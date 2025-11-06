HUS-yhtymän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2025
HUS-yhtymän osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2025: HUS etenemässä ensimmäisenä julkisena sotepe-toimijana kohti talouden tasapainotusta ja alijäämien kattamista lain vaatimalla tavalla ja aikataulussa.
Kolmas vuosineljännes 2025 lyhyesti
- Leikkaustoimenpiteiden määrä hyvässä kasvussa
- Hoitoonpääsyssä odotettu kausivaihtelu
- Asiakaskokemus erinomaisella tasolla
- Henkilöstön saatavuus yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä
- Kustannustenhallinta onnistunut laaja-alaisesti
Tammi−syyskuun 2025 toiminta ja talous lyhyesti
- Tuotetut palvelut: 608 333 hoidettua potilasta (1−9/2024: 606 966), 2 211 312 vastaanottokäyntiä (1−9/2024: 2 228 748) ja 69 251 leikkaustoimenpidettä (1−9/2024: 67 949)
- Hoidon saatavuus: 94 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti
- Asiakaskokemus on erinomaisella tasolla: Suositteluindeksi (NPS) 82
- Syys−lokakuun johtamissykkeessä 79 prosenttia henkilöstöstä tyytyväisiä esihenkilön ja työyksikön johtamiseen
- Tilikauden tulos on 47,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 53,5 miljoonaa euroa yli talousarvion (talousarvio 1–9/2025: -6,0 milj. euroa)
- Vuosiennuste (8+4) koko vuodelle 2025: HUS-yhtymä pystyy ensimmäisenä julkisena sotepe-toimijana tasapainottamaan talouden ja kattamaan aikaisempien tilikausien alijäämät lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa
Tärkeimmät tapahtumat
- 8.9.2025 julkaistu vuosiennuste (6+6) 2025: Koko vuoden 2025 uusin talousennuste: HUS pääsemässä vuonna 2025 taloudellisiin tavoitteisiinsa
- Syyskuun jälkeiset tapahtumat: Valvira antoi 9.10.2025 HUS-yhtymälle ja yhdeksälle hyvinvointialueelle uuden määräyksen järjestää kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy alueellaan lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Valvira velvoittaa HUS-yhtymän noudattamaan määräystä 8 500 000 euron sakon uhalla. Valviran päätös kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä on erittäin ankara ja aikataulu on erittäin haasteellinen.
Toimitusjohtaja Matti Bergendahl:
Vuosi 2025 on ollut HUSille taloudellisesti haasteellinen. Palveluita on tuotettu erittäin tiukassa talousarviokehyksessä, minkä lisäksi HUSin on tasapainotettava taloutensa ja katettava aiempien vuosien alijäämät vuoden 2025 loppuun mennessä. Silti palveluiden kokonaistilanne on hyvä ja HUS-yhtymä on ensimmäisenä sotepe-toimijana etenemässä lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja aikataulussa kohti talouden tasapainotusta ja alijäämien kattamista.
Tammi−syyskuussa 2025 asiakkaistamme 94 prosenttia on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti ja asiakaskokemus on erinomaisella tasolla.
Hoidon saatavuutta on pystytty tiukan talousarviokehyksen puitteissa viime vuodesta jonkin verran parantamaan. Leikkausmäärät ovat olleet koko vuoden kasvussa, varsinkin syys−lokakuussa. Suunniteltujen leikkaustoimenpiteiden määrä on kasvanut mm. Lohjan sairaalan toimintaprofiilin muutoksen myötä.
Hoitojonoja on erityisesti tukielinkirurgiassa ja silmätautien hoidossa. Valvira edellyttää erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn saattamista lainmukaiseksi, mutta rahoitusta hoitovelan purkamiselle ei ole. Nykyisellä talousarviokehyksellä voimme parhaimmillaan taittaa hoitojonojen kasvua. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvittaisiin kaksi asiaa: valtion kertaluonteinen lisärahoitus hoitovelan purkuun ja HUSin talousarviokehysrahoituksen nostaminen sellaiselle tasolle, että uutta jonoa ei enää pääse syntymään.
