Mediakutsu: Tule kuulemaan nuorten digihaittojen ehkäisystä – aamiaistilaisuus 20.11. Helsingissä ja verkossa

13.11.2025 07:50:00 EET | EHYT | Kutsu

Miten nuorten hyvinvointia voidaan tukea digitalisoituneessa yhteiskunnassa?


Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kutsuu median edustajat ja muut kiinnostuneet Teinit, perheet ja älylaitteet – Pause-hankkeen loppuseminaariin  20.11. klo 9.15–12.00 Sofia-rakennuksen Lyhtysaliin Helsingin keskustaan (Sofiankatu 4A). Tilaisuutta voi seurata myös etänä.

Aamun aikana kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja nuorten digihaittojen ehkäisystä sekä somen vaikutuksista mieheyteen ja kasvamiseen. Tilaisuudessa kuullaan myös Pause-hankkeen selvityksestä, jossa kartoitettiin yläkouluikäisten nuorten huoltajien sekä koulujen henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia nuorten digimedioiden käytöstä, ja erityisesti niihin liittyvistä haitoista.

Ohjelma

8.45–9.15 Aamiainen
9.15–9.25 Alkusanat:  juontaja Joanna Kuvaja
9.25–10.00 Oppeja digihaittojen ehkäisystä: kotien ja koulujen tarpeet ja niihin vastaaminen hanketyön kautta: projektipäällikkö Aino Harvola & asiantuntija Maria Kankkunen, Pause-hanke, EHYT ry
10.00–10.10 Kysymyksiä ja keskustelua
10.10–10.40 Aikuiseksi kasvaminen ylidigitalisoituneessa yhteiskunnassa – miten tähän on tultu ja mitä tästä eteenpäin? Eerik Soares Ruokosuo, sosiologian ja sosiaalipsykologian kaksoistohtori, A-klinikkasäätiö.
10.40–10.50 Kysymyksiä ja keskustelua
10.50–11.10 Tauko
11.10–11.40 Verkon miesliikkeen aatteelliset muutokset ja miesliikkeen puhetapojen valtavirtaistuminen: Henri Hyvönen, tutkijatohtori, Tekoälyohjautuva alustahoiva -hanke, Joensuun yliopisto.  
11.40–11.50 Kysymyksiä ja keskustelua
11.50–12.00 Loppusanat – Mitä seuraavaksi? Aino Harvola, projektipäällikkö, Pause-hanke, EHYT ry

Missä ja milloin?

📍 Sofia-rakennus, Lyhtysali (Sofiankatu 4A, Helsinki)
🕘 Torstaina 20.11. klo 9.15–12.00
☕ Aamiainen tarjolla klo 8.45 alkaen, ilmoittaudu tilaisuuteen suoraan Pause-hankkeen projektipäällikkö Aino Harvolalle aino.harvola@ehyt.fi
💻 Jos haluat seurata tilaisuutta etänä, ilmoittaudu tämän lomakkeen kautta

 

Yhteyshenkilöt

Aino HarvolaProjektipäällikköEHYT ry / Pause-hanke

Kehitän työvälineitä yläkouluikäisten digihaittojen tunnistamiseen ja käsittelemiseen. Työni kohteena ovat yläkouluikäisten nuorten huoltajat ja oppilaitosten henkilöstö sekä yläkouluikäiset oppilaat. Olen asiantuntija lasten ja nuorten pelaamiseen liittyvissä asioissa.

Puh:0503459449aino.harvola@ehyt.fi

