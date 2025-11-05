Asemakaavamuutoksille lainvoima!
Valtuuston syyskuussa hyväksymät kaavamuutokset saivat lainvoiman 11. marraskuuta. Paraisten keskustaan tulee liki 20 000 kerrosneliötä asuin- liike- ja toimistorakentamista sekä uutta pelastusasemaa varten.
Paraisten keskustan kasvuprojektit etenevät, kun kolme tärkeää asemakaavaa saivat lainvoiman tiistaina.
Vapparintien asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen keskustakortteli, jonne on mahdollista sijoittaa päivittäistavarakauppa, monimuotoista asumista sekä muita yrityksiä ja palveluita.
Uusi pelastusasema Saaristotien varrella on tervetullut lisä keskusta-alueelle. Tämän alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tärkeä osatavoite on lisäksi kehittää ja suunnitella alueen läpi kulkevia jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä ja parantaa liikenneturvallisuutta.
Kirkkosalmenrannan asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä tontin rakennusoikeutta ja mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen kovaan asuntojen kysyntään vastaamiseksi ja keskustan asuntotarjonnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi.
Paraisten kaupungin kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä on kaavamuutoksesta mielissään.
– Tuntuu siltä, että teemme oikeita asioita oikeissa paikoissa. Tiivistämme kaupunkirakennetta olemassa olevan infran yhteyteen, Hyvärilä sanoo.
Keskustan kehittäminen on tärkeä osa Paraisten maanantaina valtuustossa hyväksyttyä uutta strategiaa, jonka tavoitteena on luoda saaristokaupunkiin kasvua, joka näkyy ja tuntuu.
Pasi HyväriläKaavoitusarkkitehtiPuh:+358404885918pasi.hyvarila@pargas.fi
