Mediakutsu: Tule kuulemaan nuorten digihaittojen ehkäisystä – aamiaistilaisuus 20.11. Helsingissä ja verkossa
Miten nuorten hyvinvointia voidaan tukea digitalisoituneessa yhteiskunnassa?
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kutsuu median edustajat ja muut kiinnostuneet Teinit, perheet ja älylaitteet – Pause-hankkeen loppuseminaariin 20.11. klo 9.15–12.00 Sofia-rakennuksen Lyhtysaliin Helsingin keskustaan (Sofiankatu 4A). Tilaisuutta voi seurata myös etänä.
Aamun aikana kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja nuorten digihaittojen ehkäisystä sekä somen vaikutuksista mieheyteen ja kasvamiseen. Tilaisuudessa kuullaan myös Pause-hankkeen selvityksestä, jossa kartoitettiin yläkouluikäisten nuorten huoltajien sekä koulujen henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia nuorten digimedioiden käytöstä, ja erityisesti niihin liittyvistä haitoista.
Ohjelma
8.45–9.15 Aamiainen
9.15–9.25 Alkusanat: juontaja Joanna Kuvaja
9.25–10.00 Oppeja digihaittojen ehkäisystä: kotien ja koulujen tarpeet ja niihin vastaaminen hanketyön kautta: projektipäällikkö Aino Harvola & asiantuntija Maria Kankkunen, Pause-hanke, EHYT ry
10.00–10.10 Kysymyksiä ja keskustelua
10.10–10.40 Aikuiseksi kasvaminen ylidigitalisoituneessa yhteiskunnassa – miten tähän on tultu ja mitä tästä eteenpäin? Eerik Soares Ruokosuo, sosiologian ja sosiaalipsykologian kaksoistohtori, A-klinikkasäätiö.
10.40–10.50 Kysymyksiä ja keskustelua
10.50–11.10 Tauko
11.10–11.40 Verkon miesliikkeen aatteelliset muutokset ja miesliikkeen puhetapojen valtavirtaistuminen: Henri Hyvönen, tutkijatohtori, Tekoälyohjautuva alustahoiva -hanke, Joensuun yliopisto.
11.40–11.50 Kysymyksiä ja keskustelua
11.50–12.00 Loppusanat – Mitä seuraavaksi? Aino Harvola, projektipäällikkö, Pause-hanke, EHYT ry
Missä ja milloin?
📍 Sofia-rakennus, Lyhtysali (Sofiankatu 4A, Helsinki)
🕘 Torstaina 20.11. klo 9.15–12.00
☕ Aamiainen tarjolla klo 8.45 alkaen, ilmoittaudu tilaisuuteen suoraan Pause-hankkeen projektipäällikkö Aino Harvolalle aino.harvola@ehyt.fi
💻 Jos haluat seurata tilaisuutta etänä, ilmoittaudu tämän lomakkeen kautta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aino HarvolaProjektipäällikköEHYT ry / Pause-hanke
Kehitän työvälineitä yläkouluikäisten digihaittojen tunnistamiseen ja käsittelemiseen. Työni kohteena ovat yläkouluikäisten nuorten huoltajat ja oppilaitosten henkilöstö sekä yläkouluikäiset oppilaat. Olen asiantuntija lasten ja nuorten pelaamiseen liittyvissä asioissa.
Linkit
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka ehkäisee ja vähentää päihde- ja pelihaittoja. EHYT tukee yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia sekä vahvistaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.
