SDP:n Kim Berg: Hallitus rankaisee ihmisiä korottamalla sote-maksuja
Hallitus esittää käyttämättä jätettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottoaikojen maksun enimmäismäärän korottamista nykyisestä 56,70 eurosta 73,70 euroon. SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Kim Berg pitää esitystä kohtuuttomana ja epäoikeudenmukaisena aikana, jolloin hallituksen omat leikkaukset ovat heikentäneet monien ihmisten toimeentuloa.
– On täysin kohtuutonta, että hallitus haluaa rankaista sairaita, ikäihmisiä, vammaisia ja pienituloisia, jotka monesti jättävät ajan käyttämättä syistä, joihin he eivät itse pysty vaikuttamaan. Tällaisten ihmisten kohdalla kyse ei ole välinpitämättömyydestä, vaan usein elämänhallinnan, sairauden tai toimintakyvyn rajoitteista, Berg painottaa.
Hallituksen esityksen mukaan korotuksen tavoitteena on kattaa hyvinvointialueille aiheutuvia kustannuksia peruuttamattomista ajoista.
– Ongelma on todellinen, mutta hallituksen ratkaisu on täysin väärä. Peruuttamattomat ajat aiheuttavat resurssihukkaa ja pidempiä jonoja, mutta ongelmaa ei ratkaista nostamalla maksuja. Nyt hallitus luo lisää esteitä palvelujen käyttämiselle ja lisää eriarvoisuutta. Tämä on väärä lääke väärään ongelmaan, Berg toteaa.
Hallituksen tulisi sen sijaan panostaa siihen, että vastaanottoaikojen peruminen ja muistuttaminen olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Käytännöt vaihtelevat hyvinvointialueittain, ja monilla alueilla puutteellinen viestintä tai vaikeasti saavutettavat digipalvelut vaikeuttavat aikojen perumista.
– Meidän pitäisi kehittää muistutus- ja peruutusjärjestelmiä, ei lisätä maksuja. Palvelut pitää olla mahdollista perua helposti, myös puhelimitse ja muilla tavoilla kuin sähköisesti. Jokaisen pitää saada selkeä ja ymmärrettävä tieto varatusta ajasta ja mahdollisuudesta perua se, Berg korostaa.
Berg pitää myös ongelmallisena sitä, että hallitus aikoo vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta maksukertymän lisäyksen verran.
– On käsittämätöntä, että hallitus toisaalta perustelee maksujen korotusta hyvinvointialueiden kustannusten kattamisella, mutta vie saman summan pois rahoituksesta. Kyse ei ole mistään todellisesta säästöstä, vaan ihmisiltä kerättävästä lisälaskusta, Berg sanoo.
Sote-asiakasmaksujärjestelmää on kehitettävä oikeudenmukaisemmaksi. Asiakasmaksukaton seuranta tulisi siirtää viranomaisen vastuulle ja maksujen huojennuksia laajentaa koskemaan myös tasamaksuja.
– Hallituksen pitäisi helpottaa, ei vaikeuttaa, ihmisten pääsyä palveluihin. Nyt tehdään päinvastoin. Tämä esitys on epäinhimillinen ja etäällä tavallisten ihmisten arjesta, Kim Berg päättää.
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
