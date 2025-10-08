Mediakutsu: Tule kuulemaan nuorten digihaittojen ehkäisystä – aamiaistilaisuus 20.11. Helsingissä ja verkossa

Miten nuorten hyvinvointia voidaan tukea digitalisoituneessa yhteiskunnassa?



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kutsuu median edustajat ja muut kiinnostuneet Teinit, perheet ja älylaitteet – Pause-hankkeen loppuseminaariin 20.11. klo 9.15–12.00 Sofia-rakennuksen Lyhtysaliin Helsingin keskustaan (Sofiankatu 4A). Tilaisuutta voi seurata myös etänä.

Aamun aikana kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja nuorten digihaittojen ehkäisystä sekä somen vaikutuksista mieheyteen ja kasvamiseen. Tilaisuudessa kuullaan myös Pause-hankkeen selvityksestä, jossa kartoitettiin yläkouluikäisten nuorten huoltajien sekä koulujen henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia nuorten digimedioiden käytöstä, ja erityisesti niihin liittyvistä haitoista.





Ohjelma

8.45–9.15 Aamiainen

9.15–9.25 Alkusanat: juontaja Joanna Kuvaja

9.25–10.00 Oppeja digihaittojen ehkäisystä: kotien ja koulujen tarpeet ja niihin vastaaminen hanketyön kautta: projektipäällikkö Aino Harvola & asiantuntija Maria Kankkunen, Pause-hanke, EHYT ry

10.00–10.10 Kysymyksiä ja keskustelua

10.10–10.40 Aikuiseksi kasvaminen ylidigitalisoituneessa yhteiskunnassa – miten tähän on tultu ja mitä tästä eteenpäin? Eerik Soares Ruokosuo, sosiologian ja sosiaalipsykologian kaksoistohtori, A-klinikkasäätiö.

10.40–10.50 Kysymyksiä ja keskustelua

10.50–11.10 Tauko

11.10–11.40 Verkon miesliikkeen aatteelliset muutokset ja miesliikkeen puhetapojen valtavirtaistuminen: Henri Hyvönen, tutkijatohtori, Tekoälyohjautuva alustahoiva -hanke, Joensuun yliopisto.

11.40–11.50 Kysymyksiä ja keskustelua

11.50–12.00 Loppusanat – Mitä seuraavaksi? Aino Harvola, projektipäällikkö, Pause-hanke, EHYT ry

Missä ja milloin?

📍 Sofia-rakennus, Lyhtysali (Sofiankatu 4A, Helsinki)

🕘 Torstaina 20.11. klo 9.15–12.00

☕ Aamiainen tarjolla klo 8.45 alkaen, ilmoittaudu tilaisuuteen suoraan Pause-hankkeen projektipäällikkö Aino Harvolalle aino.harvola@ehyt.fi

💻 Jos haluat seurata tilaisuutta etänä, ilmoittaudu tämän lomakkeen kautta