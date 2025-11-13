Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 13.11.2025 kokouksesta
Lautakunta piti kokouksensa 13.11.2025.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan pääosin esityslistan mukaisesti. Poikkeuksena olivat asiat 43, 44, 52 ja 62.
Lausunnossaan hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksestä vuodelle 2026 lautakunta päätti yksimielisesti lisätä lausuntoon seuraavaa: ”Lautakunta haluaa korostaa yhteistyön merkitystä kaupunkien, kuntien, järjestöjen ja yhdistysten välillä. Tavoitteena on edistää aitoa kumppanuutta ja varmistaa palveluketjujen sujuvuus eri toimijoiden kesken, mukaan lukien kunnat, järjestöt ja kolmas sektori.”
Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti lisätä lausuntoonsa palveluverkkotyön toisesta vaiheesta seuraavaa: ”Lausunnon ensimmäinen lause poistetaan ja toinen lause alkaa Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta... Yhteenveto -kohdassa ensimmäinen lause muutetaan: Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta edellyttää palveluverkkoesityksen toimeenpanossa erityistä huomiota seuraaviin asioihin:”.
Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 2 - 10 lisätä Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteisiin 1.1.2026 alkaen maininnan (alleviivattuna): ”Kodinhoitotyöt tehdään pääsääntöisesti yhdessä vanhemman kanssa huomioiden perheiden yksilölliset elämäntilanteet ja voimavarat.”
Lautakunta teki järjestöjen toiminta-avustushakuun yksimielisesti seuraavan lisäyksen: ”Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että aiemmista myönnetyistä avustuksista on toimitettava raportti ennen seuraavaa maksatusta.”
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Anu Pihl
Srategisen johtamisen ja järjestämisen vastuualuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Merja Lahtinen
hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
