Sale Artjärvi uudistui moderniksi ja viihtyisäksi – asiointia sujuvoittaa toivottu pikakassa
Kokonaan uudistuneen Sale Artjärven avajaisia juhlitaan torstaina 13. marraskuuta. Uudistuksen yhteydessä myymälä sai modernin ilmeen, uudet kylmälaitteet ja pikakassan.
Uudistunut Sale Artjärvi on raikas ja viihtyisä lähikauppa, joka tarjoaa laadukkaan asiointiympäristön asiakkailleen. Kaikki myymälän kylmälaitteet vaihdettiin moderneihin ja energiatehokkaisiin malleihin, mikä toi nykyaikaisuutta myös kaupan ulkoasuun. Myymälän valaistus on uusittu, mikä korostuu erityisesti hedelmä- ja vihannesosastolla.
Valikoimassa huomioitiin asiakkaiden mieltymykset, ja esimerkiksi valmisruokia, lihoja, pakasteita, eläinruokia ja viinejä on entistä suurempi valikoima. Paikallisuutta valikoimaan tuovat muun muassa Myrskylän Savun kalatuotteet.
Asioinnin sujuvuutta parantaa asiakkaiden toivoma pikakassa. Myymälässä on myös kahvipiste, jossa voi pysähtyä nauttimaan kupposen kuumaa.
”Myymälän taso nousi kohisten! Meillä Artjärvellä on nyt nykyaikainen Sale. Minusta on tärkeää, että Hämeenmaa investoi myös maaseudun palveluihin”, sanoo myymäläpäällikkö Henry Pasanen.
Sale Artjärven avajaisia vietetään torstaina 13. marraskuuta. Ohjelmassa on kakkukahvit klo 10–18 ja avajaistarjouksia. Tervetuloa!
Erja KailaRyhmäpäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 363 6458erja.kaila@sok.fi
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
