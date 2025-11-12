Vaasan kaupunki - Vasa stad

Esitys: Hulevesimaksuihin muutoksia vuodenvaihteessa

12.11.2025 13:22:02 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että Vaasan kaupungin hulevesimaksuja päivitetään 1.1.2026 alkaen. Muutosten tavoitteena on selkeyttää maksamista asukkaille ja vastata kasvaneisiin kustannuksiin. Lautakunta kokoontuu päättämään asiasta 12.11.2025.

Katuviemäri märällä asfaltilla sateen jälkeen.
Kuva: Lena Karlsson / Vaasan kaupunki

Keskimäärin hulevesimaksut nousevat 5–20 prosenttia, mutta osalla kiinteistöistä maksu voi myös pienentyä. Omakotitalojen maksu on jatkossa pinta-alasta riippumatta 42 euroa, kun se on tällä hetkellä 25–40 euroa. Kaikkien paritalojen maksu on jatkossa 84 euroa, kun se on tällä hetkellä 45–90 euroa. Suurimpien kiinteistöjen maksu nousee 2200 euroon, kun maksukatto on tällä hetkellä 2000 euroa.

Maksut määräytyvät jatkossakin kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Uudessa mallissa kiinteistöt jaetaan kolmeen luokkaan: omakotitaloihin, paritaloihin ja muihin kiinteistöihin. Tämä yksinkertaistaa nykyistä seitsemän luokan mallia. Käyttötarkoituksen määrittelyä täsmennetään niin, että rakennusrekisterin tieto toimii ensisijaisena määrittelyperusteena asemakaavan sijaan. Kiinteistön pinta-ala vaikuttaa maksuun ainoastaan muut kiinteistöt -luokassa.

Korotusten taustalla ovat kaupungin talouden tasapainottaminen sekä hulevesijärjestelmän kasvavat kustannukset. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat runsaat sateet ja hulevesitulvat lisäävät järjestelmän kehittämis- ja kunnossapitotarpeita.

Taksaluonnos oli julkisesti nähtävillä 30.9.–30.10.2025, ja siitä ei saapunut muistutuksia.

Tavoitteena selkeämpi järjestelmä

Nykyinen taksa on ollut voimassa 1.1.2022 alkaen, mutta se on osoittautunut hallinnollisesti raskaaksi. Uudistuksella halutaan selkeyttää maksujen määräytymistä, vähentää virheitä ja muistutuksia sekä tehostaa laskutusta ja asiakaspalvelua. Samalla pyritään siihen, että maksut vastaavat paremmin hulevesijärjestelmän todellisia kuluja, sillä hulevesijärjestelmän alijäämä on ollut vuosina 2019–2024 keskimäärin -135 000 euroa vuodessa.

Hulevesimaksu perustuu alueidenkäyttölakiin, jonka mukaan kunta voi periä maksun hulevesijärjestelmän kustannusten kattamiseksi vaikutusalueen kiinteistöiltä. Taksa tarkistetaan vuosittain kaupunkiympäristölautakunnassa, ja merkittävät muutokset asetetaan julkisesti nähtäville.

