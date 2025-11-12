Sale Artjärvi uudistui moderniksi ja viihtyisäksi – asiointia sujuvoittaa toivottu pikakassa

Uudistunut Sale Artjärvi on raikas ja viihtyisä lähikauppa, joka tarjoaa laadukkaan asiointiympäristön asiakkailleen. Kaikki myymälän kylmälaitteet vaihdettiin moderneihin ja energiatehokkaisiin malleihin, mikä toi nykyaikaisuutta myös kaupan ulkoasuun. Myymälän valaistus on uusittu, mikä korostuu erityisesti hedelmä- ja vihannesosastolla.

Valikoimassa huomioitiin asiakkaiden mieltymykset, ja esimerkiksi valmisruokia, lihoja, pakasteita, eläinruokia ja viinejä on entistä suurempi valikoima. Paikallisuutta valikoimaan tuovat muun muassa Myrskylän Savun kalatuotteet.

Asioinnin sujuvuutta parantaa asiakkaiden toivoma pikakassa. Myymälässä on myös kahvipiste, jossa voi pysähtyä nauttimaan kupposen kuumaa.

”Myymälän taso nousi kohisten! Meillä Artjärvellä on nyt nykyaikainen Sale. Minusta on tärkeää, että Hämeenmaa investoi myös maaseudun palveluihin”, sanoo myymäläpäällikkö Henry Pasanen.

Sale Artjärven avajaisia vietetään torstaina 13. marraskuuta. Ohjelmassa on kakkukahvit klo 10–18 ja avajaistarjouksia. Tervetuloa!