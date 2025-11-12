Esitys: Hulevesimaksuihin muutoksia vuodenvaihteessa
Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että Vaasan kaupungin hulevesimaksuja päivitetään 1.1.2026 alkaen. Muutosten tavoitteena on selkeyttää maksamista asukkaille ja vastata kasvaneisiin kustannuksiin. Lautakunta kokoontuu päättämään asiasta 12.11.2025.
Keskimäärin hulevesimaksut nousevat 5–20 prosenttia, mutta osalla kiinteistöistä maksu voi myös pienentyä. Omakotitalojen maksu on jatkossa pinta-alasta riippumatta 42 euroa, kun se on tällä hetkellä 25–40 euroa. Kaikkien paritalojen maksu on jatkossa 84 euroa, kun se on tällä hetkellä 45–90 euroa. Suurimpien kiinteistöjen maksu nousee 2200 euroon, kun maksukatto on tällä hetkellä 2000 euroa.
Maksut määräytyvät jatkossakin kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Uudessa mallissa kiinteistöt jaetaan kolmeen luokkaan: omakotitaloihin, paritaloihin ja muihin kiinteistöihin. Tämä yksinkertaistaa nykyistä seitsemän luokan mallia. Käyttötarkoituksen määrittelyä täsmennetään niin, että rakennusrekisterin tieto toimii ensisijaisena määrittelyperusteena asemakaavan sijaan. Kiinteistön pinta-ala vaikuttaa maksuun ainoastaan muut kiinteistöt -luokassa.
Korotusten taustalla ovat kaupungin talouden tasapainottaminen sekä hulevesijärjestelmän kasvavat kustannukset. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat runsaat sateet ja hulevesitulvat lisäävät järjestelmän kehittämis- ja kunnossapitotarpeita.
Taksaluonnos oli julkisesti nähtävillä 30.9.–30.10.2025, ja siitä ei saapunut muistutuksia.
Tavoitteena selkeämpi järjestelmä
Nykyinen taksa on ollut voimassa 1.1.2022 alkaen, mutta se on osoittautunut hallinnollisesti raskaaksi. Uudistuksella halutaan selkeyttää maksujen määräytymistä, vähentää virheitä ja muistutuksia sekä tehostaa laskutusta ja asiakaspalvelua. Samalla pyritään siihen, että maksut vastaavat paremmin hulevesijärjestelmän todellisia kuluja, sillä hulevesijärjestelmän alijäämä on ollut vuosina 2019–2024 keskimäärin -135 000 euroa vuodessa.
Hulevesimaksu perustuu alueidenkäyttölakiin, jonka mukaan kunta voi periä maksun hulevesijärjestelmän kustannusten kattamiseksi vaikutusalueen kiinteistöiltä. Taksa tarkistetaan vuosittain kaupunkiympäristölautakunnassa, ja merkittävät muutokset asetetaan julkisesti nähtäville.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Camilla TuomelaYmpäristöinsinööriPuh:0401842972camilla.tuomela@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Förslag: Ändringar i dagvattenavgifterna i årsskiftet12.11.2025 13:23:07 EET | Pressmeddelande
För stads¬miljönämnden föreslås att Vasa stads dagvattenavgifter uppdateras fr.o.m. 1.1.2026. Målet med ändringarna är att göra betalningen tydligare för invånarna och att möta de ökade kostnaderna. Nämnden sammanträder för att fatta beslut i ärendet 12.11.2025.
Ljusevenemang gör barns och ungdomars röster hörda i Vasa11.11.2025 15:57:10 EET | Pressmeddelande
I Vasa ordnas ett ljuskonstevenemang med ungdomar 19.11 och en ljusparad med barn och ungdomar 20.11 för att uppmärksamma FN:s barnkonventionsdag.
Valotapahtumat tuovat lasten ja nuorten äänen kuuluville Vaasassa11.11.2025 15:56:26 EET | Tiedote
Vaasassa järjestetään YK:n lapsen oikeuksien päivän kunniaksi nuorten valotaidetapahtuma 19.11. sekä lasten ja nuorten valokulkue 20.11.
Inträde till stadsorkesterns konserter för två euro för studerande10.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Vasa stadsorkester ordnar nästan varje vecka konserter i stadshuset. Nu är den populära kampanjen tillbaka: studerande får inträde till alla våra konserter för endast två euro.
Opiskelijat kaupunginorkesterin konserttiin kahdella eurolla10.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesteri järjestää lähes joka viikko kaupungintalolla konsertteja. Nyt suositun kampanjan toiveuusinta on täällä: opiskelijat pääsevät sisään kaikkiin konsertteihimme vain kahdella eurolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme