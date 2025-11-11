Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päivä Paloasemalla -tapahtuma järjestetään Päijät-Hämeessä kahdeksalla sopimuspalokunnan asemalla

12.11.2025 12:20:47 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Koko perheen Päivä Paloasemalla -turvallisuustapahtumassa pääsee muistuttamaan mieleen turvallisuustaitoja ja tutustumaan palokuntatoimintaan. Päijät-Hämeessä tapahtuma järjestetään lauantaina 22.11. kahdeksalla sopimuspalokunnan paloasemalla.

Päivästä Paloasemalla on vuosien mittaan muodostunut suuri valtakunnallinen turvallisuustapahtuma, jossa viihdytään ja opitaan paloturvallisuustaitoja. Tapahtumat ovat myös erinomainen mahdollisuus tutustua monipuoliseen ja yleishyödylliseen sopimuspalokuntatoimintaan.

– Paloasemilla pääsee tutustumaan paloturvallisuusasioihin ja sopimuspalokuntatoimintaan matalalla kynnyksellä. Paloautot ja kalusto on usein se ykkösjuttu, mikä tapahtumiin vetää, ja sitä on tarjolla kaikissa meidän alueemme tapahtumissa. Muuten ohjelma vaihtelee asemittain, koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Päivä Paloasemalla -tapahtumat ovat valtakunnallisesti suurimmaksi osaksi sopimuspalokuntien järjestämiä, niin myös Päijät-Hämeessä. Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli pelastustoimessa. Päijät-Hämeessä toimii 21 sopimuspalokuntaa, vähintään yksi jokaisessa kunnassa. Hälytysosastoissa on mukana yli 500 jäsentä. Lisäksi noin 500 henkilöä on mukana harrastustoiminnassa nuoriso-osastojen, naisosastojen ja tukiosastojen kautta.

Päivä Paloasemalla -tapahtuma käynnistää valtakunnallisen paloturvallisuusviikon kampanjan, jonka teemana on tänä vuonna lieden paloturvallinen käyttö. Kampanja päättyy 1.12. palovaroitinpäivään.

Avoinna olevat asemat ja tapahtuma-ajat


Asikkala
Asikkalan puolivakinainen palokunta
kello 10–13
Anianpellontie 142, Vääksy

Iitti
Iitin VPK
kello 10–13
Veteraanitie 5, Kausala

Hollola
Hakosilta-Nostava VPK
kello 10–14
Nostavantie 539, Hollola

Kosken VPK
kello 11–14
Keskustie 10, Hämeenkoski

Kärkölä
Järvelän VPK
kello 11–14
Hähkäniementie 27, Järvelä

Lahti
Harjunalustan VPK
kello 10–14
Kiekkostenkatu 11, Lahti

Lahden VPK
kello 10–13
Vaihdekatu 4, Lahti

Renkomäen VPK
kello 11–14
Ronnilankuja 6, Lahti

Kaikkien Päivä Paloasemalla -tapahtumaan osallistuvien asemien aukioloajat ja osoitteet löytyvät osoitteesta https://paivapaloasemalla.fi/tapahtumapaikat/. Tänä vuonna tapahtumia on noin 320 paloasemalla eri puolilla Suomea.

Päivää Paloasemalla koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Hankkeeseen on saatu Palosuojelurahaston avustus.

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

