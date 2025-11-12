Oma Häme

Osa Matinkulmakotien asukkaista muuttaa keväällä Ilveskotiin Hämeenlinnassa

12.11.2025 14:05:49 EET | Oma Häme | Tiedote

Vammaispalvelut valmistelevat muuttoa yhdessä asukkaiden ja läheisten kanssa.

Osa Matinkulmakotien asukkaista muuttaa keväällä Ilveskotiin Hämeenlinnassa. Vammaispalvelut ovat etsineet uutta paikkaa asumispalveluyksikölle, koska osa Matinkulmakotien tiloista ei vastaa toiminnallisuudeltaan tai kunnoltaan vammaispalvelujen tarpeita. 

Ilveskoti on Hämeenlinnassa toimiva ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisen yksikkö, jossa on tämän vuoden aikana tehty mittavaa remonttia vammaispalveluja varten. Ilveskotiin on tarkoitus muuttaa erityisesti Matinkulmakotien A- ja B-talojen toiminta. Asukkaiden mukana siirtyy heidän palvelutarpeitaan vastaava henkilöstö. Aluevaltuusto päätti muutosta lokakuussa.

Ilveskoti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Matinkulmakodeista, joten asiakkaiden toimintaympäristö säilyy pääosin tuttuna, eikä muutosta aiheudu merkittäviä muutoksia arkeen. Ilveskodissa jokaiselle asukkaalle pystytään tarjoamaan esteetön oma asunto, jossa on henkilökohtaiset WC- ja kylpyhuonetilat. Tämä parantaa merkittävästi asumisolosuhteita ja vastaa paremmin nykyisiä vaatimuksia vammaisten henkilöiden yksilöllisestä ja turvallisesta asumisesta. 

Muutto tapahtuu kevään 2026 aikana, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Muuton suunnittelu etenee vaiheittain, ja asukkailla sekä heidän omaisillaan on mahdollisuus osallistua sen suunnitteluun. Ensimmäisessä vaiheessa henkilökunta tutustuu uusiin tiloihin ja aloittaa kartoitustyön mahdollisesti muuttavista asiakkaista yhdessä asukkaiden, omaisten ja sosiaalityön omatyöntekijän kanssa.

Matinkulmakotien C-talo jatkaa toimintaansa nykyisellä paikallaan. Muutosta tiedotetaan lisää, kun aikataulu tarkentuu.

