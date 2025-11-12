Kulttuuripankki avautuu espoolaisten taiteilijoiden hakemuksille
Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen paikkaan – ja tuo heidän osaamisensa helposti saataville. Palvelun kautta tekijät voivat julkaista omat profiilinsa ja tarjota tilattavia palveluita, kuten esityksiä ja työpajoja. Tilaajat puolestaan löytävät tekijöitä laajalta alueelta yhdellä haulla.
Tampereen kaupungin innovoima ja kehittämä palvelu laajenee syksyn aikana lähes koko Suomen laajuiseksi. Taiteen ja kulttuurin tekijöiden kansainvälistä näkyvyyttä tukevat ruotsin- ja englanninkieliset versiot.
Kulttuurin ja taiteen tekijät voivat rekisteröityä palveluun seuraavien maakuntien alueelta: Pirkanmaa, Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
Espoolaiset taiteen ja kulttuurin tekijät pääsevät nyt lisäämään palvelujaan Kulttuuripankkiin
Espoolaisten taiteen ja kulttuurin tekijöiden hakemusten käsittely on käynnistynyt. Alueelliset moderaattorit käyvät läpi tekijöiden tiedot yhteisesti sovittujen kriteerien mukaisesti. Kriteerit täyttävä profiili julkaistaan Kulttuuripankissa ja tekijä pääsee lisäämään palveluita.
Taiteen ja kulttuurin tekijöiden rekisteröityminen avautuu asteittain eri Uudenmaan kunnissa loppuvuoden aikana. Hakemuksia käsitellään sitä mukaa, kun Kulttuuripankki-palvelun käyttöönotto kunnissa etenee. Kunnat ja kaupungit tiedottavat oman alueensa taiteen ja kulttuurin tekijöille tarkemmasta aikataulusta.
Kulttuuripankki edistää työllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Se nostaa esiin eri taiteenalojen tekijät tasavertaisesti ja tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille helpon tavan hyödyntää luovan alan potentiaalia, taiteen ja kulttuurin palveluita.
Verkkopalveluun odotetaan:
- noin 6000 tekijäprofiilia
- yli 4000 tilattavaa palvelua
- noin 1000 rekisteröitynyttä tilaajaa
Laajenevaa Kulttuuripankkia koordinoi Tampereen kaupunki, ja teknisestä toteutuksesta vastaa Red & Blue Oy. Visuaalinen ilme on tehty yhteistyössä Kaski Agencyn kanssa. Rahoitus Kulttuuripankin laajentamiseen on tullut opetus- ja kulttuuriministeriöstä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), osana Next Generation EU -ohjelmaa.
Tutustu Kulttuuripankkiin palvelun verkkosivuilla.
Tämä uutinen on julkaistu ruotsiksi ja englanniksi Espoon kaupungin verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Projektipäällikkö Kaisa Koskela, +358 40 6365235, kaisa.k.koskela@espoo.fi
Projektisuunnittelija Anu Oinaala, +358 40 6393679, anu.oinaala@espoo.fi
Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu viisi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet ja sekä kulttuuritalot ja -palvelut.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