Henkilöstön saatavuus on yhtymätasoisesti hyvä ja vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt entisestään. Etenemme kaiken kaikkiaan strategiamme viitoittamaan suuntaan. Siitä lämmin kiitos osaavalle henkilöstöllemme.
Palvelut ja hoidon saatavuus
1–9/2025:
- Palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,3 %, ja kasvoi edellisen vuoden tasosta +1,8 %
- Tuotetut palvelut: 608 333 hoidettua potilasta (1−9/2024: 606 966), 2 211 312 vastaanottokäyntiä (1−9/2024: 2 228 748) ja 69 251 leikkaustoimenpidettä (1−9/2024: 67 949)
- Hoidon saatavuus: 94 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti
- Kiireettömät lähetteet: 266 459 kappaletta. Lähetemäärä laski 0,5 % edellisvuodesta. Arkipäiväoikaistuna muutos oli +0,5 %.
- Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli syyskuun lopussa 6 357. Julkaisemme hoitoonpääsyn erikoisalakohtaiset mediaanit verkkosivuillamme kuukausittain.
- Hoitovelan kustannusarvio oli syyskuun lopussa noin 42,1 miljoonaa euroa. HUSin vuoden 2025 talousarviokehys ei mahdollista kertyneiden hoitojonojen purkamista. Tavoitteena on parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen.
Talous
Kestävä talous on yksi HUSin strategisista painopisteistä.
Talouden tunnusluvut 1–9/2025:
|
(1000 euroa)
|
Toteuma kumulatiivinen
|
Muutos % (tot/edv)
|
Poikkeama % (tot/TA)
|
Toimintatuotot
|
2 327 308
|
2,7 %
|
-1,2 %
|
Toimintakulut ja poistot
|
2 272 165
|
-0,5 %
|
-3,2 %
|
(1000 euroa)
|
Toteuma kumulatiivinen
|
Muutos (tot/edv)
|
Poikkeama (tot/TA)
|
Tilikauden tulos
|
47 560
|
74 501
|
53 542
Vuoden 2025 neljäs vuosiennuste laadittiin tammi−elokuun tietojen pohjalta. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 151,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (TA +141,7 miljoonaa euroa). Operatiivinen tilikauden tulos on edellä mainittu huomioiden +10,0 miljoonaa euroa.
Asiakaskokemus
Asiakaskokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on saavuttaa Suomen yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden paras asiakastyytyväisyys (NPS-tulos) vuonna 2026.
Syyskuun 2025 lopussa HUSin asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli 82. Tulos on erinomainen ja kertoo siitä, että meillä asioivat potilaat ovat pääsääntöisesti todella tyytyväisiä.
Suositteluindeksi on laskettu kuluvan vuoden alusta asti saatujen palautteiden perusteella.
Yksikkökohtaiset tulokset hus.fi:ssä
Henkilöstö
Henkilöstön saatavuus parani tammi−syyskuussa. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta työntekijät ovat olleet kiinnostuneita HUSista työpaikkana. Joillakin erikoisaloilla erikoislääkäreistä on kuitenkin pulaa.
Syyskuun lopussa HUSissa työskenteli 26 196 henkilöä, mikä on 4,0 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten ja 2,6 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa oli suunniteltu.
Sairauspoissaolojen määrä (10,7 pvä/hlö) oli tammi−syyskuussa lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuotena (+0,2 pvä/hlö).
Lähtövaihtuvuus oli tammi−syyskuussa vakinaisen henkilöstön osalta 5,6 prosenttia ja se on laskenut 0,1 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.
Henkilöstökokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on olla sosiaali- ja terveysalan halutuin työpaikka. Mittaamme henkilöstökokemusta kerran vuodessa. Koko yhtymää koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen keväällä 2025 eNPS oli -7 (2024: +1).
Esihenkilötyön laatua mitataan johtamissykkeellä. Syys−lokakuun vaihteessa tehdyssä kyselyssä 79 prosenttia henkilöstöstä kertoi olevansa tyytyväisiä esihenkilön ja työyksikön johtamiseen.
HUSin osavuosikatsauksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ja sen johtamisen läpinäkyvyyttä. HUSin talouden ja toiminnan raportointi tehdään kuukausitasoisesti.
