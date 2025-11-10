Presidentti Stubb G20-maiden huippukokoukseen Johannesburgiin
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu G20-maiden huippukokoukseen Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa 22.–23. marraskuuta 2025. G20-ryhmän kiertävänä puheenjohtajamaana toimii tänä vuonna Etelä-Afrikka.
Kokouksessa keskustellaan laajasti eri globaaleista haasteista ja etsitään niihin ratkaisuja. Agendalla ovat muun muassa kansainvälisen talous- ja kauppajärjestelmän toimivuus, ilmastonmuutos ja siihen läheisesti liittyvä ruokaturva sekä vihreä energiasiirtymä, teknologiset haasteet ja kriittiset mineraalit. Presidentti Stubb pitää puheenvuoron kahdessa eri istunnossa.
Kokousmatkan aikana presidentillä on lisäksi useita kahdenvälisiä ja muita tapaamisia G20-maiden johtajien kanssa.
Tasavallan presidentin delegaatioon kuuluu elinkeinoministeri Sakari Puisto.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen tasavallan presidentti osallistuu G20-maiden huippukokoukseen. Kutsun kokoukseen presidentti Stubbille esitti Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa.
G20-ryhmään kuuluu 19 valtiota sekä edustukset Afrikan ja Euroopan unioneista. G20-jäsenmaat ovat Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Huippukokouksiin kutsutaan lisäksi ryhmän ulkopuolisia maita, kansainvälisiä järjestöjä ja Afrikan alueellisten talousyhteisöjen päättäjiä.
