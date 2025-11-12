Osa Matinkulmakotien asukkaista muuttaa keväällä Ilveskotiin Hämeenlinnassa
Vammaispalvelut valmistelevat muuttoa yhdessä asukkaiden ja läheisten kanssa.
Osa Matinkulmakotien asukkaista muuttaa keväällä Ilveskotiin Hämeenlinnassa. Vammaispalvelut ovat etsineet uutta paikkaa asumispalveluyksikölle, koska osa Matinkulmakotien tiloista ei vastaa toiminnallisuudeltaan tai kunnoltaan vammaispalvelujen tarpeita.
Ilveskoti on Hämeenlinnassa toimiva ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisen yksikkö, jossa on tämän vuoden aikana tehty mittavaa remonttia vammaispalveluja varten. Ilveskotiin on tarkoitus muuttaa erityisesti Matinkulmakotien A- ja B-talojen toiminta. Asukkaiden mukana siirtyy heidän palvelutarpeitaan vastaava henkilöstö. Aluevaltuusto päätti muutosta lokakuussa.
Ilveskoti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Matinkulmakodeista, joten asiakkaiden toimintaympäristö säilyy pääosin tuttuna, eikä muutosta aiheudu merkittäviä muutoksia arkeen. Ilveskodissa jokaiselle asukkaalle pystytään tarjoamaan esteetön oma asunto, jossa on henkilökohtaiset WC- ja kylpyhuonetilat. Tämä parantaa merkittävästi asumisolosuhteita ja vastaa paremmin nykyisiä vaatimuksia vammaisten henkilöiden yksilöllisestä ja turvallisesta asumisesta.
Muutto tapahtuu kevään 2026 aikana, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Muuton suunnittelu etenee vaiheittain, ja asukkailla sekä heidän omaisillaan on mahdollisuus osallistua sen suunnitteluun. Ensimmäisessä vaiheessa henkilökunta tutustuu uusiin tiloihin ja aloittaa kartoitustyön mahdollisesti muuttavista asiakkaista yhdessä asukkaiden, omaisten ja sosiaalityön omatyöntekijän kanssa.
Matinkulmakotien C-talo jatkaa toimintaansa nykyisellä paikallaan. Muutosta tiedotetaan lisää, kun aikataulu tarkentuu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Pulkkinenvammaispalvelujen tulosaluejohtajaPuh:040 304 7865johanna.pulkkinen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Neuvolapalveluihin tulee muutoksia vuoden 2026 alussa12.11.2025 10:58:57 EET | Tiedote
Hikiän, Humppilan, Launosten, Läyliäisten, Rengon ja Ypäjän neuvolapalvelut siirtyvät muihin toimipisteisiin.
Aluehallitus käsitteli talousasioita sekä hyte-työn etenemistä hyvinvointialueella11.11.2025 14:29:16 EET | Uutinen
Asukkaiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja Hyte-kertoimen parantaminen ovat Oma Hämeen strategisia tavoitteita.
Oma Häme valitti hallinto-oikeuteen Valviran erikoissairaanhoidon jonoja koskevasta päätöksestä10.11.2025 17:11:29 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti valittaa uhkasakosta. Jonojen purku jatkuu erikoissairaanhoidossa.
Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa mahdollisia viiveitä lauantaina 15.11.202510.11.2025 08:31:41 EET | Tiedote
Oma Häme päivittää Lifecare-potilastietojärjestelmänsä 15.11.2025, jolloin järjestelmässä on käyttökatko. Tämän vuoksi terveyspalveluissa voi esiintyä viiveitä. Päivitys parantaa järjestelmän toimivuutta ja mahdollistaa uusia ominaisuuksia. Asukkaita kehotetaan varautumaan käyttökatkoon ja asioimaan kiireettömissä tapauksissa muina ajankohtina.
Isätyön verkosto näkyy ja kuuluu - Isäasiaa-podcastin ensimmäinen jakso on julkaistu7.11.2025 15:56:13 EET | Tiedote
Isien asemaa halutaan vahvistaa hyvinvointialueen perhepalveluissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme