikkalan puolivakinainen palokunta

kello 10–13

Anianpellontie 142, Vääksy

Iitti

Iitin VPK

kello 10–13

Veteraanitie 5, Kausala

Hollola

Hakosilta-Nostava VPK

kello 10–14

Nostavantie 539, Hollola

Kosken VPK

kello 11–14

Keskustie 10, Hämeenkoski

Kärkölä

Järvelän VPK

kello 11–14

Hähkäniementie 27, Järvelä

Lahti

Harjunalustan VPK

kello 10–14

Kiekkostenkatu 11, Lahti

Lahden VPK

kello 10–13

Vaihdekatu 4, Lahti

Renkomäen VPK

kello 11–14

Ronnilankuja 6, Lahti

Kaikkien Päivä Paloasemalla -tapahtumaan osallistuvien asemien aukioloajat ja osoitteet löytyvät osoitteesta https://paivapaloasemalla.fi/tapahtumapaikat/. Tänä vuonna tapahtumia on noin 320 paloasemalla eri puolilla Suomea.

Päivää Paloasemalla koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Hankkeeseen on saatu Palosuojelurahaston avustus.